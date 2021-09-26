تطور جديد في قضية هيا الشعيبي بعد فضيحة الفيديو المخل الذي نشرته

أصدرت السلطات القضائية في الكويت، حكمها النهائي في قضية الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعدما قامت بنشر فيديو إباحي عبر تطبيق “سناب شات” على مواقع التواصل الاجتماعي.

امتناع عن النطق بالعقاب

و ذكر حساب (أمن ومحاكم)، المحلي المختصر بالأخبار القضائية والأمنية في الكويت، إن محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد تؤيد حكم الإمتناع عن النطق بعقاب هيا الشعيبي عن تهمة مخالفة الآداب العامة عن نشر فيديو إباحي في سناب شات.

محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد تؤيد حكم الإمتناع عن النطق بعقاب فنانة كويتية مشهورة عن تهمة مخالفة الآداب العامة عن نشر فيديو إباحي في سناب شات pic.twitter.com/w4pNpcNkLA — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) September 25, 2021

ولم يذكر الحساب اسم هيا الشعيبي مباشرة، وأشار إليها بوصف (فنانة كويتية مشهورة)، لكن ناشطون ومغردون أكدوا أنها المقصودة، خاصة أن قضيتها أثارت الجدل في حينها وتصدرت التريند.

وسبق أن قررت محكمة الجنايات أيضا، الامتناع عن عقاب هيا الشعيبي مكتفية بمصادرة هاتف الممثلة فقط دون معاقبتها.

إخلاء سبيل هيا الشعيبي

وكانت محكمة كويتية قد أصدرت حكمها في الثالث من مارس وحسمت الجدل بقضية هيا الشعيبي مع المقطع الإباحي.

وقررت حينها محكمة الجنايات الكويتية، إخلاء سبيل الشعيبي بكفالة مالية بقيمة 500 دينار.

وذلك بعد أن وجهت لها تهمة نشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها في ”سناب شات“.

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ويشار إلى أنه تم إخلاء سبيل الفنانة الكويتية عقب مثولها أمام المحكمة لحضور الجلسة إثر التهمة الموجهة إليها. منذ شهر نوفمبر من العام 2020.

ويشار أيضاً إلى أنه في أكتوبر الماضي، أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في القضية ذاتها.

مقطع فيديو مخل!

وكان المقطع المخل الذي نشرته هيا الشعيبي حينها أظهر رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر. فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي في السابق أنّ حسابها على “سناب شات” تعرض للاختراق.

وتحدثت هيا عن أسباب ابتعادھا عن السوشال میدیا بعد الإفراج عنها.

وقالت الفنانة إنھا قررت أن تبتعد عن المشاكل وتشتري راحة بالھا وتعطي الأولویة في الوقت الحالي لأولادها وبیتھا.

وكانت الشعيبي نشرت أيضا مجموعة محادثات تؤكد تعرض حسابها للتهكير من قبل شخصية تعرفها.

وقالت إن هذه الشخصية تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.

وفي سياق آخر، أثارت هيا الشعيبي موجة جدل جديدة بمقطع ظهرت فيه تقدم اعتذارا للشعب السعودي، وتتملق رئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، أملا في عودتها للعمل بعروض سعودية بعد انقطاعها.

هيا الشعيبي بدأت رسالتها بالإشادة بالشعب السعودي قائلة “السعوديين شعب راقي وشعب جميل وشعب مثقف وشعب طيب.”

هيا الشعيبي: "السعوديين شعب راقي ومثقف وحقكم علي وأدري إني ماغلطت بشيء 🌝!" pic.twitter.com/TM59EUmEKZ — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 16, 2021

ثم انتقلت الفنانة الكويتية لتملق تركي آل الشيخ واستعطافه:”وما انسى فضل سعادة المستشار ابو ناصر تركي ال الشيخ لما دشينا حديقة الاسود واهتموا فينا.. جعل عمرك طول يا ابو ناصر وانت كلك ذوق وابو الانسانية بصراحة ما انسى هذه المواقف الجميلة”.

وتابعت هيا الشعيبي متمنية أن تأتيها عروض عمل بالمملكة:”إن شاء الله يجمعني مع جمهوري في السعودية على خير يا رب في عروض مسرحية وفي اعمال سعودية”.

وأكملت:”أنتم حبايب قلبي وأهلي وربعي وإخواني وأشكر كل شخص من السعودية دق علي وسأل عني من صحافة ومن جمهور عيالي حبايبي اللي في المسرح كلكم على عيني”.

رسالة اعتذار من هيا الشعبي للشعب السعودي

وختمت هيا الشعيبي رسالتها بالاعتذار من الشعب السعودي قائلة “ما حد يشيل في قلبه يا جماعة ولو انا غلطانة يالله حقكم على الراس والعين لأني احبكم ولو اني ادري اني انا غلطانة بشيء بس انا ما ادري حد يشيل علي”.

وتحاول هيا الشعيبي منذ فترة اصلاح علاقتها مع الجمهور السعودي.

وكانت قد أطلقت مؤخرا مسابقة طالبة من متابعيها المشاركة في هاشتاغ “الشعب السعودي يحب هيونة”.

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غير أن النتيجة جاءت سلبية حيث تصدر وسم “الشعب السعودي ما يحب هيونة” وغرد العديد من السعوديين مؤكدين على عدم محبتهم لها.

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، أكدت أنها طلبت من الشعيبي أن تعتذر إلى الشعب السعودي بعد تصدر اسمها “الترند” بتهمة “الإساءة للشعب السعودي”، إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على موقفها، حد قولها.

وردت الشعيبي على الفضالة، إذا قالت في مقطع مصور: “مو وقته أطلع أرد، الي تكذب على زوجها عادي وتطلع وتكذب بالسوشيال ميديا وأنا ما أطلع وافتح سناب وأقعد أردح، لو بنتكلم أطلع ببرنامج وأتكلم مع ناس تفهم وتسأل وأجاوب”.

وأضافت: “بقلكم شي.. كبرنا على هالمسائل وهلأ خلونا باللي إحنا فيه، إلي تمسكنت لين تمكنت ما تقدر يعني تمسكن على الناس”.

وتعود أزمة الشعيبي مع الجمهور السعودي إلى انتشار هاشتاغ “هيا الشعيبي تسيء إلى السعودية”، وذلك عقب نشرها صورة عبر حسابها على “سناب شات”، تجمع أمير بلادها الراحل صباح الأحمد الصباح بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأرفقت الشعيبي الصورة بتعليق اعتبره البعض وقوفا إلى جانب قطر في الخلاف الخليجي، إذ علقت على الصورة بالقول: “اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل اللهم ارحمه برحمتك”.

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