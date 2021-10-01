ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وتعادل حامل اللقب الهلال

حقق فريق النصر الفوز على نظيره أبها بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد خلال منافسات الدوري السعودي، بينما تعثر حامل اللقب الهلال بالتعادل الإيجابي أمام فريق الحزم بهدف لكليهما خلال موسم الدوري الممتاز.

مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي

وسجل اللاعب تاليسكا هدفين في الدقيقة ال18 وال39 من عمر زمن المباراة، بينما جاء في الدقيقة ال89 عن طريق فينسنت أبو بكر.

وجاء هدف فريق أبها الوحيد في اللقاء في الدقيقة ال75 عن طريق أمين عطوشي، لينتهي اللقاء المثير بين الفريقين بفوز فريق النصر بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

وشهد اللقاء طرد نجمي فريق أبها صالح العمري في الدقيقة ال63 وكذلك أمين عطوشي الدقيقة من الوقت البديل قبل نهاية المباراة، بعد عرقلتهم للاعبي الفريق المنافس النصر ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجههم ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

مباراة الهلال والحزم

وتعادل حامل اللقب السابق فريق الهلال أمام نظيره الحزم، وجاء الهدف الأول لفريق الهلال السعودي في الدقيقة ال57 عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

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وقلص فريق الحزم نتيجة المباراة وتسجيل هدف التعديل في الدقيقة ال73 عن طريق محمد خدفي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليحرزها اللاعب بقوة داخل شباك مرمى الهلال، لينتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق ضمك صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصف فريق اتحاد جدة الذي آتى برصيد 13 نقطة.

وفي ثالث الترتيب جاء فريق النصر برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الهلال بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز الخامس من جدول الترتيب جاء فريق الرائد برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق الفيحاء الذي آتى في المركز السادس برصيد 10 نقطة، يليه في المركز السابع فريق الفتح برصيد 9 نقاط متساويًا بذلك مع فريق الحزم في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى في المركز العاشر فريق الفيصلي برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن فريق الاتفاق برصيد 7 نقاط خلال منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي.

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