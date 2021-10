موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد مباراة قوية أمام جاره برشلونة، مساء يوم السبت في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “ميترو بوليتانو”.

وستقام المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وبرشلونة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

وسيدخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه المستضيف أتلتيكو مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى نوربيرتو مورارا نيتو.

[MEDICAL UPDATE] ❗️

☑️ @JordiAlba has received the medical green light

❌ @Pedri is out with a left thigh injury and his recovery will dictate his return. #AtletiBarça pic.twitter.com/tdx29cJqGR

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2021