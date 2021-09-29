رونالدو يقود مانشستر يونايتد بفوز على فياريال في الوقت القاتل (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد بتحقيق الفوز على منافسه الضيف فياريال بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” أولد ترافورد”.

هدفي مانشستر يونايتد في شباك فياريال

وسجل فريق مانشستر يونايتد هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال60 عن طريق أليكس تيليس بتسديدة صاروخية في زاوية صعبة داخل شباك مرمى فياريال جاء من ضربة ركنية ثابتة.

بينما أحرز رونالدو هدف الفوز وخطف النقاط الثلاثة الثمينة في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل قبل نهاية أحداث مجريات اللقاء سجلها اللاعب بأقدامه داخل شباك مرمى الفريق المنافس.

هدف فياريال الوحيد

وسجل فريق هدف التقدم في المباراة في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة ال53 عن طريق باكو ألكاسير في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة في شباك أصحاب الأرض.

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وشهد المباراة المنافسة القوية والإثارة بين كلا الفريقين طيلة أحداث المباراة، مع الفرص الكثيرة المهدرة في هز شباك المرمى، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق الضيف فياريال.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ودخل المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف فياريال، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا، واعتمد المدرب في هجوم الفريق، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق فياريال

ولعب المدرب أوناي إمري في تشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف مانشستر يونايتد، حيث تواجد في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: خوان فويث، عيسى ماندي، بيرفس إستوبينان، وفي خط الوسط جاء كلاً من: ألفونسو بيدرازا، يريمي بينو، داني باريخو، مانو تريغيروس، أما في هجوم الفريق كان كلاً من: جيرارد مورينو، باو توريس، بولاي ديا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث من الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتالانتا الذي يعتلي الصدارة برصيد 4 نقاط.

بينما جاء منافسه فياريال في أدنى الترتيب برصيد نقطة وحيدة خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

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