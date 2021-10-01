موعد ومعلق الاتحاد والأهلي في ديربي الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الاتحاد مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين على أرض ملعب ” مدينة الملك عبد الله الرياضية” في مدينة جدة.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي

وستنطلق مباراة القمة بين الاتحاد والأهلي في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً، بتوقيت ” مكة المكرمة” السعودية، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، الأردن، لبنان.

وبتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة السابعة والثلث مساءً، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة والثلث مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات “”sbc السعودية الرياضة التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

📸| رومارينهو يختبر جاهزية غروهي 😄🔝 pic.twitter.com/nI5JhEaOoY — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 30, 2021

وستثبت المباراة عبر القمر الصناعي النايل سات على قناة “ssc sport HD1” بتردد 12149، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4، بينما ستكون عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12015، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

التعليق على المباراة

وسيعلق على لقاء الديربي الناري بين الاتحاد والأهلي السعودي عبر شبكة قنوات “”sbc السعودية، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

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تشكيلة فريق الاتحاد

وسيلعب المدرب الروماني كوزمين كونترا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف الأهلي السعودي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مارسيلو جروهي.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبد الحميد، أما في وسط الفريق سيعتمد المدرب على اللاعب كريم الأحمدي.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: جاري رودريجيز، رومارينيو، عبد الإله المالكي، برونو هنريكي، فهد المولد.

تشكيلة فريق الأهلي السعودي

وسيدخل المدرب الصربي فلادان ميلوجيفيتش بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه الاتحاد السعودي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد العويس.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: دانكلير، محمد آل فتيل، عبد الله تارمين، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: إزجان أليوسكي، الحسن نداو، ليوبومير فيسا، فيليب براداريتش، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، عمر السومة، مهند عسيري، حسن العلي.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتحاد السعودي في المركز الثاني ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق ضمك برصيد 14 نقطة، وجاء منافسه فريق الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، خلال منافسات الدوري السعودي للموسم الجاري.

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