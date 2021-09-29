هيدي كرم ترقص بملابس جريئة في فيديو أثار الجدل بين جمهورها!

استعرضت الفنانة المصرية هيدي كرم مهاراتها في الرقص، بفيديو أثار الجدل بين جمهورها.

هيدي كرم (أشعر أني على قيد الحياة)

ونشرت هيدي كرم الفيديو ظهرت خلاله داخل نادي رياضي، وارتدت (ليجن) أزرق ضيق، مع توب أبيض ببطن مكشوف.

وعلقت هيدي على الفيديو: (الرقص يجعلني أشعر أنني على قيد الحياة، هو شغفي الذي طالما أحببت أن أجعله أولوية وأخيرا فعلت ذلك، الرقص يساعدني لأكون أكثر سعادة وأستمتع أكثر بالحياة بطريقة مختلفة جدا).

وتباينت آراء الجمهور حول تجاه هايدي للرقص، ما بين من أيدها وأثنى على رشاقتها في هذا السن، وآخرون انتقدوها واعتبروا رقصها وملابسها جريئة وغير مناسبة.

نصيحة هيدي كرم للأزواج

وفي سياق آخر، تحدثت وجهت هيدي كرم نصيحة للأزواج، قائلة إنه لا يجب على الزوجة أن تكشف تفاصيل حياتها الزوجية لأصدقائها، والعكس صحيح، حيث لا يجوز أن تحكي الزوجة تفاصيل حياة صديقاتها الزوجية إلى زوجها.

وقالت الفنانة المصرية قبل أيام خلال برنامج (راجل و2ستات) الذي تقدمه مع الإعلامية شريهان أبوالحسن والفنان سامح حسين على قناة (ON)، إن لديها نماذج لصديقات لا يسردن شيء عن حياتهن ولكنهن يحكين كل شيء يخص صديقاتهن إلى أزواجهن، وهذا شئ خاطئ.

وشددت هيدي على أن الأزواج يشعرون بسعادة أكبر في الوقت الذي يكونون موجودين فيه مع أصدقائهم، مشيرة إلى أن السبب يتعلق بطبيعة النشاطات التي يتم عملها مع الأصدقاء.

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وتابعت: (الوقت مع الأزواج غالبًا ما يكون منصبًا على الشؤون المنزلية، وهذا لا يعني أن الزواج لا يجعل الإنسان سعيدًا ولكنه يشعر بسعادة خاصة مع الأصدقاء، وذلك بحسب دراسة حديثة).

ورأت هيدي أنه يجب تحريم وتقديس صداقات الطرف الآخر، مضيفة: (سيعود على العلاقة بين الطرفين بكل خير، خاصةً أن الصداقة أمر جيد ويكون فارقًا بالنسبة إلى الشخص).

وفي يونيو الماضي، تصدر اسم هيدي كرم محركات البحث بعد ظهورها بفيديو وهي تمارس رياضة الضغط برفقة نجلها الشاب.

ونشرت هيدي كرم فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق (إنستجرام) حينها وهي فوق ظهر نجلها خلال ممارسته لعبة الضغط، لتكون حملًا ثقيلا عليه، لاختبار قوته العضلية، وعلقت: (حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار).

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لكن هيدي تفاجأت بالتعليقات على الفيديو، والتي هاجمتها وانتقدت ظهورها بهذا الشكل مع نجلها، وجاء فيها ما نصه: (غير لائق)، (والله عيب)، (منظر مش حلو خالص).

وعبرت هيدي كرم عن صدمتها من هذه التعليقات، وخرجت بعدة مقاطع فيديو عبر (انستجرام) قالت فيها: (بجد أنتوا ناس مرضى.. الفيديو اللي نزلته مع ابني، التعليقات ومش كلها.. فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه.. لكن فيه بعض الناس بجد مريضة).

هيدي كرم: القرف في دماغكم

وتابعت هيدي : (يا جماعة أنتم مضحكين جدًا بجد.. مش أنا.. أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني.. القرف في دماغكم.. المرض في دماغكم أنتوا.. ربنا معاكم.. مش عارفة أقولكم إيه).

وأكدت كرم أنها قامت بتصوير الفيديو بمنتهى التلقائية، معربةً عن استياءها من هذا الهجوم غير المبرر بحسب تعبيرها.

وقالت هيدي في مداخلة لبرنامج (الحكاية) الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن ابنها، 21 عامًا، يمارس الرياضة باستمرار ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط.

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وأوضحت الفنانة المصرية أنها كانت صاحبة فكرة تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت هيدي كرم إلى تعرض المشاهير بصفة دائمة للهجوم والشتم، ماجعلها تلجأ دوماً لحذف التعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها أكدت أنها هذه المرة لم ترغب بمسحها ليكون الناس في مواجهة مع أنفسهم كما تقول.

هيدي كرم: (فين المقزز في الفيديو؟)

وأكدت هيدي كرم أنها قادرة على الرد وبقوة على كل من يهاجمها أو يسبها، إلا أنها ولاحترامها لنفسها ولعملها لا تقدم على ذلك، لكنها قامت بتصوير فيديو بث مباشر للرد على هجوم الناس.

وعن التعليقات التي وردت لها، قالت هيدي كرم: (بيقولوا لي في التعليقات أن وضع الجسد بتاعنا فيه شذوذ وأن الفيديو مقزز.. فين المقزز فيه؟).

وحول رد فعل نجلها، أكدت هيدي أنه متفهم وناضج بالدرجة التي يجعله يتوقع حدوث مثل هذا الهجوم.

وأضافت: (لكن أنا حزينة إن ابني بيقرأ كده وأن الموضوع كبر وأني أخدت القرار ونزلت الفيديو.. زعلانة أن فرحتي بيه وبنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجوم).

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