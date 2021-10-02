موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة قوية أمام مضيفه إسبانيول مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني للدرجة الممتازة على أرض ملعب “كورنيلا البرات”.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

وستنطلق المباراة بين ريال مدريد ونظيره إسبانيول عند الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

🔝 مباراتنا القادمة :

🗓 الأحد 3 أكتوبر 2021

⏰ 17:15 مساءً بتوقيت مكة

🏆 الدوري الإسباني

🏵 الجولة الثامنة

👕 إسبانيول 🆚 ريال مدريد

🏟 ملعب باور 8

📺 bein Sports 1 HD Premium#EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/NqnGviYyrc — Insider Real (@RMCFarab) September 30, 2021

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا في تمام الرابعة والربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثالثة والربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

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تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية متوقعة في مواجهة المستضيف إسبانيول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدن هازارد.

تشكيلة فريق إسبانيول

وسيلعب المدرب أبدى فيسنتي مورينو في مواجهة الضيف الثقيل فريق ريال مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دييغو لوبيز.

صور من عودة نادي اسبانيول إلى التدريبات الجماعية.. pic.twitter.com/AsNwhN0zvX — OFLEKS SOORT (@ofle7ks) May 18, 2020

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ديداك فيلا، فيرناندو كاليرو، ديفيد لوبيز سيلفا، لكن في خط الوسط سيكون كلاً من: كايدي باري، سيرجي داردير، أوسكار ميليندو، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، وو لي، خافي بوادو، لورين مورون.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال سوسيداد ثاني الترتيب برصيد 16 نقطة، وجاء منافسه فريق إسبانيول في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري.

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