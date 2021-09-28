إطلالات جريئة لملكات جمال لبنان .. مايوه وملابس داخلية! (شاهد)

لم ينته فصل الصيف بعد بالنسبة لعدد من ملكات جمال لبنان، فظهرن في أحدث صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالات جريئة مثيرة للجدل.

ملكات جمال لبنان .. اطلالات جريئة

وكان من بين ملكات جمال لبنان اللواتي نشرن صوراً جريئة، ملكة الجمال السابقة بيرلا حلو، حيث نشرت صورتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي هوت شورت بيج بتصميم غريب، مع توب أبيض نصف بطن، يكشف جسدها بشكل كبير.

وعلقت بيرلا حلو: (نشاطات يوم الأحد).

ساندي تابت

أما الملكة الثاني من ملكات جمال لبنان، فكانت ساندي تابت (ملكة جمال لبنان لعام 2016)، فقد أطلت على جمهورها في (انستجرام) بكروب توب مكشوفة مع تنورة بفتحة عند الجانب باللون الأصفر، تكشف ساقها بشكل واضح.

ولم ترفق ساندي الصور بتعليق سوى إيموجي قلب ونار، في إشارة إلى أنها مثيرة.

روزاريتا طويل

وكانت روزاريتا طويل ثالث ملكات جمال لبنان اللواتي نشرت اطلالة جريئة، فقد كشفت جنس جنينها بإطلالة جريئة على شاطئ البحر.

ونشرت روزاريتا، وهي ملكة جمال لبنان 2008، صورتها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي كاش مايوه تايجر، مفتوح من الجنب، مستكملة إطلالتها بقبعة وحقيبة ونظارات شمسية.

وعقلت روزاريتا: (الشمس، وابنتي المنتظرة).

ملابس داخلية

وربما كانت الإطلالة الأكثر جرأة، لوصيفة ملكة جمال لبنان 2018، ميرا طفيلي، والتي ظهرت بملابس داخلية فقط.

ونشرت ميرا طفيلي صورتها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي على السرير وبجانبها هاتف، مرتديةً ملابس داخلية باللون الأحمر.

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واتضح من تعليق ميرا أن الصورة مجرد إعلان لإحدى العلامات التجارية الخاصة بهذا النوع من الملابس.

مايا رعيدي محتشمة!

أما الغريب أن ملكة جمال لبنان الحالية مايا رعيدي على غير عادتها، ظهرت محتشمة في أحدث صورة لها.

ونشرت مايا الرعيدي صورتها عبر حسابها في (انستجرام)، مرتدية بنطالاً وقميصاً بأكمام بنفس اللون، وتمسك في يدها حلوى الفراولة.

وعقلت مايا على صورتها: (تذكير لطيف: لا تقلق، كن فراولة، كن سعيداً).

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وسبق أن استعرضت مايا رعيدي أنوثتها بملابس رياضية جريئة، قبل أسابيع ما أثار جدلاً كبيراً حولها.

وظهرت مايا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في (انستجرام)، بتوب نصف بطن، و(ليجن) رياضي ضيق يكشف أدق تفاصيل جسدها.

وعلقت ملكة جمال لبنان على الصورة: (وزانها).

وانقسم المتابعون إلى من أُعجب بإطلالة مايا، وآخرون هاجموها ورأوا انها لا تقدم شيئاً بصفتها ملكة جمال لبلادها، سوى استعراض جسدها.

مايا رعيدي تستعرض جسدها في دبي

وسبق أن تعرضت رعيدي إلى موجة هجوم إثر استعراض جسدها بالمايوه على أحد الشواطئ في دبي.

وظهرت مايا رعيدي بمايوه قطعتين كشف الكثير من جسدها، وعرضها لانتقادات لاذعة.

حيث أثارت إطلالة مايا رعيدي غضب متابعيها، واتهموها بعدم تقديم أي محتوى هادف سوى استعراض جسدها، وأنها بسبب أزمة كورونا، لا تزال تحافظ على لقب ملكة جمال لبنان للسنة الثالثة على التوالي، لكنها لم تقدم شيئاً لوطنها بحسب تعبيرهم.

كما قارنوها بملكة جمال أمريكا عام 2010، لبنانية الأصل ريما فقيه، التي تعتمد على ثقافتها وذكاءها وليس جسدها.

تشجيع السياحة

ولم ينسَ اللبنانيون ملابس رعيدي التي ارتدتها وهي بداخل المتحف الوطني بحجة تشجيع السياحة في بلادها.

وظهرت مايا رعيدي بالصور التي نشرتها عبر (انستجرام) حينها وهي داخل المتحف الوطني في بيروت، وترتدي فستاناً رمادياً يكشف أكثر مما يستر في جسدها، ويُبرز أردافها بطريقة فاضحة.

وعلقت مايا رعيدي على الصور قائلة: (منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في قلبي. وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في لبنان، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال الصاعدة).

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وأثارت مايا رعيدي سخط اللبنانيين الذين قالوا إن تصرفها تكريس للصورة النمطية للترويج عن السياحة في لبنان دون أن تعكس قيمة المكان الثقافية والتاريخية.

مايا رعيدي

الجدير بالذكر أن رعيدي حصدت لقب ملكة جمال لبنان عام 2018، وبسبب الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الاحتجاجات لم يستطع لبنان أن ينظم المسابقة السنوية لاختيار ملكة الجمال فيه عام 2019.

وفي 2020 حالت جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب دون تنظيم المسابقة ذاتها وبناء عليه أصبحت مايا تحمل اللقب وواجباته للعام الثالث على التوالي، لكنها انتقلت للعيش في دبي.

مايا من مواليد العام 1995 لأم روسية وأب لبناني، تدرس الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

خطيب مايا رعيدي

وفي فبراير العام الماضي 2020، أعلنت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي خطبتها إلى رجل الأعمال اللبناني برونو حتّي، وهو المدير التنفيذي لشركة Le Cercle العالمية.

وعلقت رعيدي قائلة: “حان اليوم الذي يدخل فيه هذا الشخص الرائع إلى حياتك ليغيّرها، فتشعر أنك لا تريد سوى قضاء بقية العمر معه. وأخيراً أنا مخطوبة لأروع رجل في العالم، إنه حبّ حياتي”.

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