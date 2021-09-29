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نجلاء بودن

نجلاء بودن.. ما لا تعرفه عن “مدرسة الجيولوجيا” التي عينها قيس سعيد رئيسا للحكومة ليكمل انقلابه

في كتب محمد أبو يوسف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بموجة جدل واسعة، عقب إعلان الرئيس التونس المنقلب على الدستور قيس سعيد، تعيين مدرسة الجيولوجيا نجلاء بودن، على رأس الحكومة، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد، التي تتولى فيها امرأة منصب رئيس الوزراء.

وأثار هذا القرار انقساما كبيرا بين التونسيين على مواقع التواصل، فبرغم ترحيب النشطاء بتعيين امرأة على رأس الحكومة، لأول مرة في تاريخ البلاد، إلا أن أغلب الفاعلين السياسيين يعتقدون أن رئيسة الحكومة الجديدة ستتحول إلى مجرد “موظف” لدى قيس سعيد الذي استحوذ على جميع السلطات في البلاد، عبر انقلاب صريح على الدستور.

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وهو أيضا الذي سيختار الفريق الحكومي المقبل، وفق “الأحكام الانتقالية” التي أعلن عنه قبل أيام، ما يجعل هذه الحكومة “غير شرعية” وفق المعارضين للرئيس.

رئيس وزراء تونس نجلاء بودن
رئيس وزراء تونس نجلاء بودن

وكتبت هدى منتقدة هذا القرار:”بعيدا عن المسألة النسويّة، هل نتحدث عن رئيسة وزراء أم رئيسة حكومة؟ ما شرعية  “الحكومة” المرتقبة ؟ من سيراقبها؟.”

وتابعت “هل في السيرة الذاتية للسيدة #نجلاء_بودن أستاذة التعليم العالي (جيولوجيا) مايدل على كفاءتها  في مجابهة رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى في ظل أزمة مالية صعبة.”

فيما قالت مروة عبدالرازق:”بأي وجهة نظر سليمة تحبونا نصفقوا معاكم ل #نجلاء_بودن؟. يا أخي المرأة لا تاريخ لها سياسي ولا تملك في السوق ما “تذوق” بلغتنا الدارجة وأصلا الرئيس أصبح غير شرعي وهي كذلك حتى لو شكلت حكومة لن تكون شرعية.”

وأوضحت:”لأنها امرأة وحدث عظيم تحب تقول أنت وحاجة خارقة للعادة، يا ربي راكم شعب غريب.”

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وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك» اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس سعيد كلف بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية.

وأصبحت نجلاء بودن بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس وأول رئيسة وزراء عربية.

هذا وقال ناشط مهاجما قرار قيس سعيد:”للاسف يبدو أن قيس سعيد يسعى لتكريس ديكتاتوريته بوضع “صورة ” على كرسي رئاسة الوزراء أو بمعنى أصح يعين ” سكرتير ” يعزز من خلاله قبضته الحديدية على جميع السلطات في تونس.”

من هي نجلاء بودن؟

وأفادت إذاعة «موزاييك إف إم» بأن نجلاء بودن من مواليد عام 1958 في أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس مختصة في علوم الجيولوجيا.

وتشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وتم تعيين بودن عام 2011 مديرة عامة مكلفة بالجودة في وزارة التعليم العالي، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف في الوزارة نفسها، وكُلّفت عام 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.

انقلاب قيس سعيد

ويأتي تكليف بودن على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في تونس، منذ قرار الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية في قصر قرطاج.

وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه، مع إقرار حزمة من التدابير الاستثنائية في البلاد، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

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