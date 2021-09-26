دنيا بطمة تعترف أخيراً وتكشف سر تغير شكلها .. ليس عمليات تجميل! (شاهد)

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها لأول مرة، وكشفت سبب تغيير شكلها بشكل جذري، نافيةً خضوعها لعمليات تجميل.

دنيا بطمة: هذا سر تغير شكلي

وقالت دنيا بطمة في مداخلة مصورة مع برنامج “et بالعربي”: (لم أخضع لعمليات تجميل نهائيا، يمكن بعد المناطق سحبت منها الفيلر، وكنت أنام مبكراً وأعتني ببشرتي، ولا أكثر من المكياج، فقط مسكارة وغلوس).

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن كل ما فعلته هو تغيير إطلالتها لتغيير نفسيتها فقط.

وحول تصدرها الترند مؤخراً، بصورها الجريئة، قالت بطمة: (الحمد لله الصور محبوبة من الجميع وكل متابعيني سواء في المغرب أو خارجها بجميع بلاد الوطن العربي، وهذا دليل على محبة الناس).

وتصدر اسم دنيا بطمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التصريح، مؤكدين أنهم لم ولن يصدقوها، وجاء في التعليقات: (دنيا بطمه تقول ماسويت ولاعملية تجميل بس نمت بدري واهتميت بنفسي والله لو تحلفين بالقرآن والتوراه والانجيل والزبور ماصدقك).

الجمهور لا يصدق!

وسخرت أخرى في تعقيبها وكتبت: (اهم شي انه ما في تجميل، لو ما حاطين اسمها ما حدا عرفها).

وكتب آخر: (ركبت راس جديد وتقول مو تجميل).

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وكتب متابع: (تستهبل ذي!! شكلها سحبت العقل مو الفيلر).

ورأى آخر أنها ليست مضطرة للكذب، وكتب: (سويتي ماسويتي انتي حُره بس لاتنكرين وتكذبين محد ماسك عليك عصا).

دنيا بطمة قبل التجميل

وسبق أن نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة من الأرشيف لدنيا بطمة وتسببت بضجة وتعليقات ساخرة .

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وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها مي العيدان للفنانة المغربية، فبينما هاجم البعض الاعلامية الكويتية وطالبوها بعدم التدخل في شؤون غيرها، ذهب البعض في تعليقاتهم الى السخرية من شكل دنيا بطمة قبل عمليات التجميل .

ومؤخراً، فتحت دنيا موجة جدل وتعليقات واسعة، وصلت حدّ تشبييها بالممثلة السورية، المقيمة في الإمارات، مروة راتب ، في صورها الحديثة.

وأطلت دنيا بطمة مرتديةً تيشرت أبيض وتنورة ملونة قصيرة ضيقة، وحذاء باللون البنفسجي اللامع، وسرحت شعرها بشكل منسدل.

وشبّه متابعون دنيا بطمة في الصور الأخيرة، بالفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، بسبب بروز خصرها بطريقة لافتة قريبة من خصر “مروة”.

واتهم معلقون دنيا بطمة بإجراء عملية نحت خصر لتقليد جسم مروة راتب.

هوت شورت رياضي

وفي سياق آخر، عادت دنيا بطمة قبل أيام لإثارة الجدل في أحدث صور نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بشورت أسود.

ونشرت دنيا بطمة الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية، مكونة من شورت فيزون أسود، وتيشرت بنفس اللون، وحذاء رياضي أسود كذلك.

واستكملت دنيا إطلالتها بمجوهرات شملت خلخالاً في قدميها، وحقيبة باللون البيج، تاركةً شعرها منسدلاً.

وعلقت بطمة على الصور موجهة رسالة لجمهورها: (أحبكم كلكم).

وعلى الرغم من رسالة المحبة لجمهورها، إلا أنها تعرضت لهجوم وانتقادات واسعة، بسبب ملابسها الجريئة، وطريقة جلوسها على الأريكة، والتي اعتبرها البعض خادشة.

دنيا بطمة بالمايوه في بركة السباحة

كما أشعلت الفنانة المغربية موجة جدل واسعة، بعد نشرها صوراً جريئة في بركة سباحة، بالمايوه، الأمر عرّضها لانتقادات حادة من الجمهور.

وبدت دنيا وهي في البركة، وتظهر الجزء العلوي من جسدها، وترتدي قبعة ونظارات شمسية.

وجاء في تعليقات المتابعين: “يوم جديد وجه جديد”، “اي يفنانه مش ناويه تنفخي وتشدي تاني ولا اي؟”، “هو التألق بالنسبه لكم قلع . اقلع تتألق”.

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وقبلها بيومين نشرت الفنانة المغربية صوراً بإطلالة مثيرة، ظهرت فيها وهي ترتدي قميصاً زهريّ اللون، دون أن ترتدي من الأسفل شيء.

وظهرت دنيا، وهي تقف عند بركة للسباحة، وتحمل حقيبة، وعلقت بقولها: “الوحدة ….خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك…لمن لا يستحق وجودك في حياته”.

ويُلاحظ أن دنيا عمدت الى منع الجمهور من التعليق على الصور، لتفادي التعليقات التي تنتقد اطلالاتها الجريئة .

بكاء دنيا بطمة

هذا وقد عقدت دنيا مؤتمراً صحفياً قبل أشهر في الدار البيضاء لتُعلن خلاله براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمة النصب والتشهير في قضية “حمزة مون بيبي”.

ولم تتمالك بطمة نفسها وبكت أثناء حديث محاميها عبداللطيف بو عشرين عن شقيقتها ابتسام بطمة، وقوله إنه سيتم إطلاق سراحها من السجن في 13 مارس القادم.

وقال محامي بطمة إن موكلته وشقيقتها ابتسام بطمة قد تمت تبرئتهما في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وأنهما تتابعان بسبب شكايات وضعت ضدهما.

وعرض محامي بطمة خلال المؤتمر وثائق تفيد ببراءة الشقيقتين من تهمة تسيير حساب “حمزة مون بيبي”، بسبب عدم كفاية الأدلة.

ولاحقاً، أفرجت السلطات المغربية عن ابتسام بطمة التي خرجت من سجن “الأودایة” منھارة وفي حالة نفسیة صعبة.

وذكرت وسائل إعلام محلیة حينها أنه تم نقل ابتسام بطمة على متن سیارة مسرعة باتجاه شقة فاخرة بعیدا عن أعین المتابعین.

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