منى زكي تظهر بفستان مكشوف الصدر بطريقة جريئة ومعلّقون: “ما كُنتيش كده”!

نشرت الفنانة المصرية منى زكي زوجة الفنان أحمد حلمي، مقطع فيديو، خلال استعداداتها للاحتفال بالذكرى الخمسين لـ “لوريال باريس”.

وظهرت الفنانة منى زكي بفستان أسود، مكشوف الصدر، بطريقة جريئة للغاية، وهو ما عرّضها لانتقادات الجمهور.

وكتب أحدهم معلقاً على الفيديو: “هوا انابحبك وبحترمك بس اي اللبس دا يا مدام منى؟”، وقال آخر: “مكنتيش كده وانتي صغيره”.وغيرها من التعليقات التي تنتقد جرأة منى زكي .

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منى زكي فنياً

على الصعيد الفني، انطلق أمس الخميس 30 سبتمبر، تصوير فيلم “القاهرة- مكة” للمخرج هاني خليفة، وبطولة الفنانة منى زكي، بعد فترة طويلة من الإعلان عن المشروع.

وتبدأ أحداث الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماض سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته.

لكن تلك المرأة تجد نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً.

الفيلم إنتاج مشترك بين فيلم كلينك (محمد حفظي)، Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

والفيلم من تأليف محمد رجاء، ويشارك في البطولة: محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء.

جائزة أفضل ممثلة

وحصدت الفنانة منى زكي مؤخراً، جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل “لعبة نيوتن”، في مهرجان دير جيست الدورة الـ18.

وشكرت زكي كل الذين صوتوا لها وكانوا سبب في حصولها على هذه الجائرة، كما شكرت مجلة ديرجيست ولكل القائمين على الاحتفال.

جديرُ بالذّكر ان مُنى زكي ستخوض السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، من تأليف الكاتبة مريم ناعوم، وهو أول تعاون بينهما.

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وتخوض زكى السباق الرمضاني المقبل للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل “لعبة نيوتن”، من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب.

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