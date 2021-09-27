الملك والملكة إلى الحجر 5 أيام .. ولي العهد الأردني يصاب بكورونا رغم تلقيه اللقاح

أفاد الديوان الملكي الأردني بخضوع الملك عبدالله بن الحسين وزوجته الملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي بعد تبين إصابة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس كورونا.

إصابة ولي العهد الأردني بكورونا

البيان الذي صدر اليوم، الاثنين، عن الديوان الهاشمي أوضح أنه خلال الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي، أظهرت النتيجة إصابة ولي العهد الأردني بفيروس كورونا.

وأضاف البيان بحسب وسائل إعلام أردنية:”وظهرت على سمو الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً.”

وأوضح أنه وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، علماً أن نتائج فحوصاتهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.

وتمنى الديوان الملكي الهاشمي الشفاء العاجل للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، ولجميع مصابي كورونا في الأردن.

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آخر إحصائيات كورونا في الأردن

وأمس، الأحد، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 819 ألفًا و783 إصابة.

وذكرت الوزارة – في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية – أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم بلغت 3.74%.

وتم تسجيل 1086 حالة شفاء؛ ليصل الإجمالي إلى 796 ألفًا و704 أشخاص، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 10 آلاف و680 حالة.

هذا وأشار البيان إلى أنه تم إجراء 26 ألفًا و390 فحصا؛ ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9 ملايين و958 ألفًا و568 فحصًا.

وبلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا 3 ملايين و677 ألفًا و698 شخصًا.

فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و242 ألفًا و480 شخصًا.

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