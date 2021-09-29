ميس حمدان بوصلة رقص جنونية وهي مكشوفة البطن .. ومتابعوها مصدومون (شاهد)

عبّر جمهور ومتابعو الفنانة الأردنية ميس حمدان، عن استيائهم، من فيديو رقص جديد نشرته على حسابها في انستغرام.

رقص ميس حمدان

وظهرت ميس حمدان في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية، مرتدية “تي شيرت” مكشوف البطن، وتؤدي حركات راقصة غريبة .

وجاء في تعليقات المتابعين على رقص ميس حمدان: “مستفزة جداً”، “حركة الغسالة الخربانة”، “الجو مو جوك غيري حتى نرجع نحب تصرفاتك”، انجنت العادة”!.

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ميس حمدان بإطلالة غريبة جدا!

كانت الفنانة الاردنية ميس حَمدان، نشرت سابقاً عدة صور، احتفالا بميلادها الذي صادف 31 أكتوبر ظهرت فيها بإطلالة “مرعبة” تناسب أجواء الهالوين لتزامنه مع عيد ميلادها وارتدت فستان كاشف أبرز مفاتنها بشكل فاضح. ما عرضها لهجوم عنيف.

وعلقت ميس على الصور بقولها:”كل الناس في عيد ميلادها بتحط صور مبهجة بس أنا السنة دي قررت أحط صور مرعبة تتماشى مع احتفالات عيد الهلع والقرع الهالوين.. إيه رأيكو في اللوك؟ “.

كما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بعدة لقطات بفستانها الفاضح وبأكثر من مكياج.

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وتلقت ميس مجموعة من التعليقات التي هاجمتها فيها بشكل حاد، وجاءت كلها في معرض الهجوم على ما يطلق عليه “عيد الهالوين” مؤكدين ان هذا يعد تقليداً أعمى للغرب دون التفكير في خلفياته أو نتائجه.

كما هاجمها آخرون بسبب تعريها وتعمدها إثارة الغرائز لجذب الأنظار إليها.