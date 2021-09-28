AlexaMetrics وزير الاعلام الأردني صخر دودين يلقى إشادة بعد رفضه الحديث باللغة الإنجليزية خلال مؤتمر بالإمارات (شاهد) | وطن يغرد خارج السرب
وزير الاعلام الأردني صخر دودين

وزير الاعلام الأردني صخر دودين يلقى إشادة بعد رفضه الحديث باللغة الإنجليزية خلال مؤتمر بالإمارات (شاهد)

في كتب محمد أبو يوسف

أثار وزير الإعلام الأردني صخر دودين، تفاعلاً واسعاً، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للاتصال الحكومي المقام في الإمارات، وذلك عندما فضَّل الحديث باللغة العربية بدل الإنجليزية، في المداخلة التي ألقاها.

الوزير صخر دودين أحرج القائمين على المؤتمر عندما بدأ كلمته قائلاً :” استطيع التحدث وفهم اللغة الإنجليزية بطلاقة لكني في دولة الإمارات العربية المتحدة ولأنني جزء من المملكة الأردنية الهاشمية ونظرا لأن 99 % من الحضور من العرب؛ لذا اسمحوا لي التحدث باللغة العربية “.

وزير الإعلام الأردني صخر دودين

ولقي تصرُّف وزير الإعلام الأردني إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من روادها الأردنيين العرب، معتبرين أن الوزير أعاد بعض “الاعتبار للغة العربية”، في الوقت الذي تفضّل فيه الجهات المنظمة جعل الانجليزية لغة المؤتمر الأول رغم أن غالبية الحضور من العرب.

ويعرف هذا المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، بمركز “إكسبو” الشارقة في الإمارات، مشاركة 79 شخصية محلية وإقليمية وعالمية من 11 دولة عربية وأجنبية.

مؤتمر الاتصال الحكومي في الإمارات
مؤتمر الاتصال الحكومي في الإمارات

وتضم هذه الوفود رؤساء دول سابقين ووزراء، إضافة إلى صناع قرار وكبار المسؤولين، فضلاً عن مؤثرين وإعلاميين.

الوزير الأردني كشف في معرض مداخلته، عن عزم جامعة الدول العربية على إنشاء “هيئة رقمية عربية”، من أجل مراقبة المحتوى الإعلامي، وسيكون الأردن مكلفاً برئاستها.

كما أضاف أن الدول العربية ناقشت ضرورة تأطير المبدأ القانوني والمالي مع شركات البحث العملاقة في العالم، قبل 3 أشهر، خلال مؤتمر وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، خاصةً كل ما يتعلق بالمحتوى العربي.

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