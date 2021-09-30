(شاهد) بالصور رحلة حلا شيحة مع الحجاب بعد عودتها إليه للمرة الثانية!

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلاً واسعاً، بعودتها إلى الحجاب مرة أخرى، بعد مرور 3 سنوات على خلعه وعودتها إلى التمثيل.

وترصد (وطن)، بالصور رحلة حلا شيحة مع الحجاب:

اعتزال وحجاب

تزوجت حلا شيحة من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل، ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق.

بعد ذلك،أعلنت حلا شيحة اعتزالها الفن وارتدت النقاب، وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات.

وقامت حلا شيحة مع زوجها حينها بالاستقرار في الإسكندرية، ثم هاجروا إلى كندا وأنجبت منه 4 أبناء (ولدين وابنتين).

وفي عام 2014، ذكرت تقارير صحفية أن حلا شيحة عملت في مركز ديني كانت تقدم فيه عدد من الدروس بلا مقابل مادي.

حلا شيحة بالنقاب

وفي عام 2017، ونشرت حلا صورتين لها بالنقاب وعلقت عليهما: (والله ثم والله لو نزل هذا القرآن في قلوبنا لأصبحنا خير البشر. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبر معانيه. والله هو سبب لرحمة الله لنا والخشية والمغفرة والرحمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. كتابك يارب نورنا في الدنيا والأخرة. ثم طاعتك يارب وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم).



وعبرت حلا شيحة بعدها عن غضبها من انتشار صورة ابنتها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت حينها عبر صفحتها على (فيسبوك): (سبحان الله بعد ما نزلت قصتي مع الحجاب والنقاب لقيت مواقع كتيرة للتواصل وصفحات مجلات منزلة كلامي ومعاه صوري وصور لإحدى بناتي).

وأضافت: (وسبحان الله لم يخطر ببالي إن الموضوع ممكن يصل للصحافة أو ربما نسيت الموضوع ده خالص من زمان فبقول سبحان الله لعله خير).

اقرأ أيضا: حلا شيحة تنشر صورة لياسمين عبدالعزيز بالحجاب وتدعو الله أن يشفيها (شاهد)

وتابعت: (لكننا يحزنني أني مش حابة ظهور بنتي في الصور و لا أعلم من أين أتوا بهذه الصور وحاطين صور لبعض الأخوات بالنقاب ويشيرون إلى أنها أنا، لكن أنا لم اظهر في أي صورة نهائيا إلي الآن إلا صور خاصة مع زوجي و أولادي وبعض الأقارب بالنقاب).

عودة مفاجئة

وبعد 12 عاماً من الاعتزال، فاجأت حلا جمهورها بخلع الحجاب ودشنت حينها حسابها الحالي عبر انستجرام، وبدأت بنشر صور جريئة لها.

وقالت حلا في بيان إنها تشتاق للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، الأمر الذي شجعها عليه زوجها، قبل أن يتم طلاقهما رسمياً.

وكشفت حلا حينها أنه من الصعب أن تحافظ على استقرارها الأسري مع اتخاذها قرار عودتها إلى الفن وأنها وزوجها اختلفا في هذه النقطة، فهو كان لا يريدها أن تمثل ثانية، أما هي فقررت أن تعود لما تحب فعله وهو التمثيل.

معز مسعود وحلا شيحة

وفي فبراير الماضي، تفاجأ الجمهور بإعلان حلا ارتباطها بالداعية المصري معز مسعود.

ونشر معز مسعود صورة له ولزوجته حلا شيحة التي ظهرت بالحجاب، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”.

وأرفقها بآية قرآنية: “وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا”.

وبدأت حلا بالظهور مرتدية الحجاب بشكل غير كامل، ونشر معز مسعود مؤخراً صورة جمعته مع حلا شيحة ظهرت فيها بالحجاب، بينما توسطتهما ابنته الصغرى “سارة”، وعلّق عليها بالقول: “لا تستطيع الكلمات وصف مدى حبي لكما”.

وأخيراً، نشرت حلا شيحة أمس الأربعاء صورة جديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلالها عودتها لارتداء الحجاب، في رد غير مباشر على تصريحات والدها

اقرأ أيضا: أزمة حلا شيحة تتصاعد بشكل غير متوقع وتامر حسني يتخذ هذا القرار!

وظهرت حلا شيحة في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي غطاء رأس ملون، يكشف جزءاً من رقبتها، معقبة: (مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلى.. الحمد لله).

كما نشرت صور أخرى عبر خاصية الستوري تجمعها مع أطفالها، معقبة: (فرحانة من قلبي الحمدلله).

والد حلا شيحة: ابنتي غير محجبة

وجاءت صورة حلا كرد على تصريحات والدها الفنان أحمد شيحة، والتي أثارت جدلا واسعا حيث قال إن ابنته خلعت الحجاب للمرة الثالثة، بعد أن ظهرت به مؤخرًا في العديد من الصور التي جمعتها مع عائلتها وزوجها الداعية والمنتج معز مسعود.

“شيحا” وخلال استضافته في برنامج “حروف الجر”، على إذاعة “نجوم إف إم” أكد أنه تحدث مع ابنته الفنانة حلا شيحة، عقب إرتدائها الحجاب في المرة الأخيرة، موضحا لها ان الحجاب لا دخل له بالعلاقة بالله، مشيرا إلى إنها عادت وقامت برفعه بدون تأثير من أحد.

وقال :”عندما ارتدت إبنتي الحجاب، تكلمت معها وقلت لها هيجي يوم وترجعي، وعندما يمتلىء إيمانك، تعرفي إن ده لا دخل له بالله، وعندما عادت ورفعت الحجاب، رفعته دون أن يؤثر عليها أحد، وبعد قراءة طن من الكتب في هذا الموضوع”، مضيفا: “هي الآن غير محجبة”.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news »