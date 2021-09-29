بصورة جديدة .. حلا شيحة تُحرج والدها بعدما قال إنها خلعت حجابها وفنانات يعلقن! (شاهد)

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة جديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي الحجاب، في رد غير مباشر على تصريحات والدها أمس الثلاثاء.

حلا شيحة بالحجاب

وظهرت حلا شيحة في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي غطاء رأس ملون، يكشف جزءاً من رقبتها، معقبة: (مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلى.. الحمد لله).

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كما نشرت صور أخرى عبر خاصية الستوري تجمعها مع أطفالها، معقبة: (فرخانة من قلبي الحمدلله).

وتلقت حلا شيحة تعليقات مُباركة لها إعلانها ارتداء الحجاب للمرة الثالثة، فكتبت الفنانة عبير صبري: (ربنا يسعد قلبك).

فنانات يباركن!

ووجهت لها الممثلة الجزائرية أميرة شرابي رسالة قالت فيها: (مبروك قمر مشاله و ميهمكيش في حد دينك ملكك وعلاقتك بربنا ملكك وانا عرفه كويس جدا انتي عشت حرب مع النفس عمله ازاي الحمدلله ولازم تبقي فخورك بنفسك انك بتنولي ديما شرف التجربة الي تبقى بجد خالصه لوجه الله بحبك في الله، وربنا يثبتنا اجمعين، امين).

كما علقت الفنانة السورية جمانة مراد وأروى جودة بنفس التعليق: (حبيبتي ربنا يسعد قلبك ).

وتمنت السعادة لها أيضاً الفنانة هنا الزاهد، وكتبت: (ربنا يسعدك يا اطيب قلب ).

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ودعت الإعلامية المصرية ريهام سعيد أن يثبت حلا على الحجاب، قائلة: (ربنا يسعدك و يثبتك).

وباركت لها أيضا هاجر الشرنوبي معقبة: (مبروك حبيبتي ربنا يسعدك).

وجاءت صورة حلا كرد على تصريحات والدها الفنان أحمد شيحة، والتي أثارت جدلا واسعا حيث قال إن ابنته خلعت الحجاب للمرة الثالثة، بعد أن ظهرت به مؤخرًا في العديد من الصور التي جمعتها مع عائلتها وزوجها الداعية والمنتج معز مسعود.

“شيحا” وخلال استضافته في برنامج “حروف الجر”، على إذاعة “نجوم إف إم” أكد أنه تحدث مع ابنته الفنانة حلا شيحة، عقب إرتدائها الحجاب في المرة الأخيرة، موضحا لها ان الحجاب لا دخل له بالعلاقة بالله، مشيرا إلى إنها عادت وقامت برفعه بدون تأثير من أحد.

وقال :”عندما ارتدت إبنتي الحجاب، تكلمت معها وقلت لها هيجي يوم وترجعي، وعندما يمتلىء إيمانك، تعرفي إن ده لا دخل له بالله، وعندما عادت ورفعت الحجاب، رفعته دون أن يؤثر عليها أحد، وبعد قراءة طن من الكتب في هذا الموضوع”، مضيفا: “هي الآن غير محجبة”.

الفنانة حلا شيحة كانت بدأت بالظهور مرتدية الحجاب في فبراير الماضي بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

حلا شيحة ومعز مسعود

ونشر معز مسعود مؤخراً صورة جمعته مع حلا شيحة ظهرت فيها بالحجاب، بينما توسطتهما ابنته الصغرى “سارة”، وعلّق عليها بالقول: “لا تستطيع الكلمات وصف مدى حبي لكما”.

ويأتي هذا الظهور للفنانة حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة مع مواطنها الفنان تامر حسني حينما فتحت النار عليه بعد طرح كليب (بحبك) الذي يحتوى على مشاهد تجمعهما من فيلم (مش أنا).

ونشرت حلا شيحة بوستر فيلم (مش أنا) عبر حسابها على (انستجرام) وأرفقته بتعليق جاء في نصه: (انا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي ايام ذي الحجة ايام مباركة وخصوصاً بعد اخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه).

أزمة تامر حسني

وعبرت حلا شيحة عن صدمتها من تامر حسني بشكل خاص، وقالت: (اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات واكدلي انه حيحترم رغبتي).

ورأت حلا شيحة أن نجاح فيلم تامر حسني، هو نجاح بمقاييس الدنيا، مضيفة: (صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم و لن ننجح، انا عارفة و متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح).

بكاء حلا شيحة بسبب لقطات كليب (بحبك)

وكشفت حلا شيحة أنها بكت حين رأت نفسها في مشاهد كليب (بحبك).

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وتابعت: (بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسي).

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وأضافت حلا شيحة: (انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح و انا غلطت وبصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا).

كما ذكرت حلا شيحة، تامر حسني بلقاء قديم له، وقالت: (الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي و حابة افكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمنى أموت وأنا مطرب انا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا).

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