وكيل محمد صلاح يوجه رسالة جديدة إلى ليفربول

وجه وكيل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي رسالة جديدة إلى إدارة نادي الريدز بشأن تجديد عقد اللاعب في تغريده غامضة.

وقام رامي عباس بإعادة تغريده لموقع “Optus Sport” بشأن موكله صلاح قائلة: ” ليفربول موجود منذ 129 عامًا ولم يسجل أي لاعب مع الفريق 100 هدف أسرع من محمد صلاح، ليس جيرارد أو توريس أو سواريز أو فاولر .. لا أحد، الملك المصري أسطورة بالفعل داخل ملعب الآنفيلد”.

وعلق وكيل محمد صلاح بعد إعادة تلك التغريده التي نشرها على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، بكلمة واحدة فقط: “نعم”.

وسبق وأن أثار رامي عباس، الجدل الواسع بتغريده له عقب إحراز محمد صلاح هدفاً تاريخياً لفريقه في شباك نوريتش سيتي، ضمن الجولة الأولى مع بداية الموسم الجاري.

وكتب حينها وكيل أعمال صلاح على حسابه الخاص قائلاً: ” آمل أنهم يشاهدون”، وهو ما فسره الكثير بأنها رسالة مبطنة إلى إدارة نادي فريق ليفربول “الريدز” بسبب قيامها بتجديد عدد من عقود اللاعبين في الآونة الأخيرة.

وينتهي عقد المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول في صيف عام 2023، في ظل التقارير الصحيفة الإنجليزية التي تحدثت عن طلب اللاعب الحصول على راتب قياسي مع فريق ليفربول من أجل تجديد عقده خلال المواسم المقبلة.

Mo Salah reached 100 league goals quicker than any player in Liverpool's 129-year history.

Not even Ian Rush, Roger Hunt, Luis Suarez, Robbie Fowler or Steven Gerrard managed it as quickly as him.

Club legend 🇪🇬👑 pic.twitter.com/MqvrBiVYTO

— ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2021