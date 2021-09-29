آخر صور ديانا كرزون تفاجئ الجمهور: “التجميل غيرها الى شخص آخر!” (شاهد)

فاجأت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، جمهورها بجلسة تصوير جديدة بدت مختلفة فيها، ما جعل الجمهور يخمن خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

ونشرت ديانا كرزون صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بدت فيها بفستان بني محتشم، واعتمدت تسريحة الكعكة مع ترك القليل من الخصل على وجهها، مع مكياج ناعم بألوان ترابية.

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هل خضعت ديانا كرزون للتجميل؟

وأرفقت ديانا الصور بتعليق جاء فيه: (إنّ الروح إذا إلتقت بـمن يشبهها ترمّمت ، وتعـافت ، واكتملت).

لكن ما لفت أنظار المتابعين هو تغير بسيط في شكل وملامح ديانا كرزون، فجاء في التعليقات: (التجميل غيرها الى شخص تاني خالص).

وكتبت أخرى: (الفلوس يا ديانا بترمم كل الخربان).

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وسخر آخر في تعليقه: (ديانا قبل بعد ماكانت ديانات).

وشبهت أخرى ديانا بجميع الفنانات اللواتي خضعن لتجميل، وكتب: (نفسي فنانه تطلع على حقيقتها مثل ايام ما بتتوج، تحسهن كانهن بنات خالات).

(لفلفني)

وفي سياق آخر، كشفت ديانا كرزون عن موعد طرح أحدث أغنياتها (لفلفني).

ونشرت ديانا كرزون عبر حسابها على (انستجرام) صورة من جلسة تصوير جديدة لها وأعلنت عن طرح الأغنية يوم 30 سبتمبر.

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وكتبت فيما نصه: (موعد فيديو أغنية لفلفني عبر قناتي الخاصة على يوتيوب الخميس 30 سبتمبر الساعة 5 مساء).

وأغنية (لفلفني) من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.

(بحبك أبو سلمى)

وقبل أسبوعين، احتفلت الفنانة الأردنية بذكرى زواجها الأولى من الإعلامي الأردني معاذ العمري.

ونشرت ديانا صورة تجمعها بزوجها من حفل زفافهما عبر حسابها الشخصي من خلال موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، معقبة: (ذكرى سنوية سعيدة .. مثل اليوم من سنة صرنا لبعض).

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وتابعت نجمة سوبر ستار العرب: (سنة مرت سريعة .. سنة كلها احترام وحب وزاد خوفك علي وحبك أول ما خبرتك إني حامل .. إحساس لا يوصف كمية الحب والمشاعر ياللي كانت بهذي اللحظة كبيرة ).

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وأضافت: (دموعنا دموع فرح واجتنا سلمى ياللي كملت هالحب .. الله لا يحرمني منك ويخليلي ياك انت وسلمى ونضل لبعض طول العمر .. بحبك أبو سلمى).

ورُزقت ديانا وزوجها الإعلامي معاذ العمري، بطفلتهما الأولى في يونيو الماضي.

وأعلن معاذ العمري خبر استقباله مولودته الأولى حينها عبر نشر صورة تجمعه بزوجته ديانا كرزون وهي في أواخر أشهر حملها، عبر حسابه على (انستجرام).

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وأرفقها معاذ العمري بتعليق جاء نصه: (الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى..الف الحمدلله على سلامة زوجتي الغالية ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان).

كما شاركت شقيقة ديانا كرزون مشهورة السوشيال ميديا زين كرزون، فيديوهات من داخل غرفة الولادة حيث تواجدت برفقة شقيقتها لحظات ما قبل الولادة وما بعدها.

زين كرزون خالة لأول مرة

وأكدت أن زين كرزون أن الطفلة والأم بصحة جيدة، وتحدثت عن شعورها بأنها أصبحت خالة لأول مرة وعن شعورها عندما رأت الطفلة وهي تخرج من رحم والدتها.

كما نشرت شقيقتهما هيا كرزون، صورة لديانا وأرفقتها بتعليق: (يا عمري وحبيبة قلبي دندونة ألف ألف مبروك يا روحي وتتربى بعزكم ويخليكم فوق راسها سالمين يا حبيبة قلبي أنا اليوم صرت خالة لأول مرة متل الشعورة لما صرت عمة لأول مرة يا روحي أنا).

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ديانا كرزون وأفيخاي أدرعي

وفي سياق آخر، وجهت ديانا، إهانة غير مسبوقة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وذلك بعد تأكيدها أنها لا تتشرف بمتابعته لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ديانا صورة على صفحتها الخاصة بتويتر تكشف أن أفيخاي أدرعي قد قام بمتابعة صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت ديانا ، على ذلك مشيرة إلى أنها لا تتشرف أبدا بمتابعته، قائلة: (لا تشرفني متابعتك إلي.. عاشت فلسطين حرة عربية من البحر للنهر).

وكانت الفنانة قد رفعت الصوت مراراً وتكراراً على صفحاتها دعماً للقضية الفلسطينية، وما يحدث للمواطنين الفلسطينيين على يد إسرائيل.

متابعو الفنانة الأردنية ديانا كرزون عبروا عن فخرهم بابنة النشامى التي تصدت للإرهاب الإسرائيلي والناطق باسمه بهذه الصفعة القوية.

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