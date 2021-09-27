غياب التغطية العربية للتظاهرات التي خرجت في تونس لإسقاط قيس سعيد تثير غضباً واسعاً “شاهد”

تصدر وسم “تونس تنتفض” منصات التواصل الاجتماعي، بعد خروج الالاف في تظاهرة حاشدة شهدتها شوارع العاصمة التونسية، احتجاجاً على إجراء الرئيس قيس سعيد الانقلابية، تزامناً مع دعوة الرئيس السابق منصف المرزوقي قوات الجيش والأمن للتخلي عن الرئيس الحالي، إلى حين التمكن من “عزله ومحاكمته”.

وثار الشارع التونسي وسط تعزيزات أمنية مكثفة، احتجاجاً على ما وصفوه “باستئثار الرئيس قيس سعيّد بسلطات الحكم” بعد قراراته التي اتخذها في يوليو/تموز والرامية إلى عزل رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان وتولي مهام السلطة التنفيذية.

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وطالب المتظاهرون الرئيس بالتنحي عن منصبه، خاصة بعد قرارته الجديدة التي اتخذها هذا الأسبوع والتي وصفها المحتجون “بتجاهل لأحكام الدستور الصادر في 2014”.

تونس تنتفض

الحشود الجماهيرية الغفيرة اقوي من أي سلاح أمام طاغية محلي ، حمل الجماهير للسلاح هو أمنية كل طاغية و مستبد لكي يكون ذلك ذريعة لقتل شعبه بحجة إثارة الفوضى والإرهاب 👇#تونس_تنتفض — Dr. 😷 NouR Eldein Official, 💉🔬The Immigrant (@DRofficial_NR21) September 26, 2021

وعلى عبد الستار فرح على التظاهرة الحاشدة قائلاً :” اذا الشعب يوما أراد الحياة “.

اذا الشعب يوما أراد الحياة #تونس_تنتفض_ضد_الانقلاب pic.twitter.com/4nmgYZIkKC — عبد الستار فرح (@errabii) September 26, 2021

وكان لافتاً غياب القنوات الإماراتية والسعودية عن تغطية تلك الاحتجاجات الحاشدة، بينما تفردت الجزيرة في نقل تلك الأحداث.

#تونس_تنتفض ، والإعلام العربي مشغولاً بعالم آخر

الجزيرة فقط هي من تنقل المظاهرات في العاصمة تونس pic.twitter.com/YchH6iREe6 — مهاجر إلى ربي (@AhmedMa53664639) September 26, 2021

وعلقت التونسية نجوى قائلاً :” حشود غير مسبوقة وطوفان بشري في شارع الثورة في العاصمة #تونس ..تونس تأبى إلا أن تكون في الأمام وفائدة التحرر والأحرار..وإفشال الانقلابات والثورات المضادة “.

#تونس_تنتفض

حشود غير مسبوقة وطوفان بشري في شارع الثورة في العاصمة #تونس ..

تونس تأبى إلا أن تكون في الأمام وفائدة التحرر والأحرار..

وإفشال الانقلابات والثورات المضادة#قيس_سعيد #قيس_سعيد_خاين

#يسقط_الانقلاب_في_تونس — نجوى (@NajwaaAli) September 26, 2021

منصف المرزوقي

وكتب المرزوقي على صفحته في موقع فيسبوك “هنيئا لشعب المواطنين يوم النصر هذا. وصلت رسائلكم لكل المعنيين بالأمر. للدكتاتور المتربص: التوانسة يا هذا لا يحكمون بالمراسيم وإنما بالقوانين والمؤسسات والدستور الذي وصلت بفضله للحكم والذي أقسمت بالدفاع عنه وكذبت على الله وعلى الشعب. للعالم الخارجي هذا الدكتاتور المتربص والمتخلف نصف قرن عن زمن التونسيين لا يمثلنا. نحن التوانسة أكثر من أي وقت مضى شعب مواطنين لا شعب رعايا فما بالك بأن نكون شعب رعاع كالذي يساند هذا المنقلب على الشرعية”.

وأضاف المرزوقي “للمؤسسة الأمنية والعسكرية والدولة العميقة: لا تراهنوا على متطفل على الوطنية وآت من خارج الزمان والمكان وسيرحل سريعا، رأيتم ”شعبه” البذيء الذي يسبّ ويحرق الكتب، ورأيتم اليوم من هو الشعب الحقيقي الذي يجب أن تكونوا منه وإليه. رسالة إلى القيادات الشابة على الميدان: يجب المرور إلى المرحلة الثانية من التجميع والتخطيط والتنفيذ لتكبر كرة الثلج من أسبوع لأسبوع كل سبت وأحد في كل مدينة إلى أن يتحقق الهدف: العزل والمحاكمة واستئناف بناء دولة القانون والمؤسسات وتدارك السنوات السبع العجاف”.

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وقبل أيام دعا المرزوقي إلى عزل سعيد وإحالته على المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، معتبرا أن الرئيس الحالي بات يشكل “خطرا داهما ويجب إيقافه عند حده”.

أكاديمي كويتي ينتقد غياب التغطية العربية لأحداث تونس

وتساءل الأكاديمي الكويتي أستاذ العلوم السياسة، عبدالله الشايجي، عن سبب تغييب غالبية القنوات والفضائيات العربية للحدث التونسي والتظاهرات، التي خرجت ولا تزال منددة بإجراءات الرئيس سعيد التي يصفها تونسيون بأنها انقلاب على الدستور والثورة.

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وانتقد الشايجي ما سماه “غياب المهنية عن الفضائيات الإخبارية” الرئيسية، إلى جانب أخرى تونسية، مستثنيا قناة الجزيرة التي قال إنها تكاد تكون الوحيدة التي تقوم بالتغطية.

🚨حالياً مظاهرات بالآلاف في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصفة #تونس احتجاجاً على مرور شهرين على ما يصفونه بانقلاب الرئيس سعيد على الدستور واحتكار سلطات الدولة وإقالة الحكومة وتعطيل البرلمان-@AJArabic الوحيدة التي تنقل المظاهرات.

🚨وتغيب الفضائيات الإخبارية والتونسية عن الحدث🧐 pic.twitter.com/6M2A0Rf1QP — عبدالله الشايجي (@docshayji) September 26, 2021

وقال إن عدد المتظاهرين في ازدياد رفضا لإجراءات الرئيس سعيّد، بعد مرور شهرين احتجاجا على إجراءاته التي احتكر فيها السلطة.

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