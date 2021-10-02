لماذا استبعد مدرب منتخب مصر قفشة وشريف من القائمة النهائية لمواجهة ليبيا ؟!

أثار قرار مدرب منتخب مصر الجديد ” كارلوس كيروش”، باستبعاد نجمي فريق الأهلي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف من القائمة النهائية لمواجهة نظيره منتخب ليبيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022، الجدل الواسع لدى الأوساط الرياضية وجماهير الكرة المصرية.

قفشة وشريف ومنتخب مصر

وأفادت صحيفة الأهرام المصرية، نقلاً عن مصدر لها داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر في الكشف عن حقيقة استبعاد قفشة وشريف من القائمة النهائية للمنتخب التي وضعها المدير الفني البرتغالي “كيروش” الجديد، خلفًا للمدرب الراحل حسام البدري في مواجهة منتخب ليبيا في تصفيات قارة أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022 بسبب القياسات البدنية.

شريف وقفشة ومصطفى فتحي أبرزهم.. المستبعدون من قائمة #المنتخب للقائي ليبيا في تصفيات كأس العالم pic.twitter.com/EY1gxxnidx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 1, 2021

وأردفت، ” لاعبو المنتخب المصري لم يخضعوا لأي من القياسات البدنية، وذلك بسبب ضيق الوقت في فترة المعسكر الذي تدربوا من خلاله 4 أيام فقط وقد خضوا في تلك الفترة لقاءً وديًا أمام منتخب ليبيريا”.

قائمة منتخب مصر النهائية

وقد أعلن المدرب البرتغالي “كارلوس كيروش” عن أسماء القائمة النهائية لأسماء اللاعبين المرشحين لمعسكر تدريب منتخب الفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا في إطار تصفيات مونديال كأس العالم 2022.

وبينت، أن الجهاز الفني لمنتخب المصري ” الفراعنة”، قد قرر من خلالها المدرب البرتغالي “كيروش” استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من التشكيلة النهائية لمواجهة نظيره المنتخب الليبي.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصدر، قائلة: ” لا داع للحكم على قرارات البرتغالي كارلوس كيروش مبكرًا، ولا داعي لاستباق الأحداث وأمامنا مباريات هامة، وهدفنا هو تصحيح وضعنا في تصفيات قارة أفريقيا لمونديال كأس العالم وتحقيق النقاط الثمينة”.

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واستكملت، ” قرار البرتغالي كيروش في استبعاد قفشة وشريف من القائمة جاء لأسباب فنية بحتة، وهذا لا يقلل من قيمة اللاعبين كونهما عنصرين مهمين في صفوف المنتخب، بالإضافة إلى أن قرار الاستبعاد يتعلق بطريقة لعب المدرب في لقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات المونديال”.

🔴 كيروش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/cvCKaG2LmP — EFA.eg (@EFA) October 1, 2021

وقد ضمت قائمة منتخب مصر النهائية على النحو الآتي، حيث سيكون في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي، بينما في خط الدفاع سيكون كلاً من: أكرم توفيق، أحمد فتحي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، محمود حمدي ” الونش”، ياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح، أيمن أشرف.

وسيأتي في وسط تشكيلة المنتخب كلاً من: محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، عمر مرموش.

🔴🗣️ كيروش: سياستي هي الفوز .. و الفريق هو نجم المباراة ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/I7XMCKle7f — EFA.eg (@EFA) September 30, 2021

وحقق منتخب مصر على منافسه ليبيريا وديًا بهدفين نظيفين دون مقابل، في إطار الاستعدادات لاستئناف تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة مواجهة قوية أمام منتخب ليبيا نهاية الأسبوع الجاري.

ترتيب المجموعة في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتربع منتخب ليبيا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وجاء منتخب الغابون في ثالث الترتيب برصيد نقطة واحدة، وفي أدنى ترتيب المجموعة آتى منتخب أنغولا دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات تصفيات مونديال كأس العالم 2022.

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