موعد وتعليق مباراة ريال مدريد وشريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه شريف تيراسبول المالدوفي في مواجهة قوية بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب “سانتياغو برنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وشريف

وستقام مباراة ريال مدريد ونظيره شريف عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ” مكة المكرمة”، وفلسطين، العراق، البحرين، اليمن، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

📣 Lawrence Visser will be the referee in charge of our @ChampionsLeague match against @FotclubSheriff on Tuesday. #UCL pic.twitter.com/mcbN99zyPa — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 26, 2021

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

😍 الأسـبـوع الـثـانـي مــن الأبـطـال ⚽🏆 📸 | إليكم مباريات يوم الثلاثاء والأربعاء من الجولة الثانية لدور المجموعات لـ #دوري_أبطال_أوروبا 2021/22.#UCL pic.twitter.com/vTncb065dV — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) September 24, 2021

وستبث المباراة عبر “beIN Sports HD 2 ” لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء بين فريق ريال مدريد وشريف عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

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تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف شريف تيراسبول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ناتشو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

وفي هجوم الفريق سيكون في التشكيلة ثلاثي اللاعبين، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدين هازارد.

⚽📝 How to score a goal in 3️⃣ simple steps… pic.twitter.com/WyIHkf1lJp — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 26, 2021

تشكيلة فريق شريف تيراسبول

وسيلعب المدرب زوران زكيتش بتشكيلة أساسية أمام منافسه ريال مدريد الإسباني، حيث سيكون في حراسة المرمى جيورجوس أثاناسياديس.

بطاقة المباراة : ⚽️ريال مدريد – شريف تيراسبول 📆 الثلاثاء 28 / 9 / 2021 🏆 دوري أبطال أوروبا ( دور المجموعات ) ⏰الساعة 10:00pm بتوقيت السعودية 🇸🇦

⏰الساعة 11:00pm بتوقيت الإمارات 🇦🇪 🏟ملعب سانتياغو بيرنابيو ( مدريد ، إسبانيا 🇪🇸 )#ريال_مدريد #HalaMadrid pic.twitter.com/kPqlyhWUU1 — رئـيـس الـمـدريـديـسـتا (@LYicf) September 25, 2021

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: غوستافو دولانتو، دانيلو أربوليدا، كريستيانو دا سيلفا ليتي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: ديمتريس كولوفوس، سيباستيان ثيل، إدموند أدو.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أداما تراوري، فرانك كاستانيدا، مومو ياساني.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل صدارة ترتيب المجموعة فريق شريف تيراسبول برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق ريال مدريد الإسباني بنفس النقاط خلال دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا.

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