(شاهد) حمد بن جاسم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى القطري

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، وهو يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى، التي بدأت اليوم، السبت، منذ ساعات الصباح الباكر، حيث توافد القطريون إلى مراكز الاقتراع في 30 دائرة انتخابية، لاختيار أعضاء المجلس المنتخب في البلاد.

ووفق المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) فقد ظهر حمد بن جاسم في “الدائرة 4 – المرقاب”، وهو يتخذ إجراءات التصويت ويتوجه إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بصوته بعدما أخذ بطاقته من مسؤولي اللجنة.

#اللواء | معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى في الدائرة 4 – المرقاب.

#صوتك_أمانة#ساشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/E3jWABvMIg — اللواء (@al_liwaaQT) October 2, 2021

ثم تبادل حمد بن جاسم الحوار مع مسؤولي اللجنة وتم أخذ بعض الصور للذكرى، في هذا الاستحقاق الانتخابي الأول في تاريخ قطر.

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إقبال واسع على انتخابات مجلس الشورى القطري

وشهدت، اليوم السبت، مراكز الاقتراع الـ30، في أول انتخابات تجري لمجلس الشورى القطري، إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين.

رواد المنصات القطرية يتفاعلون على وسم #سأشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى معتبرين إقبال المواطنين على المشاركة دفعا للتجربة الديمقراطية ودعوات لاختيار المرشحين بأمانة #نشرتكم pic.twitter.com/VjGCnb0Zi3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 2, 2021

وتُغلق، الساعة السادسة من مساء اليوم، مراكز الاقتراع أبوابها، منهية بذلك ماراثونا انتخابياً، استمر 10 ساعات متواصلة.

النتائج تُعلن الليلة

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الفرز وإعلان النتائج الأولية، فور انتهاء عمليات الاقتراع في المقرات الانتخابية، وفقا لقانون الانتخابات.

أقل من نصف ساعة وتنتهي عملية الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى #انتخابات_مجلس_الشورى#ساشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/vs0tcpuC0E — Lusail – لوسيل (@lusailnews) October 2, 2021

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحاً، لاستقبال الناخبين، الذين بدأوا التوافد عليها، للمشاركة في الانتخابات.

من اجل وطننا وتلبية للدعوة السامية لسمو الامير المفدى للناخبين للادلاء باصواتهم #ساشارك_بانتخابات_مجلس_الشورى 🇶🇦 pic.twitter.com/RKP9lI0fTo — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) October 1, 2021

ورصدت كاميرات الإعلام، على مدار ساعات النهار، التوافد الكبير للناخبين إلى المراكز الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، معبرين عن سعادتهم بممارسة حقهم الانتخابي، ومؤكدين سلاسة وسهولة عملية الاقتراع.

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ويشرف على عمليات الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية لجان شكلها مجلس الوزراء القطري، برئاسة أحد القضاة، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل.

أعضاء مجلس الشورى الـ30

وسيختار الناخبون القطريون أعضاء مجلس الشورى الـ30 من بين 234 مرشحا، منهم 26 مرشحة، يتنافسون في 30 دائرة انتخابية، موزعة في مختلف أنحاء البلاد.

صوتك امانة .،

روح وانتخب .. يوم للتاريخ في سجل قطر الحافل بالإنجازات ،

وتذكر ِ .،

صوتك امانة تُحاسب به امام الله واهل قطر ..

" فصوت لمن يستحق ✔️ " . #ساشارك_بانتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/Zmc1CSE3qh — خالد جاسم (@khalidjassem74) October 1, 2021

فيما فاز بالتزكية مرشح الدائرة الخامسة في الدوحة، المرشح حسن الغانم، لعدم وجود منافسين له بالدائرة.

ويعين أمير قطر، وفق الدستور الدائم، ثلث أعضاء المجلس، “15” عضوا، من الوزراء وغيرهم.

الدستور القطري

ووفق مواد الدستور القطري، فإنّ مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، واقتراح القوانين، ويقر الموازنة العامة للدولة.

كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، ويقوم بمساءلة الوزراء واستجوابهم وصولًا لطرح الثقة بهم، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن في نوفمبر عام 2020، عن التوجه لإجراء أول انتخابات عامة في البلاد.

وتجري عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في مقرات الدوائر الانتخابية مباشرة، بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وأكدت وزارة الداخلية القطرية، في بيان، أصدرته على أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في إنجاح انتخابات مجلس الشورى في دورته الأُولى.

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