ملكة جمال الهند تحتضن محمد رمضان .. ماذا يحدث بينهما؟ (شاهد)

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن تعاون قريب بينه وبين ممثلة هندية حسناء، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

محمد رمضان: “انتظروا القنبلة”

ونشر رمضان صورة تجمعه بممثلة بوليود أورفاشي راوتيلا، وهما يجلسان على مقدمة سيارة زرقاء فارهة، بينما تضع الممثلة الهندية يدها على كتف رمضان.

وعلق الفنان المصري على الصورة بالقول: (انتظروا القنبلة).

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بدورها نشرت أورفاشي مجموعة صور عبر حسابها على (انستجرام) من نفس جلسة التصوير مع رمضان، معقبة: (نحضر للحفل الدولي معاً).

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وليست المرة الأولى التي يتعاون بها رمضان مع أورفاشي، فقد ظهرت كمودل معه في أغنيته (فيرزاتشي) قبل أشهر.

أورفاشي راوتيلا

وأورفاشي هي ممثلة هندية وعارضة أزياء حصلت على لقب ملكة جمال الهند عام 2015، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون، وفازت بلقب ملكة جمال المطربات في العام ذاته.

وظهرت أورفاشي لأول مرة في بوليوود مع سينج صعب العظيم (2013) وظهرت في عدة أفلام بعدها، وسبق أن عبرت عن حبها لنجم بوليود سلمان خان وأبدت رغبتها بالارتباط به.

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وسبق أن صرح سلمان بإعجابه بجمال أورفاشي، قائلاً إنها ذات ملامح جميلة راقية وأنوثة متوازنة.

كما نشرت أورفاشي صورة قبل أشهر تجمعها بالفنان المغربي سعد المجرد، عبر حسابها على (انستجرام)، مرفقةً إياها بإيموجي قلب، وعلقت: (أحبك)، و ذلك بعدما لقاءهما في دبي خلال وجوده هناك لإحياء الحفل الذي جمعه بمحمد رمضان.

وفي سياق آخر، تسبب محمد رمضان بموجة غضب ضد الفنانة الكويتية شوق الهادي، بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص معه.

وظهرت شوق الهادي بفيديو متداول، وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام، وترقص مع محمد رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

الكويتية شوق الهادي مع محمد رمضان عبر السناب . pic.twitter.com/YSMkaIB93T — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 20, 2021

رقصة بلقيس ومحمد رمضان

وسبق أن أثارت الفنانة بلقيس فتحي صاحبة الأصول اليمنية والتي تقيم في الإمارات، جدلاً واسعاً، قبل أسابيع فقط بعد نشرها، فيديو رقص مع محمد رمضان أيضا خلال تواجدها في الساحل الشمالي بمصر .

وظهرت بلقيس وهي ترقص مع رمضان على أنغام أغنيته “ثابت“.

#عرب_وود | بلقيس ترقص مع محمد رمضان على "ثابت" خلال تواجدهما بالساحل الشمالي. pic.twitter.com/Jj62zvjZb4 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 19, 2021

محمد رمضان يستفز اللبنانيين من جديد

وكان محمد رمضان قد فجر غضباً واسعاً بين اللبنانيين، بسبب صورة نشرها على حسابه على انستغرام وهو فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر والذي تعرض لانفجار كبير في الرابع من أغسطس 2020 وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى.

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وانهالت التعليقات اللاذعة على محمد رمضان، وسط دعوات لنشر صوره والترويج لأعماله الفنية بعيدا عن خراب مدينة بيروت التي لم تنهض بعد.

عمرو أديب: (ربنا يهديه)

وهاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، محمد رمضان بسبب ذلك قائلاً: (الأستاذ الدكتور الفنان محمد رمضان عمل امبارح وأول امبارح شئ مؤلم للبنانيين وأثار استيائهم).

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وتابع أديب خلال تقديمه برنامجه (الحكاية) عبر فضائية (إم بي سي مصر) : (محمد رمضان راح اتصور في مرفأ بيروت، وهو المرفأ الذي بسببه الحياة انتهت في لبنان مما سبب إثارة اللبنانيين، وخد فوتو سيشن وركب أغنية من بتوعه، وكأن هذا الموقع يصلح أن يكون مكانا للتصوير).

ووجه أديب اعتذاراً للشعب اللبناني كافةً وقال: (أنا بقدم اعتذاري للبنانيين عن اللي عمله، ليه بيعمل كدة، وهو فاكر أن العالم مقفول، وكأن محدش هيعرف أو هيسمع، وأن محدش هيقول حاجة.. ربنا يهديه).

(لا أسمع نباح الكلاب)

من جانبه، نشر محمد رمضان على صفحاته الشخصية في “فيسبوك” و”إنستغرام”، مقطع فيديو يظهره نصف عار وهو يصطحب نمرا.

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و استخدم رمضان أغنية (على الله) التي طرحها مؤخراً وعلق على مقطع الفيديو قائلا: (فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب..ثقة في الله.. نجاح مستمر).

(لا حيكسب ولا يربح)

وقبلها بأيام سخر عمرو أديب، من محمد رمضان، وذلك بعد أزمة الدكتوراه التي تعرض لها في لبنان قبل أزمة جلسة التصوير في المرفأ.

وبطريقة غير مباشرة، كتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على (تويتر): (لا حيكسب ولا يربح وهيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله).

لا حيكسب ولا يربح وحيفضل ذنب الراجل وعيلته فى رقبته العمر كله . ربك مش حيسيبه سنه كامله لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل فى فشل وكذب فى كذب . واي كذبه تتحول لفضيحه كبيره فى ساعات قليله جدا . سبحان الذي لا يغفل ولا ينام — Amr Adib (@Amradib) August 27, 2021

وتابع الإعلامي المصري: (ربك مش حيسيبه سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام).

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