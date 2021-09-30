سارة الكندري وطليقها يحتالان على مصممة أزياء بمبلغ خيالي!

ألقت السلطات الكويتية القبض على كل من الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، وطليقها غير محدد الجنسية، أحمد العنزي، وذلك بتهمة النصب على مصممة أزياء.

نصب واحتيال

وأوردت (شبكة الكويت) المحلية في التفاصيل، أن شرطة منطقة السالمية في محافظة حولي، ألقت القبض على سارة الكندري وزوجها بتهمة النصب والاحتيال.

مخفر السالمية يقرر حبس ساره الكندري واحمد العنزي على خلفية قضية نصب واحتيال على مصممة ازياء بمبلغ ٣٠ الف دينار pic.twitter.com/FSPESYFzRp — شبكة الكويت (@NetworkKw) September 28, 2021

وأشارت إلى أن الثنائي المطلق حديثاً، نصبا على مصممة أزياء بمبلغ 30 ألف دينار كويتي (نحو 100 ألف دولار أمريكي).

وأكدت شبكة الكويت المحلية أن سارة المعروفة باسم (سارونة)، وأحمد، لا يزالان محتجزان لدى شرطة السالمية.

استمرار حجز الفاشنستا سارونه وزوجها احمداني في مخفر السالمية على ذمة قضية النصب والاحتيال على مصممة الازياء بمبالغ تجاوزت 30 ألف دينار كويتي pic.twitter.com/N3VQduH6qb — شبكة الكويت (@NetworkKw) September 29, 2021

بينما لم يصدر تعليق رسمي من الثنائي على هذه الأنباء، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، اتهم أحمد العنزي طليقته بالتخلي عن ابنتهما الوحيدة، وقال بفيديو نشره عبر حسابه على (سناب شات): (دايما الأمهات إذا بيسوون شي، شنو سلاحهم؟ سلاحهم العيال).

وتابع: (أنا مالي ذنب إذا كنتم تسمعون عني كلام سيء، أنا تعبت نفسياً حالي حال البشر، لكن هذه مالها ذنب).

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وأشار العنزي إلى ابنته التي كانت تجلس معه في السيارة أثناء حديثه، مستطرداً: (تاخذين البنت وترميها في الشارع وتقولي لا أريدها، كنتي في البداية ميتة عليها وتقولي أريد بنتي).

ووجه العنزي سؤالاً لمتابعيه: (عمركم شفتم أم ترمي ضناها في الشارع؟).

احمد العنزي يصرح بأن طليقته سارة الكندري تخلت عن ابنتها وقطتها له بالمخفر .. pic.twitter.com/DJfmc8LY7p — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 26, 2021

استغلال ومضايقة

لكن سارة الكندري نفت ما قاله أحمد العنزي، وأكدت أنها لم تتخل عن ابنتها، وأن طليقها يقوم باستغلال طفلتهما ليقوم بمضايقتها فقط.

وخرجت الكندري بفيديو عبر (سناب شات) قالت فيه: (علشان تعليقكم عن الأم اللي رمت بنتها على قولتهم، علشان الفلوس، أول شيء البنية ما انقطت في الشارع، انقطت عند أبوها، مو عند أحد غريب، هذا اسمه أبوها).

وأكدت الفاشينستا الكويتية أنها قامت بتسليم ابنتها لوالدها في منزل شقيقته، مضيفة: (سلمتها في بيت أخته.. وهو التقط صور وجاب دورية علشان يطلع المسكين والزين وقال شوفوا اللي رمت بنتها).

وتابعت: (بالعكس هو مكلمني وقال ودي أشوف بنتي، وأنا صدقت النية، وقلت من حقه يشوف بنته، ولا أنا وعشرة غيري ما حد يقدر يحرم البنت من أبوها).

وأضافت سارة الكندري: (مافي داعي الأطفال يدشون بالنص، حتى الطفلة إذا تلاحظون مو قادرة، لإنها تموت عليّ حتى لو كان ومنو ما كان حتى لو أبوها).

غير محددة الجنسية وليست سعودية

وكشفت سارة الأسباب التي جعلتها تضع ابنتها لدى والدها موضحة: (لأن بعد أسبوع أسبوعين مدارس وتدرون، والبنية مابي أدخلها بمشاكلي، وحرام هي صغيرة وعندها إحساس ومشاعر وما راح تركز بدراستها شوي).

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وهاجمت سارة طليقها قائلة: (قاعد تدخلها بمشاكلك وتلعب بنفسية بنتك وشايلة اسمك واسم عيلتك وقاعد تفضح في بنتك.. برافو على الفيلم وأنا أدري إن عندك أجزاء ثانية).

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وتابعت: (أنا مالي الحق إني أسجلها بالمدرسة، لإن أنا بنتي غير محددة الجنسية، لا عندي بطاقة لها ولا شهادة ميلاد ولا جواز سفر ولا عندي أي إثبات، البنية طلعت بالهدوم اللي عليها، حتى هدوم ما عطوني حقها).

ونفت سارة الكندري أن تكون ابنتها تحمل الجنسية السعودية، قائلة: (غير صحيح بنتي لا تحمل الجنسية السعودية اللي على راسي من فوق، ولو تحملها، لسفرتها وعشت فيها هناك وسجلتها في مدارس السعودية، ولكن بنتي غير محددة الجنسية).

واختتمت سارة حديثها بالقول عن طليقها: (يضايق نفسيتها ويفضحها ولا يحترم لا كبير ولا صغير، بنتتقم من ضناك، حرام عليك خاف الله مرة واحدة، لو مو إنت تحس فيها وفي نفسيتها مين يحس، وقدمت فيه شكوى في المخفر ودقوا عليه 6 مرات ما رد، مستقبلها ما يضيع علشان سواد عيونك علشان إنت منقهر مني، كل هذا علشان قلتلك مع السلامة).

أحمد العنزي: لحظة الطلاق تحرر وألم

وفي الشهر الماضي، أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، أحمد العنزي، انفصاله سارة الكندري بعد عدة سنوات من الزواج.

بينما نشرت سارة صورة توثق ندوب في يدها قالت إنها أثر تعرضها للضرب والتعنيف على يد أحمد العنزي.

وعلقت حينها: (هذي طعنة بيدي منه ومن قبل شهرتي كان يهددني بالقتل، وقبل أسبوعين كان قعد يشنقني وجدام بنتي عشان يجبرني على ينتشله على يديه، ويقعدني مع ربعه هذا ثاني شي سبب طلاقي منه).

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