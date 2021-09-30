مشاجرة عنيفة في الدوري الإماراتي تنتهي بطرد مدربين ولاعب بالبطاقة الحمراء (شاهد)

اندلع شجار عنيف بين لاعبي فريق بني ياس والنصر في الدوري الإماراتي للدرجة الممتازة، بعد مشادة كلامية دارت بين المدرب الفني لفريق بني ياس دانييال إيسيلا واللاعب البرازيلي جلوبر ليما، لينتهي الأمر بإشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء مدرب كلا الفريقين ولاعب أخر بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

تفاصيل المشاجرة العنيفة في الدوري الإماراتي

وبدأ الشجار العنيف بعد مشادة كلامية حدثت بين المدير الفني لفريق بني ياس الروماني “دانييال إيسيلا”، والبرازيلي “جلوبر ليما” لاعب النصر الإماراتي، ليتطور الأمر إلى نشوب شجار بين اللاعبين وأعضاء الفريقين أدى ذلك إلى توقف المباراة لنحو دقيقتين في إطار تهدئة الأوضاع بين الجانبين من قبل حكم المباراة.

وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفار “VAR”، ليتخذ قراره بطرد مدرب فريق بني ياس ” دانييال إيسيلا”، وكذلك المدرب الأرجنتيني “رامون دياز” المدير الفني لفريق النصر الإماراتي، بالإضافة إلى طرد لاعب النصر “أنطونيو خوسي بينيرو” الذين تسببوا في تلك الحادثة داخل أرضية الملعب.

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مباراة بني ياس والنصر

وخيم التعادل الإيجابي بين فريق بني ياس ونظيره النصر الإماراتي بهدفين لكليهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإماراتي الممتاز، وأحرز أولى أهداف اللقاء لصالح فريق بني ياس عن طريق السويدي إسحاق كيسي في الدقيقة ال55 بتسديدة قوية داخل شباك النصر الإماراتي.

وجاء ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة ال65 بواسطة المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش سجله اللاعب بقوة على يسار حارس مرمى الفريق المنافس، بينما قلص فريق النصر الإماراتي النتيجة بواسطة ” أنطونيو توزي” في الدقيقة ال84 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها بقوة في شباك بني ياس.

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سهيل العريفي: ركلة جزاء النصر غير صحيحة #الشارع_الرياضي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/gJDpioVAK6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2021

وجاء هدف التعديل في الدقيقة الثامنة من الوقت القاتل عن طريق الأرجنتيني “سبيستيان تيجالي” بتسديدة قوية أحرزها اللاعب بعد عرضية جميلة داخل شباك مرمى فريق بني ياس، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

ويحتل فريق النصر الإماراتي في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإماراتي الممتاز برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق العين الإماراتي برصيد 14 نقطة، بينما آتى فريق بني ياس في المركز العاشر برصيد 5 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية مباريات الجولة السادسة pic.twitter.com/YS57wJNldU — الداهية سبورت (@ALDAHYASPORT) September 30, 2021

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