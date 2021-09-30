(شاهد) محلل سعودي على قناة “سعودي24” يثير السخرية بتحليل عن تونس لم يسبقه إليه أحد

أثار محلل سياسي سعودي والذي يعد ضمن ضيوف قناة “سعودي24” الدائمين، سخرية واسعة على مواقع التواصل بتحليله الغريب الذي طرحه عن الأوضاع في تونس، وانقلاب الرئيس قيس سعيد الذي عارضه الشعب التونسي.

وأيد المحلل السعودي في حديثه بأحد برامج القناة السعودية (سعودي24) ـ مشبوهة التمويل ـ انقلاب قيس سعيد، وزعم أنه إذا كان الحبيب بورقيبة هو محرر تونس من الاستعمار، فكذلك فإن سعيد الآن هو من استطاع أن ينقذ تونس من قبضة الإخوان المسلمين.

ضيف دائم في قناة #سعودي24 يأتي بتحليل عن #تونس لم يسبقه إليه أحد من العالمين.#قناة_أشياء_لا_تُصدّق pic.twitter.com/pBB5fEwZrx — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) September 30, 2021

وتابع مزاعمه بأنه لو استمر الإخوان خربت تونس، حيث أنهم كانوا يتآمرون ضد البلاد، “والحكومة أيام الإخوان المسلمين كانت تتواصل مع دول أجنبية ضد تونس.”

وأضاف المحلل السياسي التونسي محاولا تلميع انقلاب قيس سعيد وإكسابه صفة شرعية:”القرار الذي اتخذه قيس سعيد شجاع استند لقرارات دستورية وأنقذ تونس، كما وجد حاضنة شعبية من جميع المؤسسات والأحزاب والنخب.”

ولم يدخر المحلل السعودي جهدا في مهاجمة الإخوان وحركة النهضة، وقال:”الإخوان كانوا على استعداد أن يبيعوا تونس لتركيا، وكان هناك تواصلا سريا كما ذكرت التقارير بين الغنوشي وأردوغان.”

وعن تعيين نجلاء بودن رئيسا للحكومة التونسية، وصف المحلل السعودي هذا القرار بأنه ذكي من قبل قيس سعيد، حيث أكد على استمرار مدنية الدولة.

نجلاء بودن

والأربعاء، كلّف قيس سعيّد، امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن (63 عاما)، بتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهرين من توليه السلطات وإقالة رئيس الوزراء وتعليق أعمال البرلمان.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد الرائد في مجال الحقوق والحريّات يتم تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية للقيام بإصلاحات أهمها مقاومة الفساد.

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وأثار هذا القرار انقساما كبيرا بين التونسيين على مواقع التواصل، فبرغم ترحيب النشطاء بتعيين امرأة على رأس الحكومة، لأول مرة في تاريخ البلاد، إلا أن أغلب الفاعلين السياسيين يعتقدون أن رئيسة الحكومة الجديدة ستتحول إلى مجرد “موظف” لدى قيس سعيد الذي استحوذ على جميع السلطات في البلاد، عبر انقلاب صريح على الدستور.

وهو أيضا الذي سيختار الفريق الحكومي المقبل، وفق “الأحكام الانتقالية” التي أعلن عنه قبل أيام، ما يجعل هذه الحكومة “غير شرعية” وفق المعارضين للرئيس.

وبودن من مواليد محافظة القيروان المهمّشة في وسط البلاد، وأستاذة جامعية متخصصة في الجيولوجيا.

وقالت الرئاسة في بيان “كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.

انقلاب قيس سعيد

وفي 25 يوليو الفائت أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

ويأتي تكليف بودن على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في البلاد، منذ قرار الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية في قصر قرطاج.

وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه، مع إقرار حزمة من التدابير الاستثنائية في البلاد، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

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