والدة رونالدو تعارض فكرة زواج جورجينا بصاروخ ماديرا والسبب ؟!

كشفت صحيفة إسبانية، بأن والدة رونالدو “دولوريس أفيرو” تمانع فكرة زواج صاروخ ماديرا من عشيقته عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا روديغيز، بسبب اعتقادها بأن الأخيرة ترغب في الزواج من أجل تحقيق الدوافع الاقتصادية.

والدة رونالدو وجورجينا

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا مهاجم فريق مانشستر يونايتد سعيد جدًا بعلاقته مع عشيقته الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغير، التي تشارك حياته العائلية في مدينة مانشستر البريطانية برفقة أولاده كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا.

بالرغم من إنجاب طفله منها ولكن والدة كريستيانو رونالدو ترفض زواج كرستيانو من جورجينا خشية أن تسيطر على أمواله وتطلب الطلاق بعدها pic.twitter.com/k6VYVc6N72 — Screen Mix (@ScreenMix) September 30, 2021

وأردفت، ” جورجينا تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته ما تزال حجر العثرة الرئيسي في إقامة الزفاف المحتمل بينهما، كما أن والدة رونالدو أفيرو تعتقد بأنه لا ينبغي للطريفين أن يتزوجا لأن دافع جورجينا من ذلك هو الاستفادة من أموال نجلها”.

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عائلة رونالدو وجورجينا

وأضافت الصحيفة، “على ما يبدو أن أبناء والدة رونالدو أفيرو الآخرين يتمسكون برأي والدتهم بنفس الأمر، وهذا يعني أن معارضة زواج رونالدو وجورجينا داخل عائلته كبيرة، فهل يستجيب إلى رأي عائلته ووالدته من أجل الزواج من صديقته الإسبانية”.

والتقطت جورجينا بصديقها الذي قلب حياتها إلى عالم الشهرة في عام 2016، حيث كانت تعمل آنذاك كمساعدة مبيعات في متجر “غوتشي” المتخصص في بيع السلع الجليدية والأزياء المشهورة كعلامة تجارية إيطالية على مستوى العالم، لتنتقل بعدها للعيش مع الدون رونالدو.

صحيفة: والدة #كريستيانو_رونالدو تعارض زواجه من صديقته جورجينا – لاعتقادها بأن جورجينا لديها دوافع اقتصادية وراء الزواج pic.twitter.com/SuecNKtp3Z — جريدة كورتنا سبورت (@kortna_sport1) September 30, 2021

وفي عام 2017 أنجبت جورجينا من رونالدو طفلة أسمتها ” ألانا مارتينا” بعد خمسة أشهر على ولادة توأم له أم بديلة وهما إيفا وماثيو.

مانشستر يونايتد

وفي سياق آخر، فقد انتقل صاروخ ماديرا وجهته في عالم رياضة كرة القدم المستديرة إلى الدوري الإنجليزي بعد قراره العودة إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، بعقد لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لموسم إضافي، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وظهر رونالدو بأداء ملفت ورائع مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد بعد الاعتماد عليه كرأس حربة في تشكيلة الفريق الأساسية من قبل المدرب النرويجي “غونار سولشاير”.

فقد تمكن في مباراة الأخيرة في منافسات دوري أبطال أوروبا من قيادة الفريق للفوز على فياريال بهدف في الوقت القاتل، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

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