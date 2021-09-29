قطر تصادر أنشطة شركة عقارية مملوكة لعلي البناي وسليمان البناي.. ما علاقة حزب الله؟

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وقطر اتخذتا إجراءات منسقة ضد شبكة مالية رئيسية لحزب الله، مقرها الخليج.

البيان الصادر عن الوزارة كشف عن إدراج علي رضا حسن البناي، وعلي رضا القصبي لاري، وعبدالمؤيد البناي، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم المادية ورعايتهم وتقديمهم دعماً مالياً، أو مادياً، أو تقنيا،ً أو سلعاً، أو خدمات لحزب الله.

كذلك صُنفت شركة “الدار” العقارية، ومقرها قطر، على القائمة لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل “سليمان البناي” بشكل مباشر أو غير مباشر.

علي البناي وسليمان البناي

كما تم وضع كل من “عبدالرحمن عبدالنبي شمس”، و”يحيى محمد العبد المحسن”، و”مجدي فائز الأستاذ”، و”سليمان البناي” على لائحة العقوبات لتقديمهم المساعدة المادية أو المالية أو التكنولوجية أو سلعاً أو خدمات لـ”علي البناي”.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء “يمثل أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها مع أحد شركاء مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، ويؤكد تعاوننا الثنائي المكثف في مكافحة تمويل الإرهاب”.

وأوضح بيان الخارجية أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع الشركاء مثل حكومة قطر، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية”.

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كما أكد أنه، وبالتزامن مع هذا الإجراء “جمدت حكومة البحرين الحسابات المصرفية وأحالت 3 أفراد إلى مكتب المدعي العام”.

وختم البيان أن “هناك اعترافاً دولياً متزايداً بالطبيعة الحقيقية لـ”حزب الله”، إذ اتخذت 14 دولة في أوروبا وأمريكا الجنوبية والوسطى خطوات مهمة لتصنيف “حزب الله” إرهابيا أو تقييده أو حظره خلال السنوات العديدة الماضية”.

وحثت الخارجية الأمريكية الحكومات الأخرى على أن تحذو حذوها.

حجم إمبراطورية حزب الله المالية

وتقول مصادر في الكونغرس إن إدارة بايدن لا تريد الكشف عن حجم إمبراطورية حزب الله المالية، لأنها تدرس التوافق مع الخطط الدولية لتزويد لبنان ببرنامج إنقاذ نقدي

وتلقت القضية تدقيقًا متزايدًا في الكونغرس وسط تقارير منفصلة بأن إدارة بايدن مستعدة للتنازل عن العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد في سوريا لتسهيل صفقة الطاقة مع لبنان.

وقال مصدر كبير في الكونغرس عمل على صياغة التشريع الأصلي لـ Free Beacon، إن التقرير يمكن أن يساعد في التوضيح للعالم والشعب اللبناني مقدار الأموال التي يسرقها حزب الله لتمويل مشروعه الإرهابي وتخزين الأسلحة..

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وأضاف المصدر “لبنان ينهار بسبب فساد حزب الله، وهذا هو سبب أهمية هذا التقرير. إنها واحدة من التقارير القليلة التي صممها الكونغرس على الإطلاق بشأن حزب الله والتي طلبنا أن تكون متاحة للجمهور على الإنترنت ليراها العالم. يستحق العالم أن يرى مدى سرقة حسن نصر الله وعصابته لشعبهم. لا ينبغي أن نكافئ حزب الله وصديقه الأسد على فساد حزب الله”.

كما يدفع الجمهوريون في الكونغرس إلى حزمة من العقوبات الجديدة بعيدة المدى على حزب الله والتي يقولون إنها ستقطع وصول الجماعة إلى التمويل.

وستساعد نتائج تقرير حزب الله المشرعين على تحديد قنوات التمويل التي يجب إغلاقها.

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