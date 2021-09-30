وزير خارجية النظام السوري يشيد بسلطنة عمان:” دولة تستحق الاحترام”

أشاد وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، بسلطنة عمان بشكل كبير بسبب ما وصفها بمواقف حكيمة للدولة الخليجية تجاه دمشق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “المقداد” بمندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بن عوض الحسان، على هامش اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فيصل المقداد يشيد بسلطنة عمان

وفي هذا السياق قال “المقداد” إن مواقف الحكومة العُمانية تجاه سوريا وقضايا المنطقة تعكس “الحكمة والاعتدال” وإن السلطنة “دولة تستحق الاحترام”.

وأضاف أن الشعب السوري يكن للشعب العُماني كل الود والتقدير.

وعلى صعيد آخر، شهد لقاء “المقداد” و”الحسان” مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.

وجدير بالإشارة أنه في أكتوبر 2020، أعادت سلطنة عمان سفيرها إلى دمشق، لتصبح أول دولة خليجية تعيد تمثيلها الدبلوماسي على مستوى السفراء.

بينما أعادت الإمارات والبحرين فتح سفارتيهما في دمشق، نهاية 2018، على مستوى القائمين بالأعمال.

سلطان عُمان أول زعيم خليجي يهنئ الأسد بإعادة انتخابه

ويشار إلى أنه في مايو الماضي بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، برقية تهنئة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للبلاد لفترة رئاسية جديدة.

واعتبرت وقتها هذه أول تهنئة من زعيم خليجي لرئيس النظام بعد إعادة انتخابه.

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وقالت وكالة الأنباء العمانية وقتها، إن السلطان هيثم بن طارق، أعرب في هذه البرقية «عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته لفخامته، بالتوفيـق والنجاح في مواصلة قيادة الشعب السوري الشقيـق لتحقيـق تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار».

ورغم أن سلطنة عمان خفضت تمثيلها في دمشق بسبب الأزمة السورية قبل 10 سنوات، فإنها أصبحت أول دولة عربية وخليجية تعيد تمثيلها الدبلوماسي الكامل إلى سوريا.

وأعادت السلطنة سفيرها إلى دمشق، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

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