كهربا يثير موجة من السخرية عقب تلقيه لقاح فيروس كورونا (فيديو)

أثار نجم فريق الأهلي المصري محمود كهربا “محمود عبد المنعم” موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا داخل مقر نادي الأهلي.

كهربا وتلقي اللقاح

وتلقى نجوم فريق الأهلي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا، بناء على طلب إدارة النادي نظرًا لعدم ارتباط الفريق بأي نشاط رياضي في الفترة الحالية.

محمود كهربا أثناء تلقي لاعبي الأهلي لقاح كورونا 💉🔴 pic.twitter.com/iZ8AS9Cz4e — Yallakora (@Yallakoranow) September 26, 2021

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل مهاجم فريق الأهلي محمود كهربا، وهو يصرخ أثناء تلقيه للقاح.

ورصد موقع وطن عدد من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنجم الأهلي محمود كهربا، فقد علق أحد النشطاء مرفقا ً بصورة كهربا ، قائلاً: “دي حقنة لقاح ولا حقنة كهربا”.

دي حنقة لقاح ولا حقنة كهربا 😂 pic.twitter.com/yNsXyKxETa — 𝓐𝓵𝓲 𝓔𝓵𝓼𝓱𝓶𝓪𝓷𝓭𝔂🇦🇹🏹 (@ali__1911) September 26, 2021

بينما كتب أخر، “ولا أى شىء يستدعى اللى الريأكشن بتاع كهربا ده لا السرنجة ولا المادة المحقونة”، فيما علق آخر “أوفر يا كهربا بصراحة”، وعلق أخر ساخرًا منه ” أوفر بصراحة يا كهربا”.

فيديو: لاعبو نادي الأهلي المصري أثناء تلقيهم للجرعة الأولى من وباء فيروس كورونا

كهربا ومسيرته مع الأهلي

وانضم نجم الأهلي محمود كهربا إلى صفوف فريق الأهلي خلال موسم صيف عام 2019، وشارك اللاعب في 59 مباراة في كافة المسابقات المختلفة بواقع 2521 دقيقة، تمكن من خلالها إحراز 16 هدفاً وصناعة 7 أهداف أخرى.

اقرأ المزيد: حقيقة إصابة عمر السومة قبيل مواجهة الديربي السعودي

وقد رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، فكرة رحيل اللاعب محمود كهربا خلال موسم الانتقالات هذا الصيف، رغم غيابه عن تشكيلة الفريق لفترات طويلة بسبب قرارات الجهاز الفني باستبعاده من التشكيلة الأساسية.

لكن تمكن اللاعب كهربا من إثبات نفسه مجددًا وإقناع المدرب في إقحامه في التشكيلة الأساسية مع نهاية الموسم الجاري، نتيجة الأداء الملفت الذي ظهر فيه اللاعب خلال التدريبات الجماعية والعودة إلى مستواه.

يشار إلى أن فريق الأهلي أعلن عن تعاقده مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب من أجل تدعيم الفريق خلال المواسم القادمة من أبرزهم، المصري حسام حسن، الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو، والموزمبيقي ميكيسوني وكريم فؤاد خلال موسم الانتقالات الصيفية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news