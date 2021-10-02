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حمد بن جاسم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى

(شاهد) حمد بن جاسم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى القطري

في كتب محمد أبو يوسف

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، وهو يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشورى، التي بدأت اليوم، السبت، منذ ساعات الصباح الباكر، حيث توافد القطريون إلى مراكز الاقتراع في 30 دائرة انتخابية، لاختيار أعضاء المجلس المنتخب في البلاد.

ووفق المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) فقد ظهر حمد بن جاسم في “الدائرة 4 – المرقاب”، وهو يتخذ إجراءات التصويت ويتوجه إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بصوته بعدما أخذ بطاقته من مسؤولي اللجنة.

ثم تبادل حمد بن جاسم الحوار مع مسؤولي اللجنة وتم أخذ بعض الصور للذكرى، في هذا الاستحقاق الانتخابي الأول في تاريخ قطر.

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إقبال واسع على انتخابات مجلس الشورى القطري

وشهدت، اليوم السبت، مراكز الاقتراع الـ30، في أول انتخابات تجري لمجلس الشورى القطري، إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين.

وتُغلق، الساعة السادسة من مساء اليوم، مراكز الاقتراع أبوابها، منهية بذلك ماراثونا انتخابياً، استمر 10 ساعات متواصلة.

النتائج تُعلن الليلة

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الفرز وإعلان النتائج الأولية، فور انتهاء عمليات الاقتراع في المقرات الانتخابية، وفقا لقانون الانتخابات.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحاً، لاستقبال الناخبين، الذين بدأوا التوافد عليها، للمشاركة في الانتخابات.

ورصدت كاميرات الإعلام، على مدار ساعات النهار، التوافد الكبير للناخبين إلى المراكز الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، معبرين عن سعادتهم بممارسة حقهم الانتخابي، ومؤكدين سلاسة وسهولة عملية الاقتراع.

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ويشرف على عمليات الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية لجان شكلها مجلس الوزراء القطري، برئاسة أحد القضاة، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل.

أعضاء مجلس الشورى الـ30

وسيختار الناخبون القطريون أعضاء مجلس الشورى الـ30 من بين 234 مرشحا، منهم 26 مرشحة، يتنافسون في 30 دائرة انتخابية، موزعة في مختلف أنحاء البلاد.

فيما فاز بالتزكية مرشح الدائرة الخامسة في الدوحة، المرشح حسن الغانم، لعدم وجود منافسين له بالدائرة.

ويعين أمير قطر، وفق الدستور الدائم، ثلث أعضاء المجلس، “15” عضوا، من الوزراء وغيرهم.

الدستور القطري

ووفق مواد الدستور القطري، فإنّ مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، واقتراح القوانين، ويقر الموازنة العامة للدولة.

كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، ويقوم بمساءلة الوزراء واستجوابهم وصولًا لطرح الثقة بهم، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

مجلس الشورى في قطر
مجلس الشورى في قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن في نوفمبر عام 2020، عن التوجه لإجراء أول انتخابات عامة في البلاد.

وتجري عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في مقرات الدوائر الانتخابية مباشرة، بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وأكدت وزارة الداخلية القطرية، في بيان، أصدرته على أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في إنجاح انتخابات مجلس الشورى في دورته الأُولى.

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