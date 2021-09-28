باريس سان جيرمان يغري مبابي بعرض خيالي يتجاوز نيمار وميسي

ما زال باريس سان جيرمان يتمسك بنجمه الفرنسي كيليان مبابي من خلال تقديم العروض المغرية من أجل إقناعه بتجديد عقده مع النادي الباريسي وسط العروض التنافسية بين الأندية الأوروبية للتعاقد مع اللاعب خلال موسم انتقالات اللاعبين القادمة.

باريس سان جيرمان ومبابي

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على كيليان مبابي راتبًا سنوي صافيًا بقيمة 45 مليون يورو، من أجل إقناعه بتجديد عقده مع فريق ” البي إس جي”.

وأردفت،” أنه في حال موافقة مبابي على عرض باريس سان جيرمان، سيكون الأعلى أجرًا داخل صفوف نادي باريس سان جيرمان، متخطيًا بذلك راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتقاضى 30 مليون يورو سنويًا، وكذلك البرازيلي نيمار جونيور 25 مليون يورو”.

ميسي — مبابي — نيمار 😍🔥 pic.twitter.com/KNqHnpmLQC — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) September 27, 2021

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وأضافت الصحيفة، ” ريال مدريد حاول الضغط بقوة من أجل إتمام صفقة كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الصيف المنصرم، حيث عرض 160 مليون يورو ثم 170 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو لحسم الصفقة، إلا أن نادي باريس سان جيرمان رفض تلك العروض المقدمة من الفريق الملكي”.

مبابي وريال مدريد

ويأمل فريق ريال مدريد الإسباني في ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف فريق ريال مدريد رغم فشله في التوصل إلى اتفاق مع ناديه من أجل التعاقد مع اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي ذات السياق أفاد موقع “Goal” العالمي نقلاً عن مصادر بريطانية في وقت سابق، أن مالك نادي مانشستر سيتي الشيخ منصور آل نهيان، قد أعطى الضوء الأخضر للمدير الرياضي ببريغستيان من أجل التعاقد مع الجوهرة الفرنسية إلى ملعب ” الاتحاد” خلال الموسم المقبل.

Kylian Mbappé's #UCL stats last season: •Goals: 8 (2ndMost)

•KO Goals: 6(MOST)

•big chances created: 8(MOST)

•Successful take ons: 37(MOST) Playing as a creator and a Goal scorer👏. pic.twitter.com/3lSHhRVgxf — KMbappeTeam. (@KMbappeTeam) September 28, 2021

وبين الموقع، أن انضمام نادي مانشستر سيتي إلى قائمة الراغبين من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، يمثل خطرًا كبيرًا بالنسبة لفريق ريال مدريد نتيجة ما يمتلكه ملاك النادي من عروض مالية مغرية من أجل التعاقد مع مبابي.

ومن الجدير بالذكر بأن عقد الفرنسي مبابي ينتهي عقده مع فريق باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران القادم مع نهاية الموسم الجاري.

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