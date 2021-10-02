شمس الكويتية في موقف محرج جداً بعد عرضها هذه الرسائل بالخطأ! (شاهد)

تعرضت الفنانة شمس الكويتية إلى موقف مُحرج، بعدما قامت بعرض رسائل جمهورها التي تصل إليها بشكل خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شمس الكويتية: (كلامك مريح للنفس)

واستعرضت شمس الكويتية عبر (سناب شات)، الرسائل التي تردها من جمهورها، والتي تعبر عن مدى حبهم لها وإعجابهم بها وبطريقة تفكيرها.

ومما جاء في بعض الرسائل: (كلامك مريح للنفس، وفعلاً صحاني عن أِشياء كثيرة كنت غافلة عنها).

وجاء في رسالة أخرى: (أحستني، قمة المنطق والمصداقية منك فعلا، الغنى غنى النفس ويارب نوصل لها ونبتغي ما عند الله أكرم وأغنى وأوفى، الله يسعدك يا قلبي ويجزاكي خير، ويعطيك حتى يرضيك).

ولكن بخطأ غير مقصود، لم تتنبه له الفنانة الكويتية، اتضح أنها قامت بإرسال هذه الرسائل لنفسها لتوحي لمتابعيها بأنها محبوبة.

سخرية وشفقة!

وتعرضت شمس الكويتية لموجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء في التعليقات: (ياربي لا تحطني مكان شمس الكويتيه ياويلي ياويلي فشلة).

وكتب آخر: (وربي من الاحراج كأن من صب فوقي مويه مغليه مره استحيت عنها).

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وطالب آخر بعدم تداول الصور مؤكداً أنه يشعر بالشفقة تجاهها وكتب: (ياخي خلاص بطلوا تتداولون الصور، من اول احاول ما اشوفها لأن الموقف جدًا محزن اكثر من انه مثير للشفقة، ما اتمناه ابدًا حتى لعدوي).

وخالفه الرأي متابع آخر، ورأى أن شمس تستحق ماحدث لها، وكتب: (كنت دايما أقول انها أكبر متصنعة في العصر الحديث وأكبر متفلسفة خرطي وشوي وتنفجر من شوفة النفس حتى الشياب انخدعوا فيها .. كائن يستحق السخرية).

بينما توقع آخر أن تكون الفنانة تعمدت الأمر، وقال: (محاولة للفت الانظار فقط وأعتقد نجحت بذلك).

شمس أول فنانة عربية في مهرجان بابل

وفي سياق آخر، تستعد شمس الكويتية لإحياء حفلة ضمن مهرجانات بابل في العراق، وستكون الفنانة التي تفتتح المهرجان في يوم 28 الجاري.

وتعتبر شمس أول فنانة عربية ستقف في مهرجان بابل الدولي بعد إعادة افتتاحه.

هذا وقد عبرت شمس عن سعادتها بالمشاركة في الافتتاح، وكتبت عبر حسابها الرسمي على (تويتر): (سعيدة جداً بمشاركتي لافتتاح مهرجان بابل الدولي في العراق لاول مرة منذ سنوات طويلة لم يحتفل مسرح بابل بجمهوره وسعيدة جداً لاختياري اول اسم يصعد المسرح).

وقبل أسابيع، فجرت شمس الكويتية موجة جدل بحديثها عن أسرار العالم الفني، مدعية أنه مليء بالتعاطي والسُكر والانحطاط الأخلاقي.

وبفيديو عبر (سناب شات)، قالت شمس الكويتية: (الذين يظهرون لكم أنهم في قمة السعادة، لا تعلمون الثمن الذي دفعوه، وأتحدى واحد أو وحدة من البلوجرز الذين يتظاهرون بأنهم أغنياء، ويضعون عينهم في عيني، ويخبرونني أن نقودهم فقط من الإعلانات).

وتابعت: (أتحداهم أيضاً أن يخبروني أنهم سعيدين، وأنهم لا يتعاطون، ولا يسكرون، ولا يبكون الليل كله، وأنهم يعيشون حياة الجحيم).

وأشارت شمس الكويتية إلى أن هؤلاء المشاهير مضطرين أن يصوروا لجمهورهم هذه الصورة، ليرتاحوا فقط، مضيفة: (وأنا لا أدعي أنني أفضل من الناس، أنا أسوأ وحدة خلقها رب العالمين وأزفت وحدة، لكن أزفت وحدة تنصحكم، دائماً النصيحة لو جاءتك من شخص لم يجرب أن يكون حراً ولم يجرب كل شيء، لا يمكنك أن تأخذ نصيحته كاملة، ولكن الشخص الذي رأى بعينه غير).

شمس: لم آتي من الأزهر الشريف

واستطردت شمس: (ربي سترني، وزرع فيني حب العلم، وحب العلاج وحب الطب وحب الفلسفة وحب الأديان، أزاحني الله على أن أتبع هؤلاء المشاهير).

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وتخيلت شمس الكويتية حياتها لو كانت مثل هؤلاء المشاهير، موضحة: (أنا لو ربي لم يعطني هذه الهدية بأن أشغلني في حياتي وأمور تهمني وتهم البشر، لكنت الآن أسوأ منهم و24 ساعة أتعاطى الكوكايين ومخدرات وكحول وحشيش، لكن ربي سترني وجعلني من صغري أهتم بالعلم).

وأضافت: (أنا لم أجرب الدشارة وربي شاهد، ولكنني حضرت وشاهدت، أنا لم آتي من وسط الأزهر، أنا من وسط فني ترى فيه كل شيء، يا إما تنجرف وتصبح مثلهم، أو تكون مثل حالتي، تدخل النار وتطلع منها وتقول يا نار كوني برداً وسلاماً، وربي يحرسك).

هرمونات ومشاكل جنسية

ثم تحدثت شمس الكويتية عن المشاهير المهوسين ببناء العضلات، ووجهت حديثها لهم قائلة: (رحت وصنعت عضل وأخذت هذه الهرمونات التي ستحولك إلى أختي بعد عامين أو ثلاثة، أكثر شباب يأخذون منشطات جنسية هم أصحاب العضلات لأن لديهم مشاكل جنسية كبيرة بسبب الهرمونات التي يحقنون جسمهم بها).

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وختمت شمس كلامها بإدعاء معرفتها شخصياً بأسماء هؤلاء المشاهير، قائلة: (أقسم أن لدي أسماء مشاهير ورجال أعمال وفنانين، عدا لاعبي الكورة لا يأخذون هذه الأشياء، زوجاتهم يبكون بسببهم، لأن لديهم مشاكل جنسية، ولا يهمه، كل ما يهمه شكله).

وأثار حديث شمس الكويتية جدلاً واسعاً بين المتابعين، ما بين من أيد كلامها وصدقه، وآخرون رأوا أنها مريضة نفسياً وتكذب لتتصدر التريند فقط.

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