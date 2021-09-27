موعد مباراة أتلتيكو مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ميلان الإيطالي مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه الضيف أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، في إطار دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب “سان سيرو”.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وميلان

ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين الفريقين عبر شبكة قنوات “BeIN Sport” الرياضية القطرية، الذي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أوروبا ” Champions League” لهذا الموسم 2021-2022.

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وستنقل المباراة عبر قناة “”BeIN Sport Extra1، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/2.

🏆🇪🇺 تحد أوروبي جديد ينتظرنا!👀 pic.twitter.com/Pn64RvfXU0 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 27, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين الميلان وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات ” BeIN Sport”، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

وسيدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف ميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

📋 هؤلاء هم اللاعبون الذين يشكلون وفد الروخيبلانكوس إلى ميلان! 👇 pic.twitter.com/BKxFLvIrk7 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 27, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق سيكون كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

تشكيلة فريق ميلان

وسيلعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف أتلتيكو مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى مايك ماينان.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: تيو هيرنانديز، سيمون كيير، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فرانك كيسييه، إسماعيل بن ناصر.

أما في خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: أنتي ريبيتش، إبراهيم دياز، أليكسيس ساليماكرس، زلاتان إبراهيموفيتش.

ترتيب الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد وصافة ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بفارق نقطتين عن المتصدر فريق ليفربول برصيد 3 نقاط، بينما آتى منافسه ميلان “الروسونيري” في أدنى ترتيب المجموعة دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

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