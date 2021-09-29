الإماراتي بدر خلف يزعم منع قطر دخوله أراضيها ومغرّد قطري بارز يكشف الحقيقة

زعم الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف، أن السلطات في دولة قطر، منعته من دخول أراضيها لحضور معرض العطور في العاصمة الدوحة.

وادّعى بدر خلف في تغريدة له، أن منعه من دخول قطر، بسبب ما أسماها “حملة إعلامية ضالة وسيئة” استهدفته.

بسبب الحملة الاعلامية الضالة والسيئة لي وللراعي الرسمي الي دعاني، اعتذر عن حضوري لمعرض العطور فالدوحة 🇶🇦،

الحشمه لبنات قطر الغاليات

واميرات آل ثاني الكرام ❤️

ولا ولله مسحت فيكم الارض واحد واحد يلي تتكلمون — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 28, 2021

من جهته، كشف المغرد القطري البارز “بوغانم”، أنّ لا جهة في قطر قدمت الدعوة للإماراتي بدر خلف، مشيراً الى أنّ تعليمات أمنية من جهاز أمن أبوظبي وراء ما زعمه؛ بهدف إثارة البلبلة في قطر .

على حسب معلوماتي ..

ان مافي اي جهه قدمت لك دعوه

لا عن طريق شركة عطورات ولا دعوه شخصيه

كل مافي الامر ان جاتك تعليمات امنيه من ابوظبي

بهدف اثارة البلبله داخل قطر .. https://t.co/U8EPhRgrfm — بوغانم (@bughanim73_q) September 28, 2021

بدر خلف يرتدي الحجاب!!

قبل أيام، فاجأ بدر خلف متابعيه بقرار ارتدائه الحجاب، وظهر بفيديو يضع غطاء على رأسه ويقول: (هاي بنات شلونكم، طبعا اليوم اتخذت قرار مرة مرة كبير، اليوم إن شاء الله راح أتحجب، والقرار أخذته عن قناعة).

وتابع: (من زمان وأنا أقول أبغى أتحجب، وجاء اليوم اللي أتحجب فيه، والحجاب حبيباتي ستر، وحشيمة، كثير بنات هالأيام يخلعون الحجاب وتروح تتفسخ باسم الحرية، نو).

ووجه بدر “نصيحته” كعادته للفتيات قائلا: (حجابك سترك، دائما دائما واظبوا عالحجاب، وربي لو تلبسين الحجاب يجيك كذه وقار مو طبيعي، بليز أنا بديت عندي، وان شاء الله تكون البداية عندك، وإ ذا تركتيه أتمنى إنك ترجعين له).

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وعلق بدر على الفيديو: (الحمدلله ثم الحمدلله، هذا بفضل كل شخص قالي “الله يهديك” الله يسعدكم دنيا واخره).

بدر خلف يتعرض للتحرش!

وقد أثار الإعلامي الإماراتي المتشبه بالنساء، بدر خلف، جدلاً واسعاً بعد حديثه عن تعرضه للتحرش أثناء سيره في شارع عام.

وبفيديو عبر حسابه على (تويتر)، قال بدر : (صارلي موقف قبل 3 أيام واحد يتحرش فيني وانا ماشي وقال يا حلوة يا مزيونة فديتك…ظنيت انو يحكي مع حد غيري، ومن بعدها ما حسيت غير انه يمسك كتفي ويقول يا حلوة رقمك).

واستطرد بدر: (شلت الماسك من وجهي وشاف شنبي.. من بعدها خاف وراح، قلتله خير).

ودائماً ما يثير خلف جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبهه بالنساء والتحدث بطريقتهن، والرقص مثلهن، وينادي متابعيه بصيغة المؤنث، ويعطي نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج.

وكان خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويُعرف بدر عن نفسه بأنه مُدوّن جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.