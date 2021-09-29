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الذكرى الثانية لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

عامان على مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم .. كيف استذكر السعوديون حارس الملك سلمان!

في كتب أنس السالم

تصادف اليوم الاربعاء، الذكرى السنوية الثانية، لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، والذب قتل “في تبادل لإطلاق النار بسبب نزاع شخصي”، حسب الرواية الرسمية السعودية، التي لم يصدّقها كثيرون .

وتصدر وسم باسم اللواء عبدالعزيز الفغم، قائمة الترند في موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية، حيث استذكر السعوديون بحزن حارس الملك سلمان، والذي شكّل مقتله صدمة لهم قبل عامين من الآن .

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ونشر مغرّدون سعوديون، صوراً للواء الفغم، مرفقةً بعبارات الرثاء والحزن على رحيله.

وقال مغرد في رثاء الفغم: “إن العظيم وإن توسد تحت الثرى يبقى على مر العصور عظيماً”.

وكتب ثانٍ قائلاً: “الأبطال لايعيشون طويلاً لكنّ التاريخ لايطوي مواقفهم أبداً رحم الله من أدى عمله بكل إخلاصٍ وأمانه رحم الله عكاز الوطن”.

وغرد حساب ثالث: “يبكيك شعبٌ قد حرسْتَ ملوكه وزرعْتَ روحك حولهم أسوارَا! ونقشتَ ذكركَ في الشجاعة مثلما.. نقش الزمانُ بأرضنا الأحرارَا ستظلُّ رغم الموتِ فينا فارساً إنَّ الحياةَ تُخلِّد الأبرَارَا..”.

ووصف مغرد آخر اللواء عبدالعزيز الفغم بــِ”ظل الملوك”.

وكتب مغرد: “ها قد مرت سنتان ومازال ألم فقدك ينبض وكأنك اليوم غادرت رحمك الله رحمةً واسعة وصبراً جميل والله من المستعان”.

مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم 

وفي الـ29 من أيلول/سبتمبر 2019، أعلنت وسائل إعلام سعودية مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، في تبادل لـ “إطلاق نار عقب مشادة بينه وبين أحد أصدقائه”.

وأكد ابن شقيق الفغم، بداح الفغم، عبر تويتر خبر مقتل عمه، مشيرا إلى أنه توفي في المستشفى متأثرا بإصابته.

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وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة صرح في حينه بأن “الحادثة وقعت مساء السبت عندما كان الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة”، المقر الصيفي للحكومة السعودية.

عبدالعزيز الفغم

وأضاف المتحدث، في بيان رسمي، أن “صديقا يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، دخل عليهما وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم آل علي ليخرج الأخير من المنزل، ويعود وبحوزته سلاح ناري ويطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين آخرين هما شقيق صاحب المنزل وعامل يحمل الجنسية الفلبينية”.

وأفاد البيان أن الشرطة هرعت لموقع الحادث “حيث تحصن الجاني، وبادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، لتطلق عليه قوات الأمن النار فتردية قتيلا”.

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وأكد المتحدث مقتل الفغم متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، وإصابة تركي السبيتي وجيفري دالفينو ساربوز ينغ.

كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حسب المتحدث باسم الشرطة.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في القضية.

مجتهد يكشف تفاصيل جديدة عن قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم

في فبراير 2021، كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد ، تفاصيل جديدة عن مقتل ممدوح بن مشعل آل علي، الذي ادعى النظام السعودي انه هو قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الشخصي، إثر خلاف شخصي في شقة أحد اصدقائهما بجدة عام 2019.

اللواء عبدالعزيز الفغم

وقال مجتهد المعروف عنه تسريباته الاعلامية من داخل أروقة النظام السعودي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن ولي العهد السعودي. محمد بن سلمان رفض السماح لعائلة آل علي بمعاينة جثة ابنتهم في ثلاجات الموتى.

وبعد توسلات استغرقت أسابيع طُلب من العائلة الحضور لمسجد في أطراف جدة للصلاة عليه- حسب قول مجتهد- مشيراً إلى أن جثة ممدوح. جيء بها في تابوت مغلق لا يعرف أحد إن كان فيه جثمان إنسان فضلاً عن ان يكون ممدوح بداخليها.

الملك سلمان

وأوضح المغرد الشهير أن الجهات الامنية سمحت لعائلة ممدوح بالصلاة فقط على الجثمان دون الكشف عن من بداخل التابوت.

وبعد الصلاة كما يقول مجتهد أخذت القوة الخاصة التابوت ولم يسمح للعائلة بمرافقتهم، ولا يعرف أحد إن كان فيه جثة دفنت أو مجرد تمثيلية لإسكات العائلة.

ولفت مجتهد إلى أنه بعدها طلب من الوالد أن يدعي أنه وسده التراب بيده أن يبالغ في تفاصيل تدل على أنه دفن ابنه بنفسه.

وتساءل المغرد الشهير هل قال الولد ذلك تحت ضغط من الجهات الامنية، أو قال طمعاً في المال ومكاسب دنيوية. أم ما قاله حيلة لخداع ابن سلمان لعمل شيء يثأر فيه لابنه؟. ولماذا استمر يمدح سلمان وابنه محمد بعد ذلك؟.!

 

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