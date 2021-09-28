مدرب يضرب حكم مباراة بعد تلقيه البطاقة الحمراء في إيطاليا (شاهد)

اعتدى مدرب على حكم مباراة بين فريق وليجيو كاستيلو ونظيره كاربينيانو، في إطار منافسات دوري الدرجة السابعة من الدوري الإيطالي بالضرب على وجهه أدى ذلك إلى إنهاء المباراة مبكرًا بين كلا الفريقين.

حكم المباراة والبطاقة الحمراء

وأفادت وسائل إعلام محلية، قيام حكم المباراة ” أندريا فيليس” بطرد المدرب “جيوفاني ألوسي” بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، حيث كان فريقه متأخرًا بهدفين نظيفين دون مقابل.

C’è il video. Ci sono le prove. C’è una faccia. Squalificare a vita il Mike Tyson in questione dovrebbe essere piuttosto facile. Solidarietà al direttore di gara. https://t.co/o7uWJjX0aX — Alessandro Alciato (@AAlciato) September 27, 2021

وبينت، احتجاج المدرب على قرار حكم المباراة بدلاً من الذهاب إلى غرفة الملابس، لكنه انفعل وخرج عن السيطرة بعد قيام المدرب بصفع حكم المباراة على وجهه، ليقوم الأخير بإيقاف المباراة قبل نهايتها في مجريات أحداث الشوط الثاني.

عقوبة المدرب بعد الاعتداء على حكم المباراة

ومن المتوقع أن يتعرض المدرب “جيوفاني ألوسي” لعقوبة الإيقاف لمدة طويلة عقب تلك الحادثة من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، على الرغم من تقديم اعتذاره عن تصرفه اتجاه حكم المباراة، إلى جانب إعلان استقالته من قيادة تدريب من منصبه.

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ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، يليه فريق ميلان برصيد 16 نقطة.

أما في المركز الثالث من الترتيب آتى فريق الإنتر ميلان برصيد 14 نقطة، بينما جاء فريق روما برصيد 12 نقطة متساويًا بذلك مع فريق فيورنتينا بنفس النقاط.

دعونا نلقي نظرة على جدول ترتيب #الدوري_الإيطالي 💎 بعد مرور 6 جولات 📊⬆️⬇️ أين يقع فريقك؟ 👀✍️#الكالتشيو pic.twitter.com/G2ehd0IK7F — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) September 27, 2021

وفي المركز السادس آتى فريق لاتسيو برصيد 11 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق أتالانتا في المركز السابع بنفس النقاط.

وجاء في المركز الثامن جاء فريق إمبولي برصيد 9 نقاط، يليه فريق يوفنتوس في المركز التاسع متساويًا مع فريق تورينو في عاشر الترتيب خلال منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” للموسم الجاري.

هدافو الدوري الإيطالي

وتصدر نجم فريق لاتسيو شيرو إيموبيلي برصيد 6 أهداف، يليه إدين دجيكو لاعب فريق إنتر ميلان برصيد 5 أهداف.

وفي المركز الثالث جاء دوشان فلاهوفيتش لاعب فريق فيورنتينا برصيد 4 أهداف، متساويًا بذلك مع كلاً من: جواو بيدرو، جوردان فيريتو، لوتارو مارتينيز، ماتيا ديسترو بنفس رصيد من الأهداف، لكن في خامس جدول ترتيب القائمة جاء اللاعب إبراهيم دياز برصيد 3 أهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

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