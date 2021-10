(شاهد) كيف قطعت قبيلة “آل مرة” الطريق على المتربصين والشامتين في انتخابات الشورى

كان لافتا في انتخابات مجلس الشورى القطري التي انتهت مساء اليوم، السبت 2 أكتوبر 2021، الحضور الكبير لأفراد قبيلة “آل مرة” داخل اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فيما اعتبره ناشطون قطع للطريق على المتربصين والشامتين، الذين استغلوا الأزمة السابقة الخاصة بالقبيلة.

وكشفت صور متداولة التوافد الواسع لأفراد قبيلة المرة القطرية للدائرة الانتخابية رقم 16 منذ ساعات الصباح الأولى، قبل فتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

Proud of the voter participation so far. I hope we’ll see more participation in the elections to come. #انتخابات_مجلس_الشورى_القطري pic.twitter.com/vLBwPlvksA

— Khalid Mعrafi (@Kba_M3rafi) October 2, 2021