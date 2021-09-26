يوفنتوس يفوز بصعوبة على سامبدوريا في الدوري الإيطالي (فيديو)

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على منافسه سامبدوريا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة.

ثلاثية فريق يوفنتوس

وأحرز فريق يوفنتوس الهدف الأول في الدقيقة ال10 عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا بتسدية قوية سددها على يمين شباك مرمى سامبدوريا، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال43 عن طريق الإيطالي ليوناردو بونوتشي عبر ركلة جزاء سجلها بقوة داخل شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال57 سجل اللاعب مانويل لوكاتيلي الهدف الثالث في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب داخل شباك المرمى بعد عرضية جميلة.

هدفي سامبدوريا

وسجل فريق سامبدوريا الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال44 عن طريق مايا يوشيدا برأسية جميلة عانقت شبام المرمى، بينما آتى الهدف الثاني في الدقيقة ال83 بواسطة أنطونيو كاندريفا سجلها بقوة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

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تشكيلة فريق يوفنتوس

ولعب المدرب ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أمام نظيره سامبدوريا حيث كان في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

Important win today, now we focus on mid-week! ⚪⚫ #ForzaJuve pic.twitter.com/hQWq7HTRmA — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) September 26, 2021

أما في وسط الفريق جاء كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، باولو ديبالا، ألفارو موراتا.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي فريق ميلان برصيد 16 نقطة، يليه فريق نابولي بفارق نقطة وحيدة برصيد 15 نقطة.

وفي ثالث الترتيب جاء فريق الإنتر ميلان برصيد 14 نقطة، أما في رابع الترتيب فريق روما برصيد 12 نقطة متساويًا بذلك مع فريق فيورنتينا بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز السادس آتى فريق أتالانتا برصيد 11 نقطة، يليه فريق بولونيا في المركز السابع برصيد 9 نقاط، يليه فريق لاتسيو برصيد 8 نقاط متساويًا بذلك مع فريق يوفنتوس الذي جاء في المركز التاسع.

أما في عاشر الترتيب فريق تورينو برصيد 7 نقاط خلال منافسات الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” للموسم الجاري.

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