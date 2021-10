انتخابات مجلس الشورى في قطر .. 4 قضايا اجتماعية الأكثر إلحاحًا لأوّل مجلس مُنتخب شارك: مع بقاء قطر على بعد يوم واحد فقط من أول مجلس شورى منتخب لها، سيتم مقابلة الأعضاء الجدد بمختلف القضايا بعد اقتراع القطريين في انتخابات مجلس الشورى في قطر. انتخابات مجلس الشورى في قطر اعتبرت انتخابات مجلس الشورى في قطر خطوة تاريخية وهائلة إلى الأمام للدولة الخليجية في تحسين الشمول العام في الأمور التشريعية. والأكثر من ذلك، أن انتخابات مجلس الشورى في قطر منحت المواطن القطري العادي وسيلة تمثيل ودورًا أكثر فاعلية في ضمان نمو المجتمع الوطني وتقدمه. بعد أسبوعين فقط من جهود الحملة الانتخابية، ركز المرشحون لخوض السباق الى انتخابات مجلس الشورى في قطر مخاوفهم على هذه القضايا الاجتماعية البارزة. تغير المناخ بعد انتخابات مجلس الشورى في قطر، من بين الأولويات القصوى للمجلس القادم التدهور السريع لمناخ العالم. قال مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة الدكتور محمد سيف آل خليفة، إنه سيتعين على مجلس الشورى المنتخب حديثًا معالجة القضايا البيئية الصعبة وتطوير القوانين ذات الصلة التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الاستدامة والبحث العلمي. -كواري. وأشار لتلفزيون قطر إلى أن المجلس الجديد سيكون له دور حيوي في ضمان بقاء الدولة متماشية مع الخطة الوطنية للتغير المناخي التي تعتبر حيوية على المستوى الدولي. ذكر تقرير حديث صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن الاحترار العالمي سيستمر في الازدياد خلال الثلاثين عامًا القادمة، مع بقاء فرصة ضئيلة لمنع المزيد من العواقب الوخيمة لأزمة المناخ. ومنذ ذلك الحين قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التقرير “رمز أحمر” للبشرية. من جانبه قال المدافع عن البيئة والتغيير الاجتماعي الموجه نحو السياسات، نيشاد شافي، إن تغير المناخ يجب أن يكون من بين أكبر اهتمامات قطر ، وكذلك في المنطقة. بالنسبة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ستؤثر آثار تغير المناخ على مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات البيئية والاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية. وقال الشافي: “تتميز شبه الجزيرة العربية بتنوع كبير في هطول الأمطار الموسمية والسنوية ، فضلاً عن درجات الحرارة القصوى”. يجب أن تتضمن جهود المجلس القادم بعد انتخابات مجلس الشورى في قطر أيضًا الاقتراحات الضرورية اللازمة للحفاظ على البيئة البرية والبحرية المحلية ، وكلاهما يلعب دورًا حيويًا في النظام البيئي للبلد والثقافة البيئية. تتمتع قطر ببيئة بحرية وبرية متنوعة. تعد مياه الدولة الخليجية موطنًا لواحد من أكبر قطعان أبقار البحر ، حيث وصل عدد الثدييات البحرية المحبوبة والخجولة إلى 840 ، مما يمثل أكبر تجمع للحيوانات المائية في قطر منذ حوالي ثلاثة عقود. كما أنها تفتخر بالهجرات الكبيرة لأسماك قرش الحوت، حيث يتجمع أكثر من 100 من أسماك قرش الحوت بالقرب من مستعمرات الشعاب المرجانية على بعد 90 كيلومترًا من الأرض بين شهري أبريل وسبتمبر من كل عام. على الرغم من الإحصائيات المقلقة عن ظاهرة الاحتباس الحراري ، تعمل قطر بنشاط على تحسين الظروف في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة. شاركت الدولة الخليجية في جهود كبيرة لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال العديد من السياسات والخطط قبل كأس العالم 2022 الذي طال انتظاره. ويشمل ذلك تنفيذ المشاريع الكبرى في البنية التحتية والمواصلات التي تتبع أعلى المعايير الدولية. اقرأ ايضاً: انتخابات مجلس الشورى في قطر .. وجهة نظر من الغرب بالإضافة إلى ذلك ، تنفذ قطر النقل التدريجي إلى الكهرباء الكاملة بما في ذلك خدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية وحافلات مترو الدوحة. يهدف هذا إلى تقليل انبعاثات الكربون الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية في أقل من عقد من الآن ، بالإضافة إلى بذل الجهود للحفاظ على الاستدامة البيئية. كما تعمل السلطات على إنشاء شبكة متكاملة لشواحن السيارات الكهربائية ، من أجل دعم خطة الوزارة للتحول التدريجي لنظام النقل الكهربائي. تعتبر هذه الجهود ضرورية لدولة قطر ، خاصة وأن الدولة تعمل على معالجة تصنيفات “أسوأ استدامة وجودة الهواء”. قانون الانتخابات قبل الاعلان عن انتخابات مجلس الشورى في قطر، أثار قانون الانتخاب المعلن عنه قبل انطلاق الحملة في وقت سابق من الشهر الحالي توترات بين بعض أفراد المجتمع القطري انتقد بعضهم شروط الترشح والتصويت. في أغسطس/ آب ، ناقش مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في قطر القواعد الموضوعة للمواطنين للتصويت، فضلاً عن المعايير اللازمة للترشح لمنصب في المجلس، مما أثار نقاشات واحتجاجات على نطاق صغير في الدولة الخليجية. وفقًا للقانون الحالي، سيتمكن المواطنون القطريون من التصويت لـ 30 عضوًا في المجلس التشريعي المكون من 45 مقعدًا بينما سيتم اختيار الأعضاء الخمسة عشر الباقين من قبل الأمير نفسه. للتصويت ، يجب أن يكون المواطنون القطريون قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر بحلول وقت إعلان القوائم الانتخابية النهائية. ومع ذلك ، فإن من تم تجنيسهم مؤهلون فقط إذا كان جده لأب قد ولد في قطر. وقد قوبلت هذه الشروط بالاعتراض من قبل البعض الذين وصفوها بأنها “تمييزية” ضد أفراد المجتمع القطري الذين لا يستطيعون الترشح لأنهم لا يعتبرون “قطريين أصليين”. أثار ذلك جدلاً حول الجنسية في قطر، حيث شعر أفراد بعض القبائل في قطر بأنهم مستبعدون من المشاركة في الانتخابات والقيام بواجباتهم المدنية. لكن بعض أفراد هذه القبائل وصلوا إلى القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى. كما هي ، فإن هذه الشروط مقننة في الدستور ، ولا يمكن تغيير هذه القوانين إلا من قبل مجلس الشورى ، وهو غير قادر على القيام بذلك حتى يتم انتخابه لمنصب. المرأة في قطر مع وجود عشرات النساء في السباق ، ركزت حملات مختلفة في قطر على تحسين ظروف الأرامل والمطلقات في الدولة الخليجية، مما يدفع المجلس للنظر في النطاق الأوسع لحقوق المرأة. على مدى السنوات الماضية ، تركت المرأة في قطر بصماتها في مختلف المجالات ، من كسر الحواجز في الرياضات الجوية الشديدة إلى السيطرة على المجالات الأكاديمية والسياسية. اقرأ ايضاً: ملف تجنيس أبناء القطريات يعود للواجهة تزامنا مع قرب انتخابات مجلس الشورى في قطر ومع ذلك ، لا يزال يتعين إجراء التغيير لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع القطري. في عام 2017 ، تم تعيين أربع سيدات في مجلس الشورى من قبل الأمير – وهي المرة الأولى من هذا الانتقال للهيئة التشريعية. وبحلول نهاية شهر أغسطس من العام الجاري ، تم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات ، والتي ضمت 300 قطري. تقدمت 40 امرأة على الأقل بطلبات للتسجيل كمرشحات لـ انتخابات مجلس الشورى في قطر. في 15 أيلول / سبتمبر ، تم إطلاق قائمة المرشحين النهائية لـِ انتخابات مجلس الشورى في قطر، والتي تضمنت 284 مرشحًا ، من بينهم 28 امرأة ، من إجمالي 30 دائرة انتخابية. مكانة المرأة القوية في مجلس الشورى القادم بعد انتخابات مجلس الشورى في قطر ستدفع المجلس لمزيد من البحث في حقوق المرأة واحتياجاتها. أحد الأمثلة على مجال التحسين هو قوانين الوصاية. كشف تقرير لـ هيومن رايتس ووتش صدر في مارس / آذار بعنوان “كل ما علي فعله مرتبط برجل: المرأة وقواعد ولاية الرجل في قطر” عن طبقات من تقاليد الوصاية الذكورية وكذلك القوانين “التمييزية” المتصورة في دولة الخليج. يضم التقرير 50 ​​مقابلة مع نساء تأثرت بالنظام الثقافي الأبوي الذي يمنع النساء من التميز من خلال معاملتهن كقاصرات. وهذا يشمل الحق في السفر والحصول على شهادات جامعية وكذلك الحصول على رعاية أمراض النساء المناسبة. حقوق المهاجرين خطت قطر خطوات واسعة في تحسين ظروف العمال المهاجرين في الدولة الخليجية. في شهر مارس ، قدمت قطر أول حد أدنى غير تمييزي للأجور في المنطقة، والذي يتعين على أصحاب العمل بموجبه دفع بدلات لا تقل عن 300 ريال قطري للطعام و 500 ريال قطري للسكن بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي الشهري البالغ 1،000 ريال قطري. اقرأ ايضاً: خبير: انتخابات مجلس الشورى في قطر تؤكد حرص الأمير على انتقال المجتمع من مرحلة الرعاية إلى مرحلة المشاركة أرباب العمل الذين يدفعون لموظفيهم أقل من الحد الأدنى للأجور سيواجهون السجن لمدة عام وغرامة قدرها 10000 ريال قطري. كجزء من أجندة إصلاح العمل الرئيسية، عززت قطر بشكل كبير المراقبة الشاملة للكشف عن الانتهاكات ، وسن عقوبات أسرع ، وزيادة تعزيز قدرة مفتشي العمل. وتشمل هذه الإصلاحات العمالية أيضًا تفكيك نظام “الكفالة” المثير للجدل ، ليصبح بذلك أول دولة في المنطقة تقوم بذلك. ومع ذلك ، فشلت بعض الشركات في قطر في الالتزام بشكل وثيق بالقوانين الجديدة الموضوعة لحماية حقوق المهاجرين. وهذا يشمل عدم اتباع ساعات العمل الصيفية في الهواء الطلق أو عدم الالتزام بأحدث قوانين العمل. قالت الناشطة في مجال حقوق المهاجرين مالكوم بيدالي إن مجلس الشورى سيكون الهيئة التي “ستمهد الطريق لتجربة العامل المهاجر منذ اللحظة التي سيصل فيها إلى دولة الخليج ، باحثًا بشغف عن حياة جديدة ومهنة ومستقبل”. وقال بدالي: “من الضروري ، بالتالي ، التساؤل عما إذا كان أعضاء المجلس الجدد – أول من يتم التصويت عليهم في المناصب العامة من قبل المواطنين القطريين – سوف يستجيبون ، أو كيف ، سوف يستجيبون لمختلف المطالب والقضايا”. «تابع آخر الأخبار عبر: Google news» «وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE» شارك:

قد يعجبك ايضا