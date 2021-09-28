إلهام شاهين تهزّئ فتاة بسبب ما فعلته خلف ظهرها! (شاهد)

انفعلت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على إحدى الفتيات أثناء تواجدها في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الرابعة عشر.

منظر غير حضاري

وظهرت إلهام شاهين بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقف مع وسائل الإعلام، بينما تقف خلفها فتاة تبتسم للكاميرات.

وهو ما جعل إلهام شاهين تنفعل بشكل غير مباشر عليها، وطلبت من وسائل الإعلام عدم إظهارها والانتباه لكواليس الخلفية أثناء إجراء لقاء معها، قائلة: (شكلنا وحش، لازم وسائل الإعلام ينبهونا على ما يحدث، لأنه منظرنا غير حضاري).

إلهام تواسي دنيا سمير غانم

هذا وقد تصدرت إلهام شاهين المشهد بعد مواساتها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، وظهرت متأثرة ببكاء الأخيرة بعد سماع أسماء والديها على المسرح.

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ونشرت إلهام صورة تجمعها بابنة سمير غانم ووزيرة الثقافة عبر حسابها على (تويتر)، وعلقت بالقول: (حبيبتى دنيا .. مبروك تكريم اسم سمير غانم و دلال عبد العزيز من المهرجان القومى للمسرح المصرى .. ستكونين أنت وإيمي امتداد لهم في فنهم الجميل .. بحبكم من كل قلبي).

حبيبتى دنيا .. مبروك تكريم إسم سمير غانم و دلال عبد العزيز من المهرجان القومى للمسرح المصرى .. ستكونين إنتى و إيمى إمتداد لهم فى فنهم الجميل .. بحبكم من كل قلبى pic.twitter.com/C2CBWmmrbT — Elham Shahin (@ElhamShahein) September 27, 2021

وكشف المهرجان القومي للمسرح المصري أمس الاثنين الستار عن باقة من أبرز وأهم ما عُرض على مسارح الدولة والقطاع الخاص، ومسرح الجامعة والمسرح العمالي هذا العام.

وخصص المهرجان تكريما استثنائيا للزوجين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم تسلمته ابنتهما دنيا.

وبهدف دعم كتاب المسرح وتشجيعهم بوصفهم أبرز أركان العملية المسرحية، أطلقت اللجنة العليا للمهرجان على هذه الدورة عنوان (دورة الكاتب المسرحي المصري).

وفي سياق آخر، روت إلهام شاهين، تفاصيل محاولة لص السطو على فيلتها وذلك بعد تمكن حارس الفيلا من القبض عليه وتسليمه للأمن.

وفي تصريحات خاصة لموقع (اليوم السابع) روت إلهام قصة محاولة اقتحام وسرقة فيلتها فى المنصورية، حيث قالت إنها بخير والحمد لله.

وأنها علمت بالأمر من خلال حارس الفيلا، حيث قام بالقبض على شخص حاول اقتحام الفيلا وسرقتها، وقام بتسليمه إلى الشرطة.

لا تعيش فيها

وأوضحت الهام شاهين أنها علمت بالأمر من حارس الفيلا لأنها لا تعيش حاليا فى فيلا المنصورية، حيث تعيش فى شقتها بمصر الجديدة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيز ألقوا القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا ملك الفنانة الهام شاهين بمنطقة المنصورية.

حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.

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وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

هذا وأمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل متهم بالشروع فى سرقة فيلا الفنانة الهام شاهين بمنطقة المنصورية بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

التحقيقات في حادثة السطو على منزل إلهام شاهين

وكشفت التحقيقات ، أنه فى ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم، تسلق عاطل فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بقصد سرقتها، إلا أن الخفير المعين لحراسة المنطقة، تمكن من ضبط، وأبلغ رجال الشرطة الذين تحفظوا على المتهم وبالكشف عليه تبين سابقة اتهامه فى عدة قضايا سرقات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وتابعت التحقيقات، أن الفيلا مملوكة للفنانة إلهام شاهين ولكنها غير مقيمة فيها، وأنه بعد ضبط المتهم من قبل حارس المنطقة، اجرى اتصالًا هاتفيًا بها أخبرها بالواقعة.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل زى القمر حيث قدمت حكاية “حتة منى” وعرضت على قناة Cbc drama.، وهو من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.

وذلك بعد غياب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل “ليالى الحلمية” عام 2016، الذى شارك فى بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.

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