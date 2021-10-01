موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد مباراة قوية أمام جاره برشلونة، مساء يوم السبت في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “ميترو بوليتانو”.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

وستقام المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وبرشلونة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه المستضيف أتلتيكو مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى نوربيرتو مورارا نيتو.

[MEDICAL UPDATE] ❗️ ☑️ @JordiAlba has received the medical green light

❌ @Pedri is out with a left thigh injury and his recovery will dictate his return. #AtletiBarça pic.twitter.com/tdx29cJqGR — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، أنطوان جريزمان.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

وسيلعب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

على أتمّ الاستعداد لمباراة القمة! 💪🏼❤️🤍 pic.twitter.com/JrbYEFmQWe — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) October 1, 2021

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 17 نقطة، بينما جاء منافسه برشلونة في المركز السادس برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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