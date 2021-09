موعد وتعليق مباراة ريال مدريد وشريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه شريف تيراسبول المالدوفي في مواجهة قوية بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وستقام مباراة ريال مدريد ونظيره شريف عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ” مكة المكرمة”، وفلسطين، العراق، البحرين، اليمن، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

📣 Lawrence Visser will be the referee in charge of our @ChampionsLeague match against @FotclubSheriff on Tuesday. #UCL pic.twitter.com/mcbN99zyPa

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 26, 2021