سيرين عبدالنور “نسيت ارتداء البنطال” بصورة اثارت ضجة وجعلتها تُغلق التعليقات! (شاهد)

فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، متابعيها بصورة جريئة جمعتها بزوجها وأطفالها أثناء تواجدهم في دبي، ظهرت خلالها بالبكيني.

(أفضل شي عملتو بحياتي)

ونشرت سيرين عبدالنور الصورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، مع زوجها وأطفالها الذين ارتدوا سترات سباحة، بينما ارتدت هي بيكيني تايجر، وغطت الجزء الأعلى من جسدها بسترة السباحة ذاتها.

وأرفقت سيرين الصورة بتعليق جاء فيه: (افضل شي عملتو بحياتي هو عائلتي هني فرحتي بهالدني).

وعلى الرغم من أن سيرين أغلقت لأول مرة خاصية التعليقات على الصورة، إلا أن ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوها، منتقدين جرأتها.

(نسيت البنطال)

وجاء في التعليقات: (عقبال تعملين شيء أفضل و تلبسين سروالك).

وكتبت أخرى أيضا ساخرة: (طيب البسي سروالك جزاك الله خير).

وهاجمها متابع قائلا: (ايش السروال ده ايش مافي زوق ولا حيا).

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وسخر آخر في تعليقه قائلا: (مسكينة مامداها تلبس بنطلونها قبل يتصورون).

وتساءلت أخرى عن موقف زوجها وكتبت: (المشكله زوجها متستر وهي فاضحة نفسها وين غيره الرجولة ).

ورأى آخر أن سيرين تريد تصدر المشهد فقط، وكتب: (قلنا للاسف‏‎‏‎ ‏‎المشاهير نوعين..اذا كانت مشهوره وانسحب عليها تبدا تطلع جسمها وتفصخ..اذا كان مشهور وانسحب عليه يبدا يطلع اهله).

وقبل أسابيع، شاركت سيرين عبدالنور، جمهورها صورة توثق لحظة خاصة بينها وبين زوجها فريد رحمة، على غرار الفنانين مؤخراً.

ونشرت سيرين عبدالنور، صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، برفقة زوجها في حمام السباحة، وقد احتضنته بيدها.

ولم ترفق سيرين الصورة بتعليق، سوى إيموجي قلب أحمر.

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كما نشرت سيرين عبر خاصية (الستوري)، فيديو لحظة ممارسة السباحة وحرصت على عدم إظهار البكيني الذي ترتديه في حينها.

سخرية من سيرين

هذا وقد تعرضت سيرين عبد النور لموجة سخرية واسعة قبلها بأيام على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها لجرح سطحي في إحدى إصبع قدمها، ومشاركتها جمهورها الأمر بطريقة مبالغ فيها.

وكانت البداية حين نشرت سيرين عبر خاصية (الستوري) على حسابها بـ(انستجرام) مقطع فيديو أظهرت فيه زوجها، وهو على الأرض ويعالج قدمها التي أصيبت بجرح سطحي بسيط، مشيرة إلى أن السبب في جرحها هو محبس صنبور حوض الاستحمام.

وكتبت سيرين في تعليقها: (عن جد إنها تحرق أصابعي، وأنا بدلع عليه، وكمان عم بيطبطب عليا، يا الله شو ناعم، شكراً لك يا دكتور).

وبعد تداول بعض وسائل الإعلام، الخبر بطريقة مبالغة فيها، شن ناشطون هجوماً قاسياً على سيرين، ومنهم الإعلامي اللبناني إيلي باسيل.

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وقال إيلي في حسابه عبر (انستجرام): (يعني للصراحة الله يجعلها أكبر المصايب!! عنوان متل كلّ هالعناوين اللي نزلت متلو خلّت يقشعرّ بدني من قرايته وبالأخصّ لمّا عرفت كلّ هالتفاصيل الدامية والدموية اللي مجلس الأمم المتحدة والرأي العام كلّو لازم يتحرّك ويشعر مع هالمصيبة)؟

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وأضاف إيلي: (سيرين عبدالنور يا ريت تقبري قلبي وبالأمليّة تخفّفي رخص وقداسة عالسوشال ميديا لحتى بالقليلة شوي ومش كتير نقدر نبلعِك).

سيرين ترد: تغريدات نابعة من حقد

وهو ما جعل سيرين تخرج عن صمتها وتكتبت تغريدة عبر حسابها في (تويتر) تهاجم فيها الساخرين.

وجاء نص ما كتبته الفنانة اللبنانية: (بعض التغريدات السخيفة نابعة من حقد ما بيخلص ابداً صار عندي قناعة إنو الإنسان عدو نفسه بنواياه السيئة ومع الوقت سلبياته بتزيد ما بتنقص).

وتابعت: (ما عندو وقت يختبر إنو المحبة مفتاح الجنة لأن قلبه الأسود ملتهي بالأذى. يا إنسان إنت مش خالد على هالارض والوقت ما بينطر حدا).

كما ردت سيرين بمنشور ساخر عبر خاصية (الستوري) كتبت فيه: (كان معي مرض اسمه بخاف يزعلوا، اشتريت دوا لأجري إذا بيزعلوا).

مخطط شمس مطر!

وخضعت سيرين عبدالنور في مطلع الشهر الحالي لجلسة تصوير جريئة، ترويجاً للمسلسل.

وظهرت سيرين عبدالنور بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان أسود عاري الصدر والأكتاف، وظهرت بشعر أسود طويل، مع (غرة)، وتجلس على كرسي فخم.

وعلقت سيرين موجهة حديثها لجمهورها: (شو رأيكن لهلق بمخطط شمس مطر؟ ولوين بدها توصل إذا هدفها أكبر من المال؟ للأذكياء فقط).

وسبق أن نشرت سيرين عبدالنور​ مجموعة صور لجلسة تصوير خضعت لها بلوك شخصية شمس مطر في المسلسل.

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