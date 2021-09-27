بدور البراهيم تصدم متابعيها بتضخمها بعد عملية نحت خصرها! (شاهد)

صدمت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، متابعيها بشكلها بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة.

(أسفة بصدمكم)

ونشرت بدور البراهيم صورة لها عبر حسابها على (سناب شات)، بدت فيها بوجه متورم ورقبة منتفخة، وعلقت: (آسفة يصدمكم كمية تنفخ بوجهي ثالث يوم للعملية عشان كذا بختفي لين يرجع شكلي بعد خروج السوائل وهذا شئ طبيعي).

وقالت بفيديو أخفت به وجهها وظهرت تجلس أمام شاشة التلفاز: (يوم لك ويوم عليك واليوم علي اليوم مو زي أمس شوي تعب صراحة، كنت ناوية أطلع أغير جو بالسيارة بس لا ما أقدر).

ونشرت بدور صورة لحالة مريض أجرى عملية لدى نفس الطبيب الذي أجرت لديه العملية، وعقبت: (شغل د.إبراهيم العبد اللي نحت لي جسمي، تلوموني يوم بدون تردد سويت عنده؟ هذا اللي بيغير حياتكم).

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وخضعت بدور البراهيم قبل أسابيع لعملية نحت في جسمها، وظهرت بمقطع فيديو عبر حسابها على (سناب شات) وهي على سرير المستشفى.

وطمأنت إحدى صديقات بدور، متابعيها عليها، وقالت بفيديو عبر (سناب شات) أيضا: (بدور مافيها إلا العافية والصحة والسلامة، هي سوت إجراء تجميلي، نحت، مع إنها ماشاء الله ما كانت تحتاج، ولكن أكيد إن شاء الله بس تتعافى راح تطل عليكم الجميلة بدور).

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وعرفت صديقة بدور عن نفسها قائلة: (بالنسبة لمين أنا، فأنا صديقتها سارة الغامدي، وأكيد بكون معها هذه الفترة حبيبة قلبي).

وقالت بدور لمتابعيها في مقطع فيديو قبل دخولها لغرفة العمليات إنها سوف تعود بعد أسبوع أو أسبوعين، مطالبةً إياهم بعدم حسد أحد.

(أخاف من الحسد)

وتابعت: (لا أحد يحسد أحد سواء كان الشخص ناجح أو فرض نفسه، يقول له ما شاء الله عليه، لأني أخاف من الحسد، وبدل من إنشغالي بالناس أنشغل بنفسي).

وقبلها بأيام، أثارت بدور البراهيم موجة جدل واسعة بسبب تصريحاتها عن الحجاب والأغاني والموسيقى، والرقص، ومواطنتها مشهورة السوشيال ميديا هند القحطاني.

وقالت بدور أثناء لقاءها مع الإعلامي اللبناني علي العجمي إنها من محبي ومتابعي هند القحطاني، مضيفة: (كلنا نحب هند القحطاني برقصها وبرمها وكل شيء فيها.. وأنا كنت أتابعها في حسابي الخاص.. ومرة نصحتها نصيحة لشيء معين وما كررته للأمانة).

بدور ترقص لأزواجها

وحول استغلال القحطاني استقرارها في أمريكا لتقديم محتوى راقص على السوشيال ميديا، أكدت البراهيم أن من يريد تقديم محتوى راقص، يستطيع تقديمه في السعودية أيضاً، ولاعلاقة بين إقامة هند في أمريكا وبين محتواها.

وحين وجه لها علي العجمي سؤالاً حول حبها للرقص، وإن كانت ترقص لأزواجها السابقين، أجابت بدور: (أحب الرقص وبرقص خليجي.. وإلا أرقص لأزواجي.. أنا كنت أرقص لهم وأدلعهم وأطبخ لهم).

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وحول الحجاب ورأيها في الاستماع إلى الأغاني والموسيقى، قالت بدور: (الحجاب واجب واللي أسويه أنا كله حرام.. أنا مسلمة وأعرف.. الناس كلها مليانة ذنوب ومعاصي.. منهم من يسمع أغاني والأغاني والموسيقى حرام والاختلاط فيها حرام).

ورفضت بدور البراهيم الإجابة على سؤال حول (النقاب) قائلة: (إيش فيك يا علي أنا ماني مفتية يا علي.. جايبني هنا شيخة.. أنا ماني شيخة والله).

إنتاج سعودي صافي!

وسبق أن أثارت خبيرة التجميل جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد تعليقها على جمالها الذي استعرضته في صورة نشرتها عبر (سناب شات).

وظهرت البراهيم في الصورة بملابس ضيقة وشعر أسود طويل، معقبة: (إنتاج سعودي بيور بدون عمليات تجميل شد بلد)، في إشارة إلى أنها أصلية لم يُغيرها شيء.

لكن الجمهور ذكرها بالفيديو الذي تم تسريبه لها على متن اليخت، والذي كشف شكلها الحقيقي للجميع، فجاء في التعليقات: (بس كلنا شفنا وجهك وجسمك بدون فلاتر).

ووافقته أخرى الرأي ساخرة: (كل مانسينا ذكرتنا بالماضي والحقيقه بدون فلتر).

وعلق آخر مهاجماً بدور: (اللهم استرنا فوق الارض ويوم العرض يالله حسن الخاتمه معقوله وصلنا للسفاله هذي حسبنا الله ونعم الوكيل).

وأعلنت البراهيم عن لجوءها إلى القضاء، لمحاكمة متداولوا مقطع فيديو لها مسرب وهي بملابس البحر.

ونشرت بدور البراهيم عبر (سناب شات)، صورةً من بيان محاميها محمد عبدالله الراجحي، والذي توعد بملاحقة كل من نشر المقطع، سواء أشخاصاً أو حسابات في مواقع التواصل، واصفاً إياهم بالحاقدون على النجاحات التي حققتها وتميزها بأعمالها.

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. بدور البراهيم بدون فلتر pic.twitter.com/WyV4BVXG5q — | تــرنــد | (@naifMBS_1) August 20, 2021

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه خبيرة التجميل بدون فلتر على أحد اليخوت في رحلة بحرية، مرتديةً ملابس خاصة بالبحر، وتتمايل على أنغام إحدى الأغاني.

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