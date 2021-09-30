أردني في حالة هستيرية يتعرى من ملابسه وسط الشارع بعد مخالفته (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا، يظهر قيام مواطن أردني بالتعري وخلع ملابسه أمام المارة وسط الشارع في رد منه على مخالفة حررت له ويرى أنها ظالمة.

وتسبب المقطع الذي التقطه أحد الحضور، في أحد أحياء العاصمة عمان بحالة من الذهول والصدمة على وجوه كل من تواجد هناك.

مواطن في حالة هيستيرية يتعرى من ملابسه، وبحسب شهود العيان ان المواطن تلقى مخالفة على عدم ارتداء الكمامة pic.twitter.com/NshBSovLOZ — الأردنية نت (@alurdunyya) September 30, 2021

وأظهر اللحظة التي أقدم فيها المواطن بخلع ثيابه وهو في حالة هستيرية غاضبة.

أردني غاضب يتعرى بسبب مخالفة كمامة

وبحسب شهود عيان كانوا في المكان، فقد أقدم المواطن على هذا التصرف المريب كرد فعل غاضب بعد تلقيه مخالفة “عدم ارتداء كمامة في مكان عام”، وهو ما جعله يشعر بالسخط وقرر خلع ملابسه أمام الآخرين وفي وضح النهار.

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هذا وحدد ناشطون على موقع الحادث ورجحوا وقوعه في منطقة اللويبدة بالقرب من وسط العاصمة عمان.

وأعرب النشطاء عن استيائهم من الموقف الصعب الذي أجبر الرجل على خلع ملابسه في الشارع العام.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم — Jojo 7erbo (@J7erbo) September 30, 2021

مؤكدين بأن الوضع الاقتصادي للمواطن الأردني لم يعد يحتمل فرض مخالفات إضافية عليه.

كما أشار البعض إلى أن الجو العام في الأردن، بات مشحونًا لدرجة لا تحتمل نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا على الأردن والعالم أجمع.

كما ذكر قسم من المغردين بأن قوات الأمن قامت بمخالفة الرجل لعدم ارتداءه الكمامة الطبية، في حين أن مهرجان جرش شهد مظاهر وممارسات تتنافى مع التعليمات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا فضلا عن مباريات كرة القدم التي لا تطبق بها أيضا أي إجراءات وقاية.

وكان وسم “مهرجان_جرش_لا يمثلني” تصدر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الأردن، التي عجت بالتغريدات المؤكدة على أن إقامة المهرجان تخالف معايير الصحة والوقاية.

طلعو الناس من دينها 😂 — Ahmad Mohammad (@number_strong) September 30, 2021

وطالب المنتقدون بتوجيه الدعم الحكومي المقدم لمهرجان جرش للمشافي الحكومية والقطاعات الأكثر منفعة للشعب الأردني.

إصابة ولي العهد الأردني بكورونا

والاثنين، أعلن الديوان الملكي الأردني، عن إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بفيروس كورونا.

وقال الديوان الملكي في بيان: “يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء يوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن البيان “أن أعراضا خفيفة ظهرت على الأمير الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه بصحة جيدة.”

وأكد أنه “ووفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علما أن نتائج الفحوصات التي أجرياها اليوم كانت سلبية”.

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