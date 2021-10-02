دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة جديدة وشكل مُختلف مجدداً! (شاهد)

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بإطلالة جديدة ستظهر بها في كليب أغنيتها القادمة بعنوان (أنا عندي استعداد).

دنيا بطمة تطرح (أنا عندي استعداد)

وعبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، أعلنت دنيا بطمة عن طرح البرومو الخاص بالكليب، وكتبت فيما نصه: (برومو أغنيتي نزل عاليوتيوب شوفوه وعطوني رايكم الرابط موجود فالستوري وكذلك ف bio، عندي استعداد).

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كما نشرت الفنانة المغربية صورة لها من الكليب، ارتدت فيها بنطال جلد أسود يلتصق بجسدها كاشفاً جميع تفاصيله، مع جاكيت بنفس اللون.

واعتمدت تسريحة شعر غريبة، ووضعت اكسسواراً في شفتها السفلية، فيما يشبه أزياء عصابات راكبي الدراجات الخارجين عن القانون، ووضعت مساحيق تجميل تُناسب اللوك.

البنت العنيدة مع زوجها!

وسبق أن لمحت دنيا بطمة في تصريحات لبرنامج ET بالعربي عن أغنيتها الثانية من الألبوم (عندي استعداد) قائلة: (ألعب البنت العنيدة، اللي مع زوجها أو رفيق دربها، حتى لو أنا أبغيك بالزاف ولكن مستعدة إني في وقت من الأوقات نبعد ونعاندك، ونشوف مين فينا يغلّبه هذا البعاد).

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وأشارت بطمة إلى أن الأغنية الجديدة من ألحان محمد الرفاعي، ومن المقرر يتم تصوير جميع أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب.

وكانت بطمة قد طرحت أغنية (حنانة) باللهجة المغربية، بمناسبة عيد الأم في مارس الماضي.

كما طرحت دنيا بطمة قبل أشهر أغنية باللهجة العراقية اسمها (حب المصالح).

وفي سياق آخر، خرجت بطمة عن صمتها لأول مرة، وكشفت سبب تغيير شكلها بشكل جذري، نافيةً خضوعها لعمليات تجميل.

وقالت دنيا بطمة في مداخلة مصورة مع برنامج “et بالعربي”: (لم أخضع لعمليات تجميل نهائيا، يمكن بعد المناطق سحبت منها الفيلر، وكنت أنام مبكراً وأعتني ببشرتي، ولا أكثر من المكياج، فقط مسكارة وغلوس).

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن كل ما فعلته هو تغيير إطلالتها لتغيير نفسيتها فقط.

وحول تصدرها الترند مؤخراً، بصورها الجريئة، قالت بطمة: (الحمد لله الصور محبوبة من الجميع وكل متابعيني سواء في المغرب أو خارجها بجميع بلاد الوطن العربي، وهذا دليل على محبة الناس).

وتصدر اسم دنيا بطمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التصريح، مؤكدين أنهم لم ولن يصدقوها.

دنيا بطمة تقلد مروة راتب!

ومؤخراً، فتحت دنيا موجة جدل وتعليقات واسعة، وصلت حدّ تشبييها بالممثلة السورية، المقيمة في الإمارات، مروة راتب ، في صورها الحديثة.

وأطلت دنيا بطمة مرتديةً تيشرت أبيض وتنورة ملونة قصيرة ضيقة، وحذاء باللون البنفسجي اللامع، وسرحت شعرها بشكل منسدل.

وشبّه متابعون دنيا بطمة في الصور الأخيرة، بالفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، بسبب بروز خصرها بطريقة لافتة قريبة من خصر “مروة”.

واتهم معلقون دنيا بطمة بإجراء عملية نحت خصر لتقليد جسم مروة راتب.

هوت شورت رياضي

هذا وقد عادت دنيا بطمة قبل أيام لإثارة الجدل في أحدث صور نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بشورت أسود.

ونشرت دنيا الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية، مكونة من شورت فيزون أسود، وتيشرت بنفس اللون، وحذاء رياضي أسود كذلك.

واستكملت دنيا إطلالتها بمجوهرات شملت خلخالاً في قدميها، وحقيبة باللون البيج، تاركةً شعرها منسدلاً.

وعلقت بطمة على الصور موجهة رسالة لجمهورها: (أحبكم كلكم).

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وعلى الرغم من رسالة المحبة لجمهورها، إلا أنها تعرضت لهجوم وانتقادات واسعة، بسبب ملابسها الجريئة، وطريقة جلوسها على الأريكة، والتي اعتبرها البعض خادشة.

شقيقة دنيا بطمة: (مسيطرة)

كما أطلّت شقيقتها ابتسام بطمة على جمهورها، بفستان أصفر مكشوف الظهر في أحدث ظهور لها.

ونشرت ابتسام بطمة فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي فستاناً أصفر طويل بلا أكمام، ويبدو محتشماً في الوهلة الأولى.

View this post on Instagram A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)

وتسير شقيقة دنيا كعارضات الأزياء على أغنية (مسيطرة) لحنين القصير، وما أن تستدير، حتى يتبين أن ظهرها عاري.

وعلقت ابتسام على الفيديو بعبارة (مساء الخير) فقط.

كما نشرت ابتسام صورة أخرى تجمعها بشقيقتيها دنيا وإيمان، ووالدتهم ليلي أطاسي، و جميعهن يرتدين اللون الأصفر، عدا والدتهم التي ظهرت محجبة بعباءة ملونة بالأحمر.

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