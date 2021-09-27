حقيقة إصابة عمر السومة قبيل مواجهة الديربي السعودي

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتحدث عن إصابة مهاجم فريق الأهلي السعودي عمر السومة، قبيل مواجهة الديربي بين الأهلي والاتحاد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري.

عمر السومة وحقيقة الإصابة

وقد نفى الإعلامي الرياضي السعودي خالد البدر في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” جميع الأخبار الواردة عن إصابة الكابتن عمر السومة غير صحيحة”.

وأردف البدر، ” نشر هذه الإشاعات قبل مواجهة الأهلي والاتحاد يعكس مخاوف الاتحاديين من مواصلة هيمنة الملكي على الديربي واستمرار علاقة العقيد بالشباك الاتحادية”.

جميع الأخبار الواردة عن إصابة الكابتن الكبير عمر السومة غير صحيحة، نشر مثل هذه الإشاعات قبل مباراة مواجهة #الأهلي امام #الاتحاد يعكس مخاوف الإتحاديين من مواصلة هيمنة #الملكي على الديربي واستمرار علاقة العقيد بالشباك الإتحادية. — خالد البدر (@KhaleadBader) September 26, 2021

وسيواجه فريق الأهلي السعودي نظيره الاتحاد في الديربي السعودي يوم الجمعة القادمة، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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عمر السومة والأهلي السعودي

وحقق السوري عمر السومة مسيرة حافلة مع فريق الأهلي السعودي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال صيف عام 2014، وقد شارك مع الفريق في 177 مباراة نجح من خلالها تسجيل 160 هدفًا في كافة المسابقات المختلفة.

🚨 عمر السومة جاهز للقاء الديربي أمام الاتحاد .. pic.twitter.com/5X3MV9qLsb — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) September 26, 2021

وتوج السومة مع الفريق بلقب الدوري السعودي خلال موسم 2015-2016 وكذلك كأس ولي خادم الحرمين الشريفين عام 2016، وكأس ولي العهد خلال موسم 2014-2015، وكأس السوبر عام 2016.

'🚨 نفت مصادر من #الاهلي ما تردد حيال إصابة "عمر السومة" بتليف عضلي، واللاعب جاهز للقاء #الاتحاد. pic.twitter.com/Px93OWP9da — Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) September 26, 2021

بينما على صعيد الشخصي، فقد توج بلقب هداف الدوري السعودي لثلاثة مرات، وجائزة لاعب الموسم في نادي الأهلي السعودي مرتين، ولاعب الشهر في الدوري السعودي مرتين في أكتوبر عام 2014 و2015.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر فريق الاتحاد السعودي في الصدارة برصيد 13 نقطة، يليه حامل اللقب السابق فريق الهلال برصيد 11 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الرائد وضمك في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد من النقاط.

– 🎥 محمد نور – ملعب SBC | • متى ما كان اللاعب عمر السومة جاهز بدنيًا وفنيًا ، ترى #الأهلي بشكل مختلف pic.twitter.com/012Ecbr7WI — شبكة الأهلي ™ (@AFC4NET) September 26, 2021

وآتى فريق الفيحاء في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وفي المركز السادس جاء فريق النصر برصيد 9 نقاط، يليه في المركز السابع فريق الفتح برصيد 8 نقاط متساويًا بذلك فريق الفيصلي والحزم في المركزين الثامن والتاسع بنفس الرصيد بنفس النقاط.

أما في عاشر الترتيب آتى فريق الشباب برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق الاتفاق بنفس النقاط في المركز الحادي عشر، وجاء فريق الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط متساويًا مع فريق الباطن بنفس النقاط.

وفي المركزين الرابع والخامس عشر جاء فريق الطائي وأبها برصيد 4 نقاط، بينما في أدنى ترتيب الدوري آتى فريق التعاون برصيد 3 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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