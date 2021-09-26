مودل شمس العراقية تصدم جمهورها بفيديو خلعت فيه بجامتها أمامهم وما فعلته غير متوقع! (شاهد)

أثارت مودل شمس العراقية ضجة كبيرة بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فيديو وصفوه بالمقزز، استعرضت خلاله بياض إبطها.

مودل شمس العراقية تخلع بيجامتها!

وظهرت مودل شمس بفيديو نشرته عبر (سناب شات)، وهي ترد على متابعة سألتها عن سر بياض إبطها، وما إذا كان سببه لجوءها إلى الفوتوشوب، أو استخدام المكياج.

وما كان من المودل العراقية إلا أن قامت بخلع جزء من البيجامة التي كانت ترتديها، وأمسكت بمنديل مبلل وقامت بمسح إبطها أمام الكاميرا وقالت: (يعني حيل مسحت ومافي ولاشي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معقول انتي تحطي ميك أب لأباطك؟).

تصرف مقزز

وأثار تصرف مودل شمس ضجة واسعة ما بين من رأى أن تصرفها غير حضاري، وآخرون رأوا أنه خادش للحياء عدا عن أنه مقزز.

وجاء في التعليقات: (مفروض يقطعو النت علي وطن العربي بحد بينهبلو كلهم).

واعتبر آخر أن ما فعلته لا يثبت أن إبطها أبيض، وقال: (الفلتر يصفي اكثر من الميك أب).

وعبرت أخرى عن صدمتها قائلة: (ياربي وين صرنا؟ شو هالسخافة وشو المصخرة الي وصلنا الها مع صدمتي والله).

(اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين)

وأعادت مودل شمس للأذهان حين نشرت الفنانة الكويتية أماني التميمي مقطع فيديو استفز متابعيها وشنوا عليها هجوماً لاذعاً واتهمها البعض بنشر الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.

وقالت الفنانة الكويتية أماني التميمي إنها نشرت صورةً لها تظهر فيها “إباطها”، وحازت على تعليقاتٍ واسعة.

وقالت: “اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين”.

وتعرّضت “التميمي” لتعليقاتٍ ساخطة من المغردين دفعتها للخروج ببرنامج “ع السيف” لتبرر أن ما قالته “مزحة”.

وفي سياق آخر، ظهرت مودل شمس العام الماضي في فيديو مثير للجدل للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي.

وظهر الجسمي ومودل شمس بالفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها وهما يتعاتبان بعد فصل كبير من المشاكل بينهما، فتقول شمس له: “شفيك تدور مشاكل معاي؟”، فيرد عليها قائلاً: “إنتي ماتعقلين؟ شنو فيك؟”.

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وتقوم مودل شمس بسؤاله عن سبب هجومه المُستمر عليها، فيُجيب الجسمي أن السبب ملابسها في البحر، فترد: “لابسة نفس حق المحجبين، أشوف غيري يطلع بمايوه وماسويت شي”، فيجيب: “والله سويت، اقضوا حوائجكم بالكتمان”، ثم يتوعدها بمفاجأة في الأيام القادمة مؤكداً لها: “هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

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صالح الجسمي يتوعد

وكان صالح الجسمي قد توعد في تلك الفترة بملاحقة الحسابات الفنية التي قامت بنشر عدة صور قالوا أنها تعود له، وهو برفقة الفنانة اللبنانية قمر والموديل العراقية شمس في أحد الكازينوهات في لندن.

وقال في تغريدة آنذاك: “السلام عليكم،، سأبدأ سلسلة التغريدات هذه عن حساب الفضائح الجنسية والإبتزاز #شنينة والذي بدأت منذ شهر فبراير الماضي باكتشاف خيوط المتورطين فيه بأسمائهم والدول التي يقيمون فيها وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وصور بطاقات هويتهم أو جوازاتهم، فلا مجال عندي لمبتز حتى وإن كان يملك ما يسيء لي).

السلام عليكم،، سأبدأ سلسلة التغريدات هذه عن حساب الفضائح الجنسية والإبتزاز #شنينة والذي بدأت منذ شهر فبراير الماضي باكتشاف خيوط المتورطين فيه بأسمائهم والدول التي يقيمون فيها وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وصور بطاقات هويتهم أو جوازاتهم، فلا مجال عندي لمبتز حتى وإن كان يملك ما يسيء لي. — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) June 19, 2020

وأضاف حينها في تغريدة أخرى: “عندما إنتشر خبر حول حبسي بادر الحساب بفبركة محادثة على أنها بيني وبين الفنانة #قمر_اللبنانية ثم نشروا صورة مفبركة على أنها لي في أحد كازينوهات #لندن ، ولكن بعد إعلان #موديل_شمس العراقية الحرب عليهم وبعد ظهوري معها في سنابها البارح وأنا تعمدت ذلك إختفت كل البوستات بحقي وبحق شمس.”

عندما إنتشر خبر حول حبسي بادر الحساب بفبركة محادثة على أنها بيني وبين الفنانة #قمر_اللبنانية ثم نشروا صورة مفبركة على أنها لي في أحد كازينوهات #لندن ، ولكن بعد إعلان #موديل_شمس العراقية الحرب عليهم وبعد ظهوري معها في سنابها البارح وأنا تعمدت ذلك إختفت كل البوستات بحقي وبحق شمس. — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) June 19, 2020

فيديو خادش للحياء

وتابع: “ماذا ينفع الآن ولم كل التوسلات بالهدوء والصفح والإعتذار، لدينا كل إيصالات التحويلات وكل المحادثات وأيضاً لدينا فيديوهات وصور عارية لإحدى مديرات الحساب وتم تسليمها للجهات الأمنية، خطواتنا القادمة ستكون بالكتمان وبطريقة قانونية ولا شي للإعلام إلا بعد الختام وسقوط العصابة في ٣ بلدان”.

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الجدير بالذكر أن قضية الجسمي مع شمس بدأت حين ظهرت الأخيرة في فيديو خادش للحياء ، مما أدى إلى تقديم الجسمي بلاغاً في شرطة الشارقة مطالباً بإحترام قدسية شهر رمضان والإلتزام بعادات أهل الإمارات.

وهو ما فعله أيضاً مع الفنانة المغربية مريم حسين، بعد تقديمه بلاغ يتهمها بهتك العرض بالتراضي، إثر رقصها في حفل ليلة رأس السنة 2018 في دبي وتصويرها الحفل ونشره في حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن انتشار مقاطع تم التقاطها لها في ذلك الحفل وهي ترقص مع مغني الراب “تايغا”.

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