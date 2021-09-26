رويترز: سلطنة عمان تقدمت إلى قطر بهذا الطلب

قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن سلطنة عمان طلبت من قطر، اليوم الأحد، مساعدتها في الانضمام إلى تحالف طيران عالمي.

وقال ممثل عن “الطيران العماني” في تصريحات لوكالة “رويترز” إن الطيران العماني طلب من زميلته، شركة طيران الخليج، والخطوط الجوية القطرية، أن يساعداه في الانضمام إلى تحالف “وان وورلد” العالمي للطيران.

وأكد ممثل “الطيران العماني” أن الشركة حريصة على الانضمام إلى التحالف الذي يضم 14 شركة طيران، منها كانتاس وأمريكان إيرلاينز والخطوط الجوية البريطانية وكاثي باسيفيك.

سلطنة عمان وقطر

وأشار إلى أن “الطيران العماني تواصل مع الخطوط الجوية القطرية من أجل الحصول على إرشادات في تطوير حالة عمل واستراتيجية قوية لكي يستطيع تقديم عرض ناجح للتحالف”.

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وتمتلك الخطوط الجوية القطرية، التي يرأس رئيسها التنفيذي، أكبر الباكر، حاليا حصصا مباشرة وغير مباشرة في 3 أعضاء بتحالف “وان وورلد”.

القطرية ومطار حمد الدولي

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين حازت الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي على ثقة المسافرين والاستطلاع الدولي السنوي الذي تجريه مجلة ” Travel and Leisure” الدولية، ومقرها في نيويورك، لأفضل خطوط طيران وأفضل مطار في العالم لعام 2021 .

ووفق ما نشرته المجلة على موقعها الإلكتروني، حلت الخطوط الجوية القطرية في المركز الثاني في الاستطلاع كأفضل خطوط طيران عام 2021 ، بحصولها على درجة 91.35 بعد الخطوط الجوية السنغافورية التي احتلت المركز الأول.

وأشاد قراء المجلة والمستطلعون كثيراً بشركة الخطوط الجوية القطرية..”طاقم ممتاز ، طعام رائع ، راحة في الموضوع”، وفق ما قاله أحد المشاركين بالاستطلاع.

فيما قال راكب آخر: “إنها حقًا شركة الطيران المفضلة لدي” ، مضيفًا أن “المقاعد – حتى في الدرجة الاقتصادية مريحة، ناهيك عن الطعام والترفيه، دائمًا يفوق التوقعات، أنا حقًا أقدر جميع بروتوكولات COVID-19 الخاصة بهم. إنه عمل من الدرجة الأولى”.

فيما حل مطار حمد الدولي بالمركز الخامس في استطلاع المجلة، ضمن أفضل 10 مطارات في العالم.

وعالمياً حل مطار شانغي في سنغافورة في المركز الأول، يليه مطار إسطنبول الدولي في المركز الثاني .

يذكر أن مطار حمد الدولي حاز لقب أفضل مطار في العالم 2021 وجاء تصنيفه بالمرتبة الأولى ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية المرموقة لعام 2021.

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ومنذ انطلاقته عام 2014 تمكن مطار حمد الدولي من التقدم بثبات ضمن التصنيفات العالمية لأفضل المطارات، حيث يرتقي اليوم إلى المرتبة الأولى عالمياً ضمن تصنيفات العام 2021 لأفضل مطار في العالم.

كما حاز مطار حمد الدولي عدة جوائز ضمن التصنيفات عينها، إذ نال جائزة “أفضل مطار في الشرق الأوسط”، و”أفضل مطار لفئة 25 الى 35 مليون مسافر”، و”أفضل خدمة موظفين في الشرق الاوسط”، جائزة “التميز للمطارات في مواجهة كوفيد-19”.

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