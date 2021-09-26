ديبالا يخرج من مباراة سامبدوريا بالدموع بعد تعرضه لإصابة قوية (شاهد)

خرج النجم الأرجنتيني باولو ديبالا 27 عامًا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي من لقاء مباراة فريقه أمام سامبدوريا في منافسات الدوري الإيطالي وهو يبكي، بعد تعرضه لإصابة عضلية قوية في المباراة.

ديبالا وإحراز الهدف المبكر

ونجح الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة العاشرة من المباراة من تسجيل الهدف الأول المبكر في المباراة في شباك منافسه سامبدوريا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عانقت شباك المرمى.

⚠️ لحظة خروج ديبالا بسبب الإصابة في لقاء سامبدوريا – اللاعب خرج وهو يبكي :

pic.twitter.com/cX59pQ3J14 — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez) September 26, 2021

لكن سرعان ما سقط على أرض الملعب في الدقيقة ال20 من اللقاء، متأثراً بإصابة عضيلة لم يستطع اللاعب من استكمال المباراة مع فريق السيدة العجوز، ليخرج بعدها بدقيقتين ليحل البديل ديان كولوسيفسكي.

بكاء ديبالا

وقد خرج ديبالا من داخل أرضية الملعب باكيًا، ومن المحتمل أن يغيب اللاعب عن المواجهة القوية القادمة والمهمة أمام فريق تشيلسي الإنجليزي في دور المجموعات للجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

فيما لم يكشف الفريق الطبي لفريق يوفنتوس بعد عن طبيعة إصابة ديبالا، وعن المدة التي سيغيب عنها عن فريق السيدة العجوز من أجل العلاج.

باولو ديبالا يذرف الدموع أثناء خروجه من الملعب بسبب الإصابة بعد أن سجل هدف التقدم ليوفنتوس. 😔😞 pic.twitter.com/BarsNYob64 — بلاد الفضة (@ARG4ARB) September 26, 2021

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وقد حقق فريق يوفنتوس الفوز الصعب في المباراة أمام منافسه سامبدوريا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، حيث يعد هذا الفوز الثاني له في منافسات الدوري “الكالتشيو” الإيطالي بعد تحقيقه الفوز على سبيزيا في المباراة الماضية، والتعادل في مباراتين، وتلقي الخسارة كذلك في مباراتين.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي فريق ميلان برصيد 16 نقطة، يليه فريق نابولي بفارق نقطة وحيدة برصيد 15 نقطة.

وفي ثالث الترتيب جاء فريق الإنتر ميلان برصيد 14 نقطة، أما في رابع الترتيب فريق روما برصيد 12 نقطة متساويًا بذلك مع فريق فيورنتينا بنفس الرصيد من النقاط.

🚨 رسمياً: اليغري يؤكد على غياب ديبالا & موراتا عن مواجهة تشيلسي بسبب الإصابة. pic.twitter.com/8VAM9TSVNp — Amr (@Amr21DS) September 26, 2021

وفي المركز السادس آتى فريق أتالانتا برصيد 11 نقطة، يليه فريق بولونيا في المركز السابع برصيد 9 نقاط، يليه فريق لاتسيو برصيد 8 نقاط متساويًا بذلك مع فريق يوفنتوس الذي جاء في المركز التاسع.

أما في عاشر الترتيب فريق تورينو برصيد 7 نقاط خلال منافسات الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” للموسم الجاري.

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