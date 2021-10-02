“بدل ما ياكلوا الدود” .. إلهام شاهين تقرر وهب جسدها صدقة جارية بعد وفاتها (شاهد)

أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن قرارها بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها كصدقة جارية، معبرة عن أملها بأن يقتدي الآخرون بها.

إلهام شاهين: (خير للبشرية بدل الدود)

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية (إم بي سي مصر): (ماعنديش مانع ياخدوا جثتي بعد ما أموت علشان ده خير للبشرية، وقلت لعائلتي إني بعد ما أموت عايزه أتبرع بأعضاء جسدي، بدل ما ياكلها الدود).

وطالبت الفنانة المصرية، إنشاء جهة في الدولة تقنن التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة ونشر هذه الثقافة بين المواطنين.

وتابعت: (عشان لو مثلا إخواتي لما مت مرضيوش يعملوا كده وقالوا محدش يقرب من جسمها لا أنا طالبة ده عشان يبقى فيه جهة مسؤولة عن ده.

جسد إلهام شاهين بدل الاستيراد من الصين!

وتابعت: (إيه أهمية جسمنا بعد ما نموت.. هياكله الدود خلاص، لكن لو أنا أقدر أعيش حد من غير ألم ولا أدوية إيه المانع، ممكن حد ياخد الكلى وحد ياخد الكبد وحد ياخد قرنية العين، والجزء السليم عندي لأي حد أنا متبرعه بيه وشايفه إنه خير كبير وصدقة جارية لأني بساعد إنسان يعيش حياة كريمة).

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واستطردت إلهام شاهين: (ليه نستورد القرنية من الصين، ما أنا عندي بشر كتير جدا وعددنا كتير، لماذا لا نستفيد من الموضوع ده، ولازم الموضوع يبقى مقنن وأول ما حد يموت ياخدوا قرنيته، ده خير عظيم).

لا مانع لاستخدامها في كلية الطب

وأكدت إلهام شاهين أنها أخبرت عائلتها بقرار تبرعها بأعضائها، مضيفة: (أنا قايلة ده لعيلتي ولأخواتي وأولادي وأخواتهم وأنا قايلة ده من زمان، وقولت الكلام ده من أيام ماما الله يرحمها).

وأضافت: (النهارده أعلنت الموضوع ده في ندوة كتاب المستشار أمير رمزي وصاحب المبادرة الدكتور خالد منتصر، وعايزة يكون فيه جهة أكتب فيها الوصية دي وأكتب فيها إقرار بالتبرع بالأعضاء وأحب أكون أول واحدة تروح الجهة دي).

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها لا تمانع أن يتعلم طالب في كلية الطب على جثتها بعد وفاتها، معقبة: (معنديش مانع لأي حاجة لخير البشرية أنا أساهم فيها).

وتحدثت شاهين عن رأيها في زواج المرأة في سن كبير، قائلة: (المرأة يمكن أن تتزوج في أي سن في الدنيا، إيه المانع إنها تتجوز حد مناسب لسنها، يعيشوا ويتعكزوا على بعض في الحياة، والزواج ليست علاقة جنسية فقط ولكن إنسانية أقوى بكتير).

وفي سياق آخر، انفعلت إلهام شاهين قبل أيام على إحدى الفتيات أثناء تواجدها في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الرابعة عشر.

وظهرت إلهام شاهين بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقف مع وسائل الإعلام، بينما تقف خلفها فتاة تبتسم للكاميرات.

وهو ما جعل إلهام شاهين تنفعل بشكل غير مباشر عليها، وطلبت من وسائل الإعلام عدم إظهارها والانتباه لكواليس الخلفية أثناء إجراء لقاء معها، قائلة: (شكلنا وحش، لازم وسائل الإعلام ينبهونا على ما يحدث، لأنه منظرنا غير حضاري).

إلهام تواسي دنيا سمير غانم

هذا وقد تصدرت إلهام شاهين المشهد بعد مواساتها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، وظهرت متأثرة ببكاء الأخيرة بعد سماع أسماء والديها على المسرح.

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ونشرت إلهام صورة تجمعها بابنة سمير غانم ووزيرة الثقافة عبر حسابها على (تويتر)، وعلقت بالقول: (حبيبتى دنيا .. مبروك تكريم اسم سمير غانم و دلال عبد العزيز من المهرجان القومى للمسرح المصرى .. ستكونين أنت وإيمي امتداد لهم في فنهم الجميل .. بحبكم من كل قلبي).

حبيبتى دنيا .. مبروك تكريم إسم سمير غانم و دلال عبد العزيز من المهرجان القومى للمسرح المصرى .. ستكونين إنتى و إيمى إمتداد لهم فى فنهم الجميل .. بحبكم من كل قلبى pic.twitter.com/C2CBWmmrbT — Elham Shahin (@ElhamShahein) September 27, 2021

وكشف المهرجان القومي للمسرح المصري الأسبوع الماضي الستار عن باقة من أبرز وأهم ما عُرض على مسارح الدولة والقطاع الخاص، ومسرح الجامعة والمسرح العمالي هذا العام.

وخصص المهرجان تكريما استثنائيا للزوجين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم تسلمته ابنتهما دنيا.

وبهدف دعم كتاب المسرح وتشجيعهم بوصفهم أبرز أركان العملية المسرحية، أطلقت اللجنة العليا للمهرجان على هذه الدورة عنوان (دورة الكاتب المسرحي المصري).

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل زي القمر حيث قدمت حكاية “حتة منى” وعرضت على قناة Cbc drama، وهو من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.

وذلك بعد غياب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل “ليالى الحلمية” عام 2016، الذي شارك فى بطولته صفية العمري وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسي وحنان شوقي، ومحمد متولي وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدي أبو عميرة.

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