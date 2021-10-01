العاصفة المدارية شاهين تقترب من سواحل سلطنة عمان .. تابعوا آخر التحديثات

كشف الأرصاد العمانية، صباح اليوم الجمعة، مستجدات العاصفة المدارية شاهين، والتي من المتوقع أن تؤثر على السلطنة.

الأرصاد العمانية: العاصفة المدارية شاهين تبعد 590 كلم عن سواحل السلطنة

وذكرت الأرصاد العمانية عبر حسابها في تويتر انّ العاصفة المدارية شاهين تتمركز شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزها بحوالي 590 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة “رأس الحد”.

*مستجدات الحالة المدارية شمال شرق بحر العرب:

-تمركز العاصفة المدارية (شاهين) شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزه بحوالي 590 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة (رأس الحد) #بحر_العرب #Arabian_sea pic.twitter.com/JKxrDWEwxG — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 1, 2021

وكانت الأرصاد العمانية ذكرت في تغريدةٍ سابقة ان المنخفض المداري العميق المتواجد حاليا شمال شرق بحر العرب تعمق الى العاصفة المدارية شاهين حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز (34-63) عقدة ويتحرك بإتجاه شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.

*مستجدات الحالة المدارية شمال شرق بحر العرب:

-تعمق المنخفض المداري العميق المتواجد حاليا شمال شرق بحر العرب الى عاصفة مدارية بمسمى ( شاهين) حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز (34-63) عقدة ويتحرك بإتجاه شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.#بحر_العرب #Arabian_sea — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 1, 2021

وسبق أن اشارت الأرصاد العمانية، إلى ان مسار الحالة المدارية لايزال مُتباينًا، الاتجاه نحو بحر عمان أحد المسارات المحتملة، في حال تقدمها قد تؤثر على سواحل الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية بارتفاع موج البحر (هائج الموج) وتدفق سحب ممطرة ورياح نشطة سيتم التحذير منها متى لزِم الأمر.

مسار الحالة المدارية لايزال مُتباينًا، الاتجاه نحو #بحر_عمان أحد المسارات المحتملة، في حال تقدمها قد تؤثر على سواحل الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية بارتفاع موج البحر (هائج الموج) وتدفق سحب ممطرة ورياح نشطة سيتم التحذير منها متى لزِم الأمر، والله أعلم. — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) September 30, 2021

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هيئة الطيران المدني تتابع

من جهتها، أصدرت هيئة الطيران المدني، أمس الخميس، التقرير الأول عن حالة الطقس في بحر العرب، وقالت إن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير الى رصد منخفض مداري شمال شرق بحر العرب، ومن المحتمل تعمض المنخفض المداري وتحركه باتجاه الغرب الى الشمال الغربي بمحاذاة سواحل الهند وباكستان مع تدفق السحب العالية والمتوسطة عن المحاافظات الشمالية للسلطنة دون اي تأثير مباشر على السلطنة خلال 48 ساعة القادمة .

وتوضح المؤشرات الاولية بتحرك الحالة المدارية لاحقا باتجاه بحر عمان وفرص تأثر المحافظات الشمالية بهطول أمطار .

وقالت هيئة الطيران المدني إن البحر سيكون متوسطاً الى هائج الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب وسواحل محافظة جنوب الشرقية ويتراوح أقصى ارتفاع له من ثلاثة الى اربعة امتار ومتوسط الى هائج الموج من مترين الى ثلاثة امتار على بقية سواحل بحر عمان ابتداء من اليوم الجمعة .

واشارت الى ان المختصين بالمركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة يواصلون تحليل ومتابعة اخر المستجدات على مدار الساعة، داعية الى متابعة النشرات والتقارير الصادرة حول تطورات الحالة المدارية.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

وفيما يلي توقعات حالة الطقس على مناطق سلطنة عمان اليوم الجمعة، وفقاً للأرصاد الجوية العمانية:

ومنذ أيام، تصدر وسم “بحرب العرب”، قائمة الترند بموقع تويتر في سلطنة عمان، مع التوقعات باحتمال تشكل حالة مدارية في بحر العرب، حيث تفاعل العُمانيون عبر الهاشتاغ، بدعوات نزول المطر، وأن يكون خيراً لما ينزل عليه.

وستتابع “وطن” أولاً بأول مستجدات العاصفة المدارية شاهين، وتضعكم في آخر التحديثات المتعلقة بها.