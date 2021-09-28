وزير الاعلام الأردني صخر دودين يلقى إشادة بعد رفضه الحديث باللغة الإنجليزية خلال مؤتمر بالإمارات (شاهد)

أثار وزير الإعلام الأردني صخر دودين، تفاعلاً واسعاً، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للاتصال الحكومي المقام في الإمارات، وذلك عندما فضَّل الحديث باللغة العربية بدل الإنجليزية، في المداخلة التي ألقاها.

الوزير صخر دودين أحرج القائمين على المؤتمر عندما بدأ كلمته قائلاً :” استطيع التحدث وفهم اللغة الإنجليزية بطلاقة لكني في دولة الإمارات العربية المتحدة ولأنني جزء من المملكة الأردنية الهاشمية ونظرا لأن 99 % من الحضور من العرب؛ لذا اسمحوا لي التحدث باللغة العربية “.

#شاهد | وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، يطلب الحديث باللغة العربية بدلا من الإنجليزية خلال مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في #الإمارات#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/NagmEl798k — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 27, 2021

وزير الإعلام الأردني صخر دودين

ولقي تصرُّف وزير الإعلام الأردني إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من روادها الأردنيين العرب، معتبرين أن الوزير أعاد بعض “الاعتبار للغة العربية”، في الوقت الذي تفضّل فيه الجهات المنظمة جعل الانجليزية لغة المؤتمر الأول رغم أن غالبية الحضور من العرب.

وزيرنا صخر دودين، كل الاحترام رفعت راسنا#صخر_دودين — Moutaz Othman (@MoutazO) September 27, 2021

اشادة بمواقع التواصل المجتمعي بالوزير صخر دودين لانه رفض التحدث باللغة الانجليزية في مؤتمر الاتصال بالامارات وقدم حديثه في اللغة الانجليزية ليثبت انه يتقنها. ولكن كما قال اغلب الحضور عرب فلما الحديث في اللغة الانجليزية.

شكرا لمعالي الوزير فاللغة العربية مصدر فخر وبنية الهوية . pic.twitter.com/yKDzRYPZne — عمر شاهين (@omarshaheen78) September 27, 2021

ويعرف هذا المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، بمركز “إكسبو” الشارقة في الإمارات، مشاركة 79 شخصية محلية وإقليمية وعالمية من 11 دولة عربية وأجنبية.

وتضم هذه الوفود رؤساء دول سابقين ووزراء، إضافة إلى صناع قرار وكبار المسؤولين، فضلاً عن مؤثرين وإعلاميين.

الوزير الأردني كشف في معرض مداخلته، عن عزم جامعة الدول العربية على إنشاء “هيئة رقمية عربية”، من أجل مراقبة المحتوى الإعلامي، وسيكون الأردن مكلفاً برئاستها.

"أنا أخشى على الإنسان من استخدام الهاتف المتحرك.."

– معالي المهندس صخر مروان دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام، المملكة الأردنية الهاشمية.#الشارقة #المركز_الدولي_للاتصال_الحكومي #المنتدى_الدولي_للاتصال_الحكومي⠀⠀⠀⠀ pic.twitter.com/fQ5IjvnOdc — SHJIGCC (@ShjIgcc) September 27, 2021

كما أضاف أن الدول العربية ناقشت ضرورة تأطير المبدأ القانوني والمالي مع شركات البحث العملاقة في العالم، قبل 3 أشهر، خلال مؤتمر وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، خاصةً كل ما يتعلق بالمحتوى العربي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

تابعنا عبر Google news