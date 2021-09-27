وكيل محمد صلاح يوجه رسالة جديدة إلى ليفربول

وجه وكيل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي رسالة جديدة إلى إدارة نادي الريدز بشأن تجديد عقد اللاعب في تغريده غامضة.

وكيل محمد صلاح وليفربول

وقام رامي عباس بإعادة تغريده لموقع “Optus Sport” بشأن موكله صلاح قائلة: ” ليفربول موجود منذ 129 عامًا ولم يسجل أي لاعب مع الفريق 100 هدف أسرع من محمد صلاح، ليس جيرارد أو توريس أو سواريز أو فاولر .. لا أحد، الملك المصري أسطورة بالفعل داخل ملعب الآنفيلد”.

وعلق وكيل محمد صلاح بعد إعادة تلك التغريده التي نشرها على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، بكلمة واحدة فقط: “نعم”.

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وسبق وأن أثار رامي عباس، الجدل الواسع بتغريده له عقب إحراز محمد صلاح هدفاً تاريخياً لفريقه في شباك نوريتش سيتي، ضمن الجولة الأولى مع بداية الموسم الجاري.

وكتب حينها وكيل أعمال صلاح على حسابه الخاص قائلاً: ” آمل أنهم يشاهدون”، وهو ما فسره الكثير بأنها رسالة مبطنة إلى إدارة نادي فريق ليفربول “الريدز” بسبب قيامها بتجديد عدد من عقود اللاعبين في الآونة الأخيرة.

عقد محمد صلاح

وينتهي عقد المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول في صيف عام 2023، في ظل التقارير الصحيفة الإنجليزية التي تحدثت عن طلب اللاعب الحصول على راتب قياسي مع فريق ليفربول من أجل تجديد عقده خلال المواسم المقبلة.

Mo Salah reached 100 league goals quicker than any player in Liverpool's 129-year history. Not even Ian Rush, Roger Hunt, Luis Suarez, Robbie Fowler or Steven Gerrard managed it as quickly as him. Club legend 🇪🇬👑 pic.twitter.com/MqvrBiVYTO — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2021

وشارك صلاح منذ قدومه إلى فريق الريدز عام 2017 في 156 مباراة، تمكن من خلالها إحراز 104 هدفاً، إلى جانب وصوله إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي في ثلاثة مواسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي فريق ليفربول برصيد 14 نقطة، يليه في وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة فريق مانشستر سيتي برصيد 13 نقطة.

وجاء فريق تشيلسي ومانشستر يوناتيد وإيفرتون على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، أما في المركز السادس آتى فريق براتيون برصيد 12 نقطة.

وفي المركز السابع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة، يليه فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط في المركز الثامن من الترتيب.

أما في المركز التاسع برينتفورد في تاسع جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، متساويًا بنفس النقاط مع فريق أرسنال في المركز العاشر خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

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